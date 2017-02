Dùng chai bia đâm chết người trong vũ trường

07/02/2017 10:30

Trước đó, nghi phạm giết người Hoàng Công Thuật (39 tuổi, trú tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, TP Đà Lạt) đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra.

Dựng lại hiện trường vụ giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại vũ trường Rain

Theo lời khai ban đầu của nghi can Hoàng Công Thuật, tối ngày 4-2, Thuật tới tiệc sinh nhật của một người bạn, sau đó cả nhóm kéo nhau đi hát karoke. Khoảng 0 giờ ngày 5-2, Thuật cùng nhóm bạn khoảng 12 người đến vũ trường Rain, đường Lê Hồng Phong vui chơi.

Tại đây, trong lúc nhảy thanh niên Nguyễn Anh Kỳ, là bạn trong nhóm của Thuật đã va đụng với Huỳnh Quý (32 tuổi, trú tại hẻm 56 Ngô Quyền, phường 6, TP Đà Lạt) và bị Quý nhảy vào đấm đá. Sau khi được một người nước ngoài can ra, Quý trở về bàn.

Tuy nhiên, Quý quay về bàn của mình và dùng ly ném vào nhóm của Thuật. Các bảo vệ tại vũ trường can ngăn và ôm Quý lại thì Thuật dùng chai bia đập vào đầu 1 bảo vệ bị thương. Lúc này, Quý dùng chai bia đánh lại Thuật nhưng Thuật né được, sau đó Thuật dùng cổ chai đã bị bể đâm vào cổ và ngực Quý.

Sau khi bị đâm, Quý bỏ chạy ra ngoài, mọi người đi tìm nhưng không thấy. Khoảng 1 giờ sau, bảo vệ khách sạn bên cạnh vũ trường Rain phát hiện thấy Quý đã tử vong ngồi tựa lưng vào xe ô tô 4 chỗ tại bãi xe của khách sạn. Riêng nhóm thanh niên gây án đã bỏ chạy khỏi hiện trường vụ việc.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng đã tung toàn bộ lực lượng tiến hành truy nóng. Tới chiều cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng, ra lệnh bắt khẩn cấp 2 nghi can là Nguyễn Văn Vũ và Nguyễn Trung Hiếu. Riêng nghi can Thuật, lúc 9 giờ sáng cùng ngày đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đầu thú.

Theo C.THÀNH (Lâm Đồng Online)