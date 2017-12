Căn nhà gần 40m2 xây bằng robot chỉ trong 8 tiếng đồng hồ

15/12/2017 17:52

Xây dựng nhà cửa theo cách truyền thống tương đối tốn thời gian và công sức, vì vậy, nhiều công ty đã tìm cách tự động hóa phần lớn quy trình xây dựng.

Startup PassivDom của Ukraine đã dùng máy in 3D để tự động dựng các bộ phận của căn nhà. Máy in này có thể in tường, mái, sàn của một căn nhà diện tích khoảng 38m2 chỉ trong khoảng 8 giờ đồng hồ. Các phần khác như cửa sổ, cửa, ống nước và điện được bổ sung sau đó bằng nhân viên thi công.

Khi hoàn thành, căn nhà có thể di chuyển được và tự vận hành - tức là không cần kết nối với hệ thống điện, nước bên ngoài. Năng lượng dùng trong căn nhà được lấy từ tấm pin năng lượng mặt trời, còn nước được lọc trực tiếp từ độ ẩm không khí. Ngoài ra, căn nhà cũng có hệ thống thoát nước độc lập.

Kể từ khi ra đời vào đầu năm 2017, PassivDom đã nhận được hơn 8.000 đơn hàng đặt trước tại Mỹ. 100 căn nhà đầu tiên sẽ được giao cho khách hàng vào tháng 1/2018.





Căn nhà nhỏ nhất của PassivDom có diện tích khoảng 38m2, mức giá từ 64.000 USD - 97.000 USD, nhà thiết kế Maria Sorokina của công ty cho biết.





Các căn diện tích 80m2 có giá từ 97.000 USD - 147.000 USD.





Căn nhà có không gian mở với bếp nhỏ và cửa sổ kính kéo dài từ sàn lên trần.





Căn nhà không có phòng ngủ riêng, đồng nghĩa với việc người ở cần một chiếc sofa đủ lớn để ngủ. Một phòng tắm nhỏ được thiết kế cạnh bếp.





PassivDom cũng thiết kế nhà theo yêu cầu của khách hàng. Phiên bản cao cấp có nội thất, bếp, phòng tắm, hệ thống kỹ thuật, năng lượng, bình nước và hệ thống thoát nước.





Căn nhà cũng là lựa chọn lý tưởng cho những người yêu thiên nhiên nhờ tính di động, có thể tháo dỡ và di chuyển tới bất kỳ đâu.





"Chúng ta cần có cơ hội được sống với thiên nhiên, nhưng vẫn trong điều kiện thoải mái của một căn nhà truyền thống", Sorokina nói. "Công nghệ này cho phép ta sống trong rừng, trên núi hay ngay bãi biển - tránh xa khỏi sự đông đúc, xô bồ".

Để dựng một căn nhà, đội ngũ PassivDom sẽ lập bản vẽ cho máy in 3D trong nhà máy ở Ukraine và bang California (Mỹ). Các lớp mái, sàn và tường dày 20cm được làm từ sợi carbon, vật liệu chống thấm polyurethane, nhựa tổng hợp, sợi bazan và sợi thủy tinh.

Cửa chính, cửa sổ, đồ gia dụng, hệ thống chuông, tấm năng lượng mặt trời, hệt thống làm mát... sẽ được thêm vào sau bởi nhân viên thi công.





PassivDom cho rằng công nghệ in 3D cho phép xây nhà với chi phí thấp và hiệu quả. "Hàng trăm triệu người không có nhà ở và họ cần những căn nhà vừa túi tiền", Sorokina nói.





Theo Vneconomy