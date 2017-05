Tận tâm với người lao động

25/05/2017 21:49

Tại "Ngày hội công nhân" (CN) của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (Công ty Hòa Bình; quận 3, TP HCM) tổ chức nhân Tháng CN năm 2017, chúng tôi bắt gặp những CN xây dựng trong trang phục gọn gàng, sạch sẽ, tinh tươm... Ai cũng chăm chú khi nghe chuyên gia tư vấn về an toàn lao động, bệnh nghề nghiệp và hết mình khi tham gia các trò chơi, xem văn nghệ, dự tiệc...



Đối đãi như người thân

Ở Công ty Hòa Bình, người lao động (NLĐ) luôn được quan tâm đến sức khỏe, bữa ăn, an toàn lao động... Không những thế, con cái của họ cũng được tiếp sức bằng những suất học bổng do công ty trao tặng.

Ông Lê Viết Hải (bìa phải), Tổng Giám đốc Công ty Hòa Bình, tặng mái ấm Công đoàn cho công nhân

Tại "Ngày hội CN", công ty đã trao 5 mái ấm Công đoàn (trị giá 40 triệu đồng/mái ấm) cho 5 gia đình CN khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, 10 em là con CN có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, vươn lên cũng được nhận học bổng Hỗ trợ Giáo dục Lê Mộng Đào của công ty trao (từ 2 triệu đến 5 triệu đồng/suất).

Là một trong 2 NLĐ làm việc lâu năm được mời lên giao lưu, người thợ xây Lê Hoàng Thái không giấu được xúc động. Ông trải lòng: "Ba anh em tôi làm việc tại công ty từ năm 1992. Sau đó, 2 người em tôi đã ra làm ăn riêng, hiện vẫn theo nghề sơn nước và thợ xây, chỉ còn mình tôi làm ở công ty. Tôi rất xúc động vì nhiều lần được tổng giám đốc đến tận công trường hỏi thăm về gia đình, nhà cửa, con cái. Chưa bao giờ tổng giám đốc xem chúng tôi là người làm thuê mà đối đãi với CN như người thân trong gia đình. Nhờ có công ty, tôi có một công việc ổn định và nuôi mấy đứa con ăn học đến nơi đến chốn. Tôi cảm ơn công ty, cảm ơn tổng giám đốc nhiều lắm".

Quan tâm mọi mặt đời sống công nhân

NLĐ làm việc tại Công ty Hòa Bình không chỉ có công việc ổn định mà còn được quan tâm, chăm lo mọi mặt đời sống.

Ông Lê Viết Hải, Tổng Giám đốc Công ty Hòa Bình, cho biết: "Là một công ty xây dựng, tai nạn lao động luôn chực chờ từng phút, từng giây, vì thế, chúng tôi đặt vấn đề an toàn lao động lên hàng đầu thông qua việc nhắc nhở CN vào đầu mỗi ngày làm việc. Công ty có hẳn một ban phụ trách về an toàn lao động, sức khỏe và môi trường. Khi có các vấn đề mới, những quy định mới về an toàn lao động, về sức khỏe, công ty tập huấn ngay cho CN".

Hiện Công ty Hòa Bình có trên 6.000 NLĐ đang làm việc - trong đó 3.500 người làm dưới 3 tháng và 400 lao động thử việc - với thu nhập bình quân 9,5 triệu đồng/tháng. Công ty còn hỗ trợ tiền ăn giữa ca 25.000 đồng/suất, tiền nhà trọ 300.000 đồng/người/tháng, xăng 1 triệu đồng/người/tháng… Trong dịp Tết nguyên đán vừa qua, NLĐ Công ty Hòa Bình vui mừng khi nhận được tiền thưởng là 3 tháng lương thực lãnh. Ngoài ra, mỗi người còn được công ty tặng 1 phần quà Tết có giá trị.

Bên cạnh việc chăm lo cho NLĐ, Công ty Hòa Bình còn thực hiện tốt trách nhiệm xã hội trong việc đóng góp cho cộng đồng. Quỹ học bổng Hỗ trợ Giáo dục Lê Mộng Đào của công ty đã trao 638 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, con CN của công ty với số tiền 1,1 tỉ đồng. Công ty còn đồng hành và hỗ trợ sinh viên tài năng của Trường ĐH Bách khoa TP HCM và Đà Nẵng, Trường ĐH Kiến trúc TP HCM, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội thông qua việc nhận họ vào thực tập nghề tại các công trường của mình.

Bà NGUYỄN THỊ THU HUYỀN - Chủ tịch LĐLĐ quận 3, TP HCM: Điển hình trong việc chăm lo Công ty Hòa Bình là đơn vị điển hình trên địa bàn về các chính sách chăm lo cho NLĐ. Doanh nghiệp đã phối hợp cùng Công đoàn cơ sở tổ chức tốt hội nghị NLĐ, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản cao hơn luật định, tổ chức đối thoại định kỳ… Trong năm, doanh nghiệp này không có đơn thư khiếu nại của NLĐ và không để xảy ra tranh chấp lao động. Ban giám đốc công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn cơ sở hoạt động, tổ chức nhiều chương trình chăm lo cho CN. Năm 2016, Công ty Hòa Bình nằm trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.

Bài và ảnh: Hồng Đào