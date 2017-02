Đồng Nai: "Choáng" với những đoàn mô tô khủng

06/02/2017 15:28

Đoàn xe mô tô phân khối lớn đang dừng nghỉ trên quốc lộ 1, đoạn thuộc ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất. Ảnh: P.Phú

Dịp tết vừa qua, trên quốc lộ 1 và 20 (huyện Thống Nhất) liên tục xuất hiện những đoàn xe mô tô phân khối lớn với hình dáng to đùng trông rất “ngầu”, lưu thông với tốc độ cao. Là vùng nông thôn nên khi đoàn xe này gầm rú, không chỉ gây chú ý người đi đường mà còn khiến các phương tiện xe 2 bánh khác phải dạt vào lề để nhường đường.

Mất ngủ vì tiếng pô xe gầm rú

“Đội quân” mô tô này không những chạy với tốc độ cao, lạng lách mà còn nẹt pô xe khiến người đi đường nhiều phen hoảng loạn. Đặc biệt là vào ban đêm, khi mọi người đang yên giấc buộc phải tỉnh dậy vì âm thanh gầm rú của những chiếc xe có tiếng pô “đặc trưng” này.

Ông Phạm Xuân Thời (nhà ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2) cho biết hầu như ngày nào cũng có đoàn xe mô tô phân khối lớn chạy ầm ầm qua nhà tạo những âm thanh kinh khủng. “Nhiều hôm đi làm về mệt, nhưng khoảng 3-4 giờ sáng, tiếng pô xe chát chúa của đoàn xe này làm cả xóm không tài nào ngủ được. Điều đáng nói, những tay “yêng hùng” điều khiển xe chạy rất nhanh, đánh võng nên rất nguy hiểm cho người đi đường. Người dân chúng tôi rất bất an nên đã kiến nghị công an có kế hoạch kiểm tra, xử lý nhưng tình hình vẫn chẳng thay đổi, thậm chí ngày càng xuất hiện nhiều loại xe này hơn” - ông Thời bức xúc.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Khánh (ngụ ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm) than thở, không biết “đội quân” này ở đâu ra mà nhiều thế. “Mỗi lần nghe tiếng pô xe từ xa là tôi nói con cháu đừng ra quốc lộ 20 vì họ chạy rất nhanh. Hầu như thứ bảy, chủ nhật nào đoàn xe này cũng “hành quân” nghe điếc tai, nhức óc. Có hôm tôi chở đứa cháu đi bằng xe 2 bánh, nghe tiếng pô xe từ xa là tôi hoảng hồn tấp xe vào lề để nhường đường cho họ chạy. Nhìn hàng đoàn xe ầm ầm chuyển bánh mà tôi lạnh cả gáy, vì họ chạy quá nhanh, nếu đụng vào phương tiện khác chắc chắn nạn nhân không sống được” - ông Khánh nói.

Khó xử lý?

Do xe có phân khối lớn, khi tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ “đội quân” thường chạy với tốc độ cao và không ít vụ tai nạn giao thông chết người đã xảy ra.

Còn nhớ, rạng sáng 1-3-2015, trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Ngọc Định (huyện Định Quán) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người chết do xe phân khối lớn gây ra. Nạn nhân là ông Lìn Mã Sáng (56 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh).

Ông Sáng là thành viên đoàn mô tô dẫn đường tại giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương. Nguyên nhân khiến ông Sáng tử vong do một mô tô phân khối lớn của nhóm phượt chạy với tốc độ cao đụng vào và cán qua người ông Sáng.

Trước thực trạng xe mô tô phân khối lớn lưu thông trên các tuyến quốc lộ gây mất an toàn giao thông, lãnh đạo Trạm tuần tra kiểm soát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết trong thời gian qua thường xuất hiện nhiều xe mô tô phân khối lớn lưu thông trên quốc lộ 20, đoạn do trạm quản lý. Tuy nhiên qua kiểm tra đo tốc độ, lực lượng cảnh sát giao thông chưa thể xử lý trường hợp nào chạy quá tốc độ. Bởi khi đi qua chỗ có công an, họ chạy rất… nghiêm túc.

“Riêng tiếng gầm rú của những chiếc xe này gây ra làm bà con mất ăn, mất ngủ thuộc lĩnh vực khác, lực lượng công an không thể xử phạt vì ở Việt Nam chưa có nơi nào kiểm tra quy chuẩn tiếng ồn của những chiếc xe này, trong khi pô của những xe phân khối lớn đều nhập từ nước ngoài về. Chúng tôi sẽ kiến nghị lên cấp thẩm quyền để có những quy định cụ thể về tiếng ồn của pô xe, từ đó mới có cơ sở xử phạt. Thực tế, tiếng pô của các xe phân khối lớn nghe ồn thật nhưng căn cứ vào quy định hiện hành thì không thể xử phạt được” - một lãnh đạo của trạm tuần tra cho biết.

Theo Phong Phú (Báo Đồng Nai)