"Họ đấm, đá con tôi ngã trong góc cửa"

22/10/2017 16:46

Đã 3 ngày trôi qua nhưng chị Nguyễn Thị Xuân (trú xóm 8, xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) vẫn chưa hết bức xúc, giận dữ trước hành vi thô bạo của ông Nguyễn Hữu Hiền (trú cùng xã). Ông Hiền là người đánh cháu Quân, con chị Xuân phải nhập viện.

Chị Xuân cho biết: "Hiện cháu Quân vẫn đang phải nằm viện điều trị, đêm nào cháu cũng khóc, luôn trong tâm trạng sợ hãi. Là mẹ, nhìn thấy cảnh con bị người ta đấm đá thô bạo như vậy ai mà không xót cơ chứ".

Trường Tiểu học Đỉnh Sơn (Anh Sơn), nơi xảy ra sự việc. Ảnh: N.H



Dù không muốn nhắc đến chuyện đã xảy ra nhưng vì quá bức xúc, chị Xuân đồng ý kể lại sự việc vào trưa 19/10 tại trường Tiểu học Đỉnh Sơn. Theo chị Xuân, trưa hôm đó, cháu Quân đi học về và có vết xước nơi mặt. Chị gặng hỏi thì được kể rằng, trong giờ ra chơi, Quân có trêu đùa bạn Đạt, sau đó Đạt quay lại cầm cổ, đè Quân xuống rồi cấu vào mặt nên Quân cũng cấu lại. Nghĩ sự việc chỉ là trẻ con trêu đùa nhau nên chị Xuân nhắc nhở con đi học không được đánh nhau với bạn.





Vừa lúc đó, cô giáo chủ nhiệm lớp 4A, trường Tiểu học Đỉnh Sơn điện vào máy chị Xuân và nói, có phụ huynh bạn Đạt đang ở đây mà muốn mời chị cùng cháu Quân lên văn phòng nhà trường để giải quyết. "Tôi cũng nghĩ, lên đó mấy gia đình giải quyết bình thường, để răn đe cháu đi học không được nghịch ngợm nữa, đừng đánh nhau nữa nên chở con lên trường", chị Xuân nói.

Khi chị Xuân cùng con vừa đến cửa văn phòng thì một người đàn ông mặc áo bò bước ra (sau này chị Xuân mới biết là ông Nguyễn Hữu Hiền, bố cháu Đạt). Ông Hiền tiến lại gần và hỏi con trai: "Quân là bạn mô?". Khi cháu Đạt chỉ bạn Quân thì ông Hiền tát mạnh vào mặt Quân khiến cháu ngã xuống dưới đất. Chị Xuân chỉ kịp hét lên, vừa lúc đó có một người đàn ông mặc áo phông (sau mới biết là ông Diệu - anh trai ông Hiền) chạy lại đấm vào đầu, vào cổ chị.

Dù bị đánh nhưng chị Xuân vẫn nhìn thấy, ông Hiền tiếp tục đấm, đá vào người Quân khiến cháu ngã, chấn vào trong góc cửa. Cô chủ nhiệm, thầy hiệu phó, hiệu trưởng vào can ngăn nhưng ông Hiền vẫn không dừng lại.

"Tôi hoảng quá chỉ biết hét lên. Tôi không biết làm gì nữa. Thầy Nam, hiệu phó xông vào ôm thì bị ông Diệu đấm mạnh vào người. Ông Hiền còn đưa kéo ra dọa tôi: "Mi ưng chết phải không". Thấy vậy, tôi ôm con vùng chạy ra ngoài cổng trường, trốn vào nhà người dân kêu cứu", chị Xuân kể.

Do quá hoảng loạn, chị Xuân không thể cầm điện thoại lên để gọi cho người nhà. Người dân liền gọi điện báo cho công an xã. Sau khi người thân đến thì thấy công an xã đã khống chế ông Hiền và đưa về trụ sở công an xã làm việc.

Chị Xuân và cháu Quân được đưa lên Trung tâm y tế huyện Anh Sơn khám. Tại đây, cháu Quân được xác định thâm tím ở mặt, trong mắt có tụ máu. Còn chị Xuân thì đau nhức ở vùng đầu. "Đêm nằm ngủ, cháu cứ khóc thét, kêu mẹ trong hoảng loạn. Cháu vẫn đang điều trị và được bác sỹ tiếp tục theo dõi", chị Xuân cho biết.

Theo chị Xuân, 2 ngày sau sự việc, ông Hiền có đến nhà và bệnh viện, lên tiếng xin lỗi, mong gia đình chị Xuân thông cảm "vì có uống rượu".

Hiện gia đình chị Xuân đã viết đơn tố cáo hành vi của ông Hiền vì cho rằng, sự việc không chỉ mỗi gia đình mà còn có cả thầy cô, nhà trường. Gia đình chị Xuân đề nghị cơ quan chức năng làm rõ sự việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để răn đe, làm bài học cho những người khác.

Trước đó, vào trưa 19/10, ông Nguyễn Hữu Hiền (trú xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn) thấy cháu Đạt (con trai) có vết xước nơi mặt nên đến trường Tiểu học Đỉnh Sơn làm rõ. Tại đây, ông Hiền đánh cháu Quân (bạn cùng lớp với cháu Đạt), chị Xuân (mẹ cháu Đạt) và thầy Trần Văn Phú - Hiệu trường nhà trường khi vào can ngăn. Công an xã đã có mặt, khống chế, đưa ông Hiền về trụ sở làm việc và gửi hồ sơ vụ việc lên cấp trên. Hiện Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.





Theo Nguyên Hưng (Nghệ An Online)