Bề dày bất hảo của “đại bàng” đánh chết bạn tù

Liên quan đến vụ việc bị can Phạm Minh Thế (21 tuổi, ngụ khu phố 9, phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Bình Thuận) tử vong trong nhà tạm giữ Công an TP. Phan Thiết, do phạm nhân cùng buồng đánh. Đầu giờ chiều 5/1, nguồn tin cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố bị can đối với Lê Trọng Sang (SN 1975, ngụ khu phố 4, phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết) liên quan đến hành vi đánh bị can Thế dẫn đến tử vong.

Sang ở chung buồng giam với Thế và được xem là “đại bàng” với tính khí hung hăng, ngang tàng. Bước đầu Sang khai nhận đánh chết bị can Thế do giữa 2 người mâu thuẫn trong lời nói đêm 3/1. Trước khi phạm tội và bị bắt giữ, Sang là đối tượng nghiện ma túy đá tại địa phương.

Quá khứ của Sang từng nhiều lần phạm tội nguy hiểm và thụ án trong các trại giam từ nam chí bắc. Ngày 30/11/2016 vừa qua, Sang bị Tòa án Phan Thiết xử sơ thẩm 3 năm tù giam về tội “chống người thi hành công vụ”, khi chỉ mới thụ án tù ở Hải Phòng trở về địa phương vài tháng trước đó.

Khoảng 18 giờ ngày 22/7/2016, Sang đến chơi game bắn cá tại một tụ điểm ở phường Phú Thủy. Trong lúc chơi do cãi cọ, Sang tát chị Liên là chủ điểm bắn cá, rồi quậy phá. Công an phường Phú Thủy nhận tin, cử người đến mời Sang về trụ sở làm việc, nhưng Sang chống đối, có lời lẽ thô tục, đe dọa tạt nước sôi.

Ở khu phố 4, phường Đức Thắng, mỗi khi nhắc đến Lê Trọng Sang ai cũng ngao ngán. Năm 1992, lúc 17 tuổi, Sang phạm tội trộm cắp tài sản nhưng do phạm tội lần đầu, đang tuổi vị thành niên, nên Tòa án Phan Thiết phạt Sang 9 tháng tù cho hưởng án treo.

Không lâu sau, Sang cướp tài sản, bị Tòa án tỉnh phạt 24 tháng tù giam. Trở về sau án phạt tù, năm 2002, Sang cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng, lại bị tòa phạt 5 năm tù.

Ra tù được 1 năm, Sang mua bán chất ma túy, bị xử phạt 8 năm tù với tình tiết tăng nặng “tái phạm nguy hiểm”. Sau đó Sang được chuyển ra thụ lý tại trại giam Sông Cái (Ninh Thuận), tại đây ỷ sức cao to, Sang nhiều lần quậy phá, đánh phạm nhân, vô ý thức tổ chức kỷ luật, trong đó có lần đánh cả quản giáo nên bị chuyển ra thụ án tận TP. Hải Phòng.

Ngày 5/1/2016, Sang ra tù, ở lại Hải Phòng một thời gian ngắn rồi quay về TP. Phan Thiết nhanh chóng tập hợp đàn em giương oai, lấy số má với giới “anh chị” tại Phan Thiết. Với tính khí ngang tàng, hung hăng trong một lần đi hát karaoke, do quá giờ chủ không chịu mở, Sang dùng bình xịt hơi cay xịt vào chủ quán karaoke.

Ngày 10/6/2016, Công an TP. Phan Thiết xử phạt Sang về hành vi “Vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…”. Và chỉ 1 tháng sau Sang bị bắt giam về hành vi chống người thi hành công vụ. Ngoài ra trong các năm 1993 và 2001, Sang 2 lần bị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định đưa đi giáo dục bắt buộc tại cơ sở giáo dục Huy Khiêm và trại giam Sông Lũy.

Trở lại cái chết của bị can Phạm Minh Thế, sau khi sự việc xảy ra được điều tra viên mời lên làm việc, Sang không thừa nhận hành vi và thể hiện tính khí ngang tàng, có những hành động chống đối với điều tra viên. Tuy nhiên qua công tác đấu tranh, cùng với lời khai các phạm nhân ở cùng, Sang thừa nhận đã đánh bị can Thế đến tử vong.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.

