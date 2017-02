Hoang mang với các thủ đoạn bắt cóc trẻ em

18/02/2017 11:04

Bởi phương thức, thủ đoạn ngày càng manh động, liều lĩnh. Mặc dù cơ quan chức năng đã bắt giữ, khởi tố nhiều đối tượng liên quan song tình trạng này vẫn tái diễn.

Hoang mang vì tội phạm bắt cóc trẻ em

Liên quan đến hành vi bắt cóc trẻ em, những ngày vừa qua, tâm điểm dư luận tập trung vào sự việc xảy ra tại Nghệ An, nghi ngờ người đàn bà không tự chủ được hành vi đang có âm mưu bắt cóc trẻ con, người dân đã bắt giữ, giao nộp cơ quan Công an.

Cụ thể, ngày 12-2, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài hơn 5 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ khoảng 35 tuổi mặc áo chống nắng sẫm màu, bịt kín mặt, bị một số người truy đuổi. Một số người liên tục dọa ném xuống sông vì cho rằng người này lang thang ở địa phương với mục đích bắt cóc trẻ em.

Để ngăn chặn vấn nạn bắt cóc nhằm vào trẻ em, cần sự chung tay của toàn xã hội (Ảnh chỉ có tính chất minh họa).

Đoạn clip trên được nhiều người đăng tải lên các trang mạng xã hội với nội dung cảnh báo các bậc phụ huynh nên để ý đến con cái. Clip này thu hút hàng chục ngàn lượt like và chia sẻ rầm rộ, gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Ngay sau khi clip được đăng tải, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc và xác định, người phụ nữ trong video có quê quán tại tỉnh Ninh Bình, địa điểm xảy ra sự việc thuộc địa phận xóm 16, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Thượng tá Trần Văn Khang, Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu cho biết: Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan Công an đã phối hợp với chính quyền địa phương, kịp thời có mặt và đưa người phụ nữ về trụ sở UBND xã làm việc. Kiểm tra tư trang của người phụ nữ này thấy bên trong mang theo một túi đồ và một túi thuốc nhưng không có bất kỳ một giấy tờ tùy thân liên quan nào.

Người này có dấu hiệu thần kinh không bình thường, không nhớ tên tuổi hay người thân, trước đó đã từng xuất hiện tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, sau đó lang thang đến xã Diễn Yên thì xảy ra sự việc. Thực tế, người này không có hành vi bắt cóc trẻ em mà chỉ là thích chơi với trẻ con nên bị hiểu nhầm.

Sau khi xác minh quê quán, chính quyền địa phương đã mua vé xe cho người này về lại quê nhà ở Ninh Bình. Cũng theo Thượng tá Khang, cơ quan Công an cũng đã làm rõ người quay video và phát tán lên mạng xã hội là anh Trần Văn Đồng (19 tuổi), trú xã Diễn Yên.

Theo tường trình của anh này, do trước đó đã nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ này trên các trang mạng xã hội với các lời cảnh báo “người này xuất hiện khắp nơi, nghi bắt cóc trẻ em”, nên khi phát hiện chị ta lang thang trên địa bàn xã Diễn Yên thì đuổi theo bắt lại, quay video và tung lên mạng xã hội facebook.

Đối tượng Trần Thị Thanh Thúy bị khởi tố về tội “Chiếm đoạt trẻ em”.

Liên quan đến việc bắt cóc trẻ em, trước đó cũng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, vào ngày 13-1, Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi “Chiếm đoạt trẻ em” đối với Trần Thị Thanh Thúy (SN 1989), trú thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mặc dù đã có chồng và 3 con, song ngày 6-1, sau khi đi xe khách từ Vũng Tàu đến huyện biên giới Kỳ Sơn, thấy cháu Hà Mạnh Hưng (3 tuổi), đang chơi ở lề đường, quan sát không thấy ai trông nên Thúy đã bế cháu bé rồi rời khỏi hiện trường.

Sau khi rời đi được khoảng 500m, sợ hãi có người phát hiện và truy đuổi, Thúy bế đứa trẻ tới cổng trường mầm non vờ là phụ huynh tới gửi con nhưng không được giáo viên đồng ý. Khi đang bế cháu Hưng đi tìm xe ôm để bỏ trốn thì Thúy bị quần chúng nhân dân phối hợp với Công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, nghi can khai nhận thấy đứa bé dễ thương nên có ý định bế về nuôi.

