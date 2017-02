Nghỉ 1 ngày bị sa thải?

01/02/2017 21:57

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định, khi người lao động (NLĐ) tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 1 năm mà không có lý do chính đáng thì người sử dụng lao động có quyền sa thải. Luật cũng quy định các trường hợp: thiên tai, hỏa hoạn; bản thân hoặc thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và các trường hợp khác theo nội quy lao động được coi là có lý do chính đáng. Như vậy, việc chị Giang nghỉ việc vì con bệnh, được cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền xác nhận là có lý do chính đáng nên quyết định sa thải của công ty là sai. Chị có thể kiện ra tòa để yêu cầu bảo vệ quyền lợi.