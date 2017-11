04/11/2017 16:20

Ngày 4-11, tại TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 26 (Khoá XI) đã diễn ra với sự chủ trì của ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cùng các Phó Chủ tịch đã tham dự hội nghị.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường chủ trì Hội nghị



Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường lưu ý hội nghị lần này cho ý kiến đối với 13 nội dung thuộc thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và 2 nội dung Đoàn chủ tịch cho ý kiến để trình Trung ương.

Trong đó, có một số nội dung rất mới được đưa ra thảo luận, gồm: Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; sửa đổi, bổ sung quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn; xin ý kiến nội dung quy định danh mục các vị trí công tác và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức tại cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam; lựa chọn bài hát chính thức của tổ chức công đoàn Việt Nam; Dự thảo lần 3 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII sửa đổi, bổ sung; đánh giá về công tác cán bộ...

Hội nghị cũng cho ý kiến về Dự thảo lần 6 Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI, trình tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Ông Trần Danh Chức, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, tham gia thảo luận tại hội nghị

Theo kế hoạch, trong 2 ngày làm việc, Hội nghị sẽ thảo luận về các tờ trình về: nguyên tắc tính giá bán nhà ở là đoàn viên công đoàn và doanh nghiệp tại các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; sắp xếp lại tổ chức các đơn vị trực thuộc Tổng liên đoàn; chương trình đại hội công đoàn ngành, địa phương; lựa chọn bài hát chính thức của tổ chức công đoàn Việt Nam…

Cũng nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) về xây dựng thiết chế công đoàn phục vụ công nhân lao động ngành than và công nhân ngành than; thăm khu đất Vinacomin và tỉnh Quảng Ninh thống nhất giao cho xây dựng thiết kế công đoàn phục vụ công nhân lao động tại Quảng Ninh và công nhân ngành than.

Tin-ảnh: Trọng Đức