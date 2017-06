Khuyến cáo với lao động dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS

16/06/2017 06:42



Theo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2017 dành cho lao động Việt Nam có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS đã được Bộ LĐ-TB-XH Việt Nam và Bộ Lao động - Việc làm Hàn Quốc thống nhất, năm 2017, sẽ có 01 kỳ thi tiếng Hàn được tổ chức với 2 đợt thi. Cụ thể:



- Đợt thi tiếng Hàn các ngành Sản xuất chế tạo, Xây dựng và Ngư nghiệp, tổ chức vào ngày 17 và 18-6-2017 với chỉ tiêu tuyển chọn là 1.500 người ngành Sản xuất chế tạo, 500 người ngành Xây dựng và 800 người ngành Ngư nghiệp.

- Đợt thi tiếng Hàn trên máy tính ngành Nông nghiệp tổ chức vào đầu tháng 8-2017 với chỉ tiêu tuyển chọn là 800 người.

Đối với đợt thi tổ chức vào ngày 17 và 18-6-2017, sẽ có tổng số 16.816 thí sinh dự thi tại 4 điểm thi, gồm:- Đợt thi tiếng Hàn trên máy tính ngành Nông nghiệp tổ chức vào đầu tháng 8-2017 với chỉ tiêu tuyển chọn là 800 người.



Đối với đợt thi tổ chức vào ngày 17 và 18-6-2017, sẽ có tổng số 16.816 thí sinh dự thi tại 4 điểm thi, gồm:

+ Trường Đại học Lao động xã hội (địa chỉ: số 43 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) với 5.985 thí sinh các tỉnh/thành phố phía Bắc (từ Thanh Hóa trở ra).

+ Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) với 3.119 thí sinh các tỉnh/thành phố phía Bắc (từ Thanh Hóa trở ra).

+ Trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn (TP Đà Nẵng) với 5.212 thí sinh 9 tỉnh/thành phố miền Trung (từ Nghệ An đến Bình Định).

+ Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ TP HCM với 2.500 thí sinh của 28 tỉnh/thành phố phía Nam (từ Phú Yên trở vào).

Kỳ thi sẽ được tổ chức nghiêm túc, minh bạch và bảo đảm công bằng cho thí sinh. Tại các địa điểm thi sẽ bố trí lực lượng công an, lực lượng giám sát, cửa kiểm tra an ninh để kiểm tra và loại bỏ điện thoại, các thiết bị điện tử, v.v trước khi thí sinh vào phòng thi; ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định đối với những hành vi gian lận hoặc tổ chức gian lận trong kỳ thi. Mỗi phòng thi sẽ được bố trí một cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an trực tiếp làm giám thị phòng thi.

Người lao động (NLĐ) cần cảnh giác với các hình thức hứa hẹn hay cam kết về việc thi hộ, thi kèm hay nhắn tin đáp án của một số tổ chức, cá nhân để tránh bị lừa đảo. Tuyệt đối không mang điện thoại, các thiết bị thu phát điện tử vào phòng thi… Nếu bị phát hiện trong phòng thi sẽ bị lập biên bản, dừng thi ngay và bị cấm thi trong 03 năm tiếp theo. Đối với túi xách cá nhân, thí sinh nên gửi lại người thân hoặc địa chỉ cho gửi đồ uy tín, tránh mất mát, không nên mang vào phòng thi.

Đối với NLĐ thi đạt tiếng Hàn, hồ sơ đăng ký dự tuyển sẽ được rà soát, kiểm tra bằng các biện pháp nghiệp vụ. Nếu việc chuyển hộ khẩu từ các huyện tạm dừng tuyển chọn tới những huyện không tạm dừng sai quy định, nhằm mục đích gian lận thi tiếng Hàn thì hồ sơ sẽ bị loại, không được giới thiệu cho phía Hàn Quốc.

Ngoài ra, hiện nay có tình trạng nhiều tổ chức, cá nhân không có chức năng đào tạo tiếng Hàn và đưa NLĐ đi làm việc tại Hàn Quốc vẫn quảng cáo, mạo danh hoặc tự nhận có chức năng để thu tiền, hứa hẹn giúp đỡ người lao động thi đỗ trong kỳ thi tiếng Hàn, thậm chí cam kết đưa được người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS. Vì vậy, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin, khuyến cáo NLĐ như sau:

- Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Hàn Quốc) là cơ quan chịu trách nhiệm ra đề thi, quản lý đề thi, bài thi và chấm thi. Không một cá nhân, tổ chức nào có thể can thiệp, giúp đỡ hoặc hỗ trợ người lao động trong việc thi tiếng Hàn cũng như sang Hàn Quốc làm việc.

Người lao động Việt Nam nhập cảnh vào Hàn Quốc Ảnh nguồn Internet

- Trung tâm Lao động ngoài nước (địa chỉ: số 1, Trịnh Hoài Đức, Ba Đình, Hà Nội) là đơn vị đầu mối duy nhất được Bộ LĐ-TB-XH giao phối hợp với HRD Hàn Quốc tổ chức các kỳ thi tiếng Hàn năm 2017 và đưa người lao động đi Hàn Quốc làm việc theo Chương trình EPS.

Cục Quản lý lao động ngoài nước khuyến cáo NLĐ tham dự kỳ thi năm 2017 cần tìm hiểu kỹ thông tin, không nghe theo môi giới, lừa đảo. Các hành vi cố tình gian lận, vi phạm quy chế thi sẽ bị xử lý theo quy định

An Chi