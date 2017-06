Chuyện người đàn bà mê muội ở Huế

11/06/2017 08:37

Không thua gì cánh nam giới, những người đàn bà khi đã “mê” đỏ đen thì sẵn sàng bỏ mặc con cái, quên cả chăm sóc gia đình, bỏ bê công việc, lừa dối người thân để sát phạt. Cũng từ đó, nhiều gia đình dần rạn nứt, lâm vào cảnh nợ nần, tù tội...



Hoàng Thị Phúc (trái) cầm đầu đường dây lô đề ở xã Phú Dương, H. Phú Vang.

Tổ ấm rạn nứt

Từ đầu năm 2017, một số cặp vợ chồng ở làng Dương Nỗ (xã Phú Dương, H. Phú Vang, TT-Huế) thường xuyên gây gổ, lời qua tiếng lại khiến nhiều người sống cạnh bên bức xúc. Thời gian gần đây, chị Ng.Th.Th. và anh Tr.V.X. thường xuyên cãi vã do chị Th. sa đà vào “đề đóm”. Anh X. cho biết, có hôm chị Th. ghi đề 20 ngàn đồng nhưng cũng có ngày ghi đến 50 ngàn đồng. “Vợ chồng nghèo khó, tui đi phụ thợ hồ còng lưng chỉ kiếm hơn 200 ngàn đồng mỗi ngày. Vì rứa, hễ thấy vợ đánh đề, tui tiếc lắm. Mấy lần gây gổ, vợ nói bữa ni bỏ đề rồi nhưng tui hỏi mấy người quen thì mới biết chiều mô vợ cũng lén ghi một, hai con đề” - anh X. kể. Khuyên vợ không nghe, mới đây, anh X. bỏ vào Đà Nẵng ở nhờ nhà bà con để làm nghề phụ thợ hồ. Ngoài anh X., nhiều người dân ở xã Phú Dương rất bức xúc bởi đường dây ghi đề trên địa bàn hoạt động rầm rộ ở làng quê nghèo. Từ nguồn tin báo, cuối tháng 4-2017, CAH Phú Vang đã làm rõ đường dây đánh bạc do Đoàn Thị Phúc (47 tuổi, trú thôn Dương Nỗ Tây, xã Phú Dương) cầm đầu. Đường dây của Phúc có sự “giúp sức” của 5 đối tượng gồm Nguyễn Thị Nga (39 tuổi), La Thị Huệ (56 tuổi), Đỗ Thị Ánh Hồng (50 tuổi), Võ Thị Quý (44 tuổi) và Võ Thị Tuyến (50 tuổi, đều trú H. Phú Vang) để ghi đề và thu tiền đề. Khi triệt phá, lực lượng CA đã thu giữ từ đường dây của Phúc gồm 687 triệu đồng, 2.800 đô-la Canada, 1.700USD cùng nhiều máy móc, phương tiện phục vụ cho việc ghi đề.

Vào đầu tháng 5-2017, một người chồng (xin được giấu tên) ở xã Vinh Hiền (H. Phú Lộc) làm nghề đánh cá, biết vợ mình thời gian gần đây mắc bệnh “nghiện” xóc đĩa nên bực lắm. Có lần theo dõi, người chồng bắt vợ đang xóc đĩa với các “quý bà” trong xã. Khi anh này bảo vợ về nhà thì bị vợ chửi mắng như tát nước. “Trước đây mới cưới nhau, cả làng này ai cũng nói vì tui chăm chỉ làm ăn nên có phúc lấy được vợ hiền. Nhưng hơn 1 năm trở lại đây, tiền bạc làm nghề biển dư ra lâu nay khi cần việc hỏi đến thì vợ nói không còn. Tui tìm hiểu thì mới biết khi mình giong thuyền ra khơi thì vợ đi đánh bạc. Từ khi biết vợ có “máu đỏ đen”, anh chồng này nhiều lần khuyên can đừng dính vào cờ bạc nữa nhưng vợ nhất định không nghe. “Cách đây 2 tháng, nghe mấy người trong xóm kể vợ tui đi vay tiền khắp nơi để đánh bạc, tui giận lắm. Có lần tui nói nếu bà còn tiếp tục đánh bạc, tui sẽ đi báo CA. Rứa mà vợ tui cũng không chịu nghe” - người chồng bức xúc.

