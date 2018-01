Tăng cường thanh tra, xử lý doanh nghiệp nợ BHXH

13/01/2018 16:48

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 34/QĐ-BHXH về kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra năm 2018. Theo đó, BHXH Việt Nam sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành quy mô, trải dài trong cả năm. Cụ thể, trong quý I sẽ thực hiện tại 4 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Ninh Bình; quý II thực hiện tại 8 tỉnh, thành phố gồm: An Giang, Long An, Sóc Trăng, Bình Thuận, Tây Ninh, TP HCM, Bình Dương, Cần Thơ; quý III thực hiện tại 10 tỉnh, thành phố gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Nam Định, Đắk Nông, Ninh Thuận, Đồng Nai, Kon Tum, Kiên Giang, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng; quý IV thực hiện tại 08 tỉnh, thành phố gồm: Bắc Giang, Điện Biên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hưng Yên, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn.



Quý II-2018, BHXH sẽ thanh tra tại 8 tỉnh, thành phố gồm: An Giang, Long An, Sóc Trăng, Bình Thuận, Tây Ninh, TP HCM, Bình Dương, Cần Thơ

Các đơn vị chủ trì và phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra bao gồm: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Ban Thu và các đơn vị khác thuộc BHXH Việt Nam.

BHXH Việt Nam cũng giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra năm 2018 cụ thể cho 63 BHXH tỉnh, thành phố, cụ thể như sau: Thực hiện 5.396 cuộc thanh tra chuyên ngành đóng; 3.844 cuộc thanh tra liên ngành; 330 cuộc kiểm tra nội bộ cơ quan BHXH; 3.585 cuộc kiểm tra tại các đơn vị sử dụng lao động; 510 cuộc kiểm tra tại các cơ sở khám chữa bệnh và 1.825 cuộc kiểm tra các đại lý thu, đại diện chi trả.





Năm 2017, số tiền nợ đọng BHXH từ hơn 10.000 tỉ đồng (tháng 11-2017) đã giảm xuống còn 5.737 tỉ đồng,

BHXH Việt Nam cho biết trong năm 2017, toàn ngành này đã thu 289.349 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch giao; trong đó, thu BHXH là 194.943 tỷ đồng; thu bảo hiểm thất nghiệp là 13.263 tỷ đồng; thu BHYT là 81.143 tỷ đồng. Trong đó, số tiền nợ đọng BHXH từ hơn 10.000 tỉ đồng (tháng 11-2017) đã giảm xuống còn 5.737 tỉ đồng, chiếm 3,0% số kế hoạch thu BHXH do Thủ tướng Chính phủ giao, giảm 0,8% so với năm 2016. Tuy nhiên, tình trạng nợ đọng BHXH vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường.





Tin -ảnh: T.Ngôn