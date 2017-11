Bkav tung thêm mặt nạ, khẳng định iPhone X không an toàn

Theo giới thiệu của ông Tuấn Anh, chiếc mặt nạ phiên bản thứ hai dựa trên nguyên lý của phiên bản đầu tiên, kết hợp giữa in 2D và 3D để hoàn thiện khuôn mặt. Tuy nhiên ở phiên bản này chất liệu in được sử dụng là bột đá cho cả khuôn mặt, mũi, miệng. Chỉ riêng vùng hai mắt được in từ ảnh hồng ngoại 2D và dán trên khung 3D.