Cho rằng vợ mình “hết thuốc chữa”, không còn cách nào khác, anh chồng đến “tố” với cơ quan CA. Sau thời gian theo dõi, 18 giờ ngày 15-5, tại bãi đất trống thuộc núi Túy Vân (xã Vinh Hiền, H. Phú Lộc), CAH Phú Lộc bắt quả tang 8 đối tượng nữ đang có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa. Tại cơ quan CA, các con bạc khai nhận sòng bạc trên do Trần Thị Nhật Thùy (42 tuổi, trú xã Vinh Hiền, H. Phú Lộc) đứng ra tổ chức cho các đối tượng cùng xã tham gia. Tất nhiên là trong số các con bạc này có vợ của anh ngư dân nói trên.

Các “quý bà” ở xã Vinh Hiền (H. Phú Lộc) bị bắt giữ khi đánh xóc đĩa.

Lừa người thân

Nạn cờ bạc không chỉ diễn ra ở vùng quê vốn bình yên như Vinh Hiền mà còn xảy ra nhiều xã khác như Lộc Sơn, Lộc Bổn (H. Phú Lộc). Cơ quan CA tỉnh TT-Huế từng bắt vụ đánh bạc tại nhà bà P.T.N. (57 tuổi, trú xã Lộc Bổn). Tại nhà của mình, N. cùng 5 người khác trong xã tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh xì lát. Trước đó, bà N. cũng từng bị xử lý hành chính về hành vi “Đánh bạc”. Tìm hiểu từ người dân ở xã Lộc Bổn, nhiều người cho biết việc phụ nữ ở đây đánh bạc vẫn thường xuyên diễn ra, một phần vì họ có tiền do con cái làm ăn bên Lào gửi về. Một vụ đánh bạc khác tại xã Lộc Bổn mà CA từng bắt giữ do 2 “quý bà” Nguyễn Thị Hồng và Võ Thị Bê cùng 6 người khác chia thành 2 sòng đánh bài phỏm. Tại chiếu bạc, cơ quan CA thu giữ hơn 90 triệu đồng. Theo CAX Lộc Bổn, Nguyễn Thị Hồng là một trong những phụ nữ “nghiện” cờ bạc nổi tiếng ở xã. Ban đầu, ông Cáo (chồng bà Hồng) không tham gia nhưng rồi do bị bà Hồng rủ rê nên cũng dính vào vòng lao lý vì “chiều” theo ý vợ. Cuộc sống gia đình vợ chồng bà Hồng từng rất khá giả do chịu khó làm ăn. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, sự nghiện ngập cờ bạc của bà Hồng đã khiến kinh tế gia đình ngày càng suy sụp. Từ khi vợ chồng bà Hồng bị khởi tố về hành vi đánh bạc, cuộc sống gia đình càng thêm điêu đứng, con cái suy sụp về tinh thần. “Con trai tui cũng bị lôi kéo nên trong nhà có chi bán được là hắn đem bán hết để nướng vào sòng bạc. Có lần thằng con về hỏi tui lấy tiền nhưng tui nói: Mạ già rồi, tiền mô mà có thì hắn chửi rủa” - người mẹ có con là đồng phạm với bà Hồng nói trong xót xa.

Cạnh xã Lộc Bổn (H. Phú Lộc) là những ngôi làng nghèo của xã Thủy Phù (TX Hương Thủy). Nơi đây, từng xảy ra một vụ việc hy hữu xuất phát từ nạn cờ bạc. Đó là bà Hồ Thị N.Y (60 tuổi) đến trình báo với CA địa phương việc mình bị cướp 250 triệu đồng khi đang trên đường đi rút tiền từ ngân hàng về nhà. Nhận được tin báo, CATX Hương Thủy huy động hàng chục CBCS vào cuộc truy xét, chốt chặn, truy bắt thủ phạm. Tuy nhiên, sau một thời gian điều tra, cơ quan CA xác định thông tin bà Y. khai báo là bịa đặt. Tại cơ quan CA, bà Y. khai nhận đã tiêu xài và đánh bạc hết số tiền 250 triệu đồng do vợ chồng con trai nhờ cất giữ để sau này xây nhà nên bà tạo hiện trường giả bị cướp nhằm đánh lừa con cái.

Đại tá Võ Thành Kỳ - Trưởng CATX Hương Thủy nhận định, chắc chắn rằng, còn nhiều tụ điểm đánh bạc ở các làng quê của TT-Huế vẫn đang hoạt động dưới nhiều vỏ bọc và hình thức như xì lát, xóc đĩa, độ cá ngựa, ghi đề... Điều đáng nói, rất nhiều con bạc là nữ giới và những người đã lớn tuổi nhưng vẫn tham gia với số tiền ăn thua khá lớn. Đây thực sự đang là vấn nạn, ảnh hưởng đến ANTT và hạnh phúc của nhiều gia đình.





Theo Công An Đà Nẵng