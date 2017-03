Triển khai 70 dự án nhà ở xã hội cho công nhân

06/03/2017 10:33

Dự án nhà ở xã hội giá 100 triệu đồng dành cho công nhân tại tỉnh Bình Dương Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trong đó, có 97 dự án nhà ở xã hội cho CN, 82 dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp. Tổng cộng cung cấp khoảng 71.150 căn hộ, tương đương 3,7 triệu m2 với mức đầu tư 25.900 tỉ đồng. Hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai 191 dự án gồm 70 dự án nhà ở xã hội cho CN, 121 dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp với tổng số 163.800 căn và mức đầu tư khoảng 71.800 tỉ đồng. Như vậy, tổng cộng đã có 370 dự án nhà ở xã hội đã và đang được triển khai với tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỉ đồng.

Hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai 191 dự án gồm 70 dự án nhà ở xã hội cho công nhân Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tuy nhiên, so với chỉ tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, kết quả trên mới chỉ giải quyết được 28%. Lý do được xác định là việc phối hợp giữa các Bộ, ngành chưa chặt chẽ, một số chính sách chưa được hướng dẫn triển khai kịp thời. Các địa phương chưa quan tâm đúng mức đến phát triển nhà ở xã hội như chưa đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; chưa xác định rõ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội trong quy hoạch khu đô thị, khu công nghiệp… Song quan trọng nhất là nguồn vốn đầu tư chưa đa dạng do thiếu các định chế tài chính tham gia hỗ trợ vốn cho người thu nhập thấp mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội hoặc cho doanh nghiệp vay đầu tư xây dựng các dự án.

K.An