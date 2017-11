Khẩn cấp xây dựng hệ thống an ninh mạng quốc gia

09/11/2017 13:11

Cần nhanh chóng xây dựng một hệ thống an ninh mạng tốt để bảo vệ người dùng, cơ quan, tổ chức, DN. Ảnh: Hoàng Triều.

Sáng 9-11 tại TP HCM, Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), Cục An ninh mạng (A68) - Bộ Công an, Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG đã tổ chức Hội nghị quốc gia về an ninh mạng 2017 nhằm thảo luận, tìm kiếm giải pháp xây dựng hệ thống an ninh mạng, an toàn thông tin tại Việt Nam trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng lớn mạnh, nguy hiểm.

Nhận định về những mối đe dọa an ninh mạng hiện nay, PGS - TS - Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng A68, cho biết bên cạnh lợi ích to lớn không thể phủ nhận, những thành tựu của CNTT và các dịch vụ, ứng dụng thông minh trên không gian mạng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với an ninh quốc gia. Có thể kể đến là việc hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống mạng thông tin tại các cơ quan trọng yếu bị tấn công, chiếm đoạt, đánh cắp tài liệu nội bộ... .Hệ thống cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, nhà nước, hệ thống thông tin của các cơ quan phát thanh, truyền hình, thông tấn, báo chí thường xuyên bị tấn công dưới nhiều hình thức khác nhau. Dẫn đến nguy cơ bị xâm nhập, gây đình trệ hoạt động hoặc làm sai lệch nội dung, đe dọa đến an ninh quốc gia. Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng nhằm vào các thiết bị IoT, hệ thống điều khiển tự động (SCADA) ngày càng gia tăng trên thế giới. Hệ thống điều khiển tự động (SCADA) của các cơ sở quan trọng của Việt Nam như nhà máy lọc dầu, nhà máy thủy điện, nhiệt điện, đường ống xăng, dầu, khí đốt, giàn khoan thăm dò, nhà máy, xí nghiệp, xưởng sản xuất... cũng phải đối mặt với kịch bản bị tấn công. Và có thể bị làm tê liệt, rối loạn hoạt động, dẫn tới các nguy cơ mất an toàn và cháy, nổ, gây thiệt hại khôn lường về người và tài sản, kinh tế - xã hội bị đảo lộn, đời sống dân sinh, an ninh trật tự bị rối loạn.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục Trưởng Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), cho biết: "Vài năm trở lại đây, tình hình an toàn thông tin mạng bắt đầu diễn biến phức tạp. Các vụ tấn công mạng bắt đầu có ảnh hưởng từ chính trị như hacker tấn công sự kiện biển Đông. Các nguy cơ, thách thức lớn do người dùng còn chưa có kiến thức về an toàn thông tin. Các vụ tấn công mạng vào sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất hay vụ tấn công vào hệ thống của Vietnam Airlines năm 2016 làm trì hoãn 100 chuyến bay… cho thấy nguy an mất ninh mạng rất cao. Bên cạnh đó, đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo, tấn công chiếm đoạt tiền qua mạng của người dùng cũng khiến nhiều người bất an. Tất cả cho thấy tình hình an ninh mạng là rất phức tạp, nguy hiểm".

Theo các chuyên gia, để bảo đảm an ninh mạng, xây dựng một không gian mạng an toàn và lành mạnh, cần phải có giải pháp tổng thể và tầm nhìn chiến lược, trong đó tập trung vào một số vấn đề sau: đầu tiên cần đổi mới, nâng cao nhận thức về xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh. Nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ an ninh mạng quốc gia, phòng chống tội phạm mạng cho toàn xã hội. Các cơ quan, DN, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm xây dựng, củng cố và duy trì bền vững hệ thống thông tin trọng yếu, phát triển kinh tế và xã hội trên nền tảng ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học, công nghệ mới, tạo dựng không gian mạng an toàn. Ban hành chiến lược An ninh mạng quốc gia và chương trình hành động quốc gia về bảo đảm an ninh mạng để có các giải pháp tổng thể, đồng bộ.

Đồng thời, sớm nghiên cứu, xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng, quy định rõ trách nhiệm của các chủ thể liên quan, nâng cao ý thức của người sử dụng dịch vụ viễn thông, internet trong việc tuân thủ những quy tắc, chuẩn mực, hành vi ứng xử phù hợp trên không gian mạng, góp phần hình thành một không gian mạng an toàn, lành mạnh. Ngoài ra, cần tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế trên lĩnh vực bảo đảm an ninh mạng. Tăng cường hợp tác với các quốc gia, tổ chức, tập đoàn kinh tế có trình độ phát triển cao về CNTT để đào tạo nguồn nhân lực, tiếp thu công nghệ mới và kinh nghiệm bảo đảm an ninh mạng. Tham gia các công ước, thoả thuận quốc tế về bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm mạng Chủ động rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách về bảo đảm an toàn, an ninh mạng phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.

Sớm thông qua Luật An ninh mạng Tại Hội nghị các cơ quan quản lý cũng cho biết đồng thời với việc triển khai thực hiện tốt Luật An toàn thông tin mạng, cần củng cố, hoàn thiện pháp luật về bảo đảm an ninh mạng, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp với nguyên tắc, thông lệ quốc tế cho các cơ quan chức năng thực thi quản lý nhà nước về an ninh mạng. Trước hết, tập trung xây dựng, hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi thành.

Chánh Trung