Cần cảnh giác, quản lý chặt con em mình

Trước đó, tại một số địa phương khác như huyện Diễn Châu, Tương Dương… cũng xảy ra hiện tượng có dấu hiệu bắt cóc trẻ em, khiến các cơ quan chức năng như Công an huyện, Phòng Giáo dục và đào tạo đã phải phát công văn cảnh báo với nội dung: “Thời gian gần đây, tình hình ANTT trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt nổi lên hoạt động lừa gạt, dụ dỗ và bắt cóc trẻ em, gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng như: Trước khi bắt cóc, thường đến gần nhà của nạn nhân để theo dõi, nắm tình hình về quy luật sinh hoạt của gia đình nạn nhân hoặc thường xuyên tiếp xúc với các em nhỏ, mua bánh kẹo, đồ chơi cho các em, khi đã làm quen với các em rồi lợi dụng lúc gia đình đi vắng để rủ đi chơi rồi đưa đi bán. Đặc biệt, có một số đối tượng hoạt động liều lĩnh và thực hiện hành vi phạm tội ngay buổi ngày, lợi dụng các em nhỏ chơi một mình đến bồng các em đi” (trích nội dung Thông báo số 248/TB-CAH-XDPT ngày 19-4-2016 của Công an huyện Tương Dương ra gửi Công an các xã, thị trấn trên địa bàn về việc phòng ngừa tội phạm bắt cóc trẻ em).

Trong một diễn biến khác, vào cuối năm 2016, Công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phải ra thông báo tuyên truyền, khuyến cáo trong nhân dân để phòng ngừa với loại tội phạm này. Mặc dù khẳng định từ trước đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh chưa xảy ra bất cứ vụ việc bắt cóc trẻ em nào, song Công an thành phố đã phải ra thông báo khuyến cáo bởi vào khoảng khoảng 14 giờ ngày 22-11-2016, tại tổ dân phố 9, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh xuất hiện 2 đối tượng có hành vi bắt cóc trẻ em nhưng hành vi này đã bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Theo đó, vào thời điểm nói trên, lợi dụng sơ hở của một người phụ nữ mới sinh con chỉ có hai mẹ con ở nhà, đối tượng nữ tầm 40 tuổi mặc áo khoác chống nắng, bịt khẩu trang lẻn vào bế thốc cháu bé mới 3 tháng tuổi rồi chạy ra ngoài, leo lên xe do một nam thanh niên đang nổ máy chờ sẵn.

Rất may, người mẹ kịp thời phát hiện, tri hô và chạy ra giằng co giữ lại được cháu bé. Khoảng một tháng sau đó, cũng trên địa bàn Hà Tĩnh, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 21-12-2002, tại Trường Mầm non xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, khi các cháu lớp 3 tuổi đang ngủ trưa thì có một người đàn ông bịt mặt xông vào, cố gắng tiếp cận. Nghi vấn, giáo viên phụ trách Nguyễn Thị Hoàn đã tri hô khiến gã này bỏ chạy, bên ngoài có một người phụ nữ chờ sẵn nổ máy tẩu thoát.

Có thể khẳng định, không riêng gì tại các tỉnh miền Trung mà thời gian vừa qua, tại nhiều địa phương trên cả nước, dấu hiệu bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em là có thật. Thực tế, cơ quan chức năng đã phối hợp, phát hiện, bắt giữ và khởi tố nhiều đối tượng về tội danh chiếm đoạt trẻ em.

Tuy nhiên, do lợi nhuận hoặc vì lý do nào đó, tội phạm trên lĩnh vực này vẫn luôn tiềm ẩn. Thủ đoạn của loại tội phạm này không mới, trước khi bắt cóc, các đối tượng thường đến khu vực gần nhà nạn nhân để nắm tình hình về quy luật sinh hoạt của gia đình nạn nhân, sau đó lợi dụng sơ hở để bắt cóc; hoặc lân la đến các trường tiểu học, mầm non và cơ sở giữ trẻ để chờ thời cơ thuận lợi thì tiến hành bắt cóc.

Gần đây, táo tợn hơn lợi dụng các cháu bé chơi một mình ở trên vỉa hè, ngoài đường, trước cổng nhà không có người trông coi, chúng nhanh chóng bắt cóc rồi tẩu thoát bằng phương tiện giao thông. Cách đây chưa lâu, vào vào khoảng 14 giờ chiều 12-1, cháu Trần Đình Đại (3 tuổi), con trai anh Trần Văn Vỹ (15 tuổi), trú xóm Tiền Tiến, xã Thạch Môn, TP Hà Tĩnh đang chơi trước nhà thì bị hai phụ nữ chở nhau trên một chiếc xe máy bắt đi. Rất may, cháu bé khóc thét nên người thân kịp thời chạy đến giải cứu khiến hai người này sợ hãi lái xe bỏ chạy.

Ngoài việc các bậc phụ huynh cũng như chính quyền địa phương cần tăng cường cảnh giác, nâng cao trách nhiệm quản lí đối với con em mình, các cơ sở mầm non, trường học cũng cần có biện pháp đón, trả, quản lý các cháu chặt chẽ, tránh để các đối tượng lợi dụng sơ hở trà trộn vào trường học để bắt cóc trẻ em.

Thực tế, tại nhiều trường học khi có dấu hiệu bắt cóc hụt, Ban giám hiệu nhà trường đã phát đi thông báo khuyến cáo rộng rãi. Đơn cử, tại Trường Mầm non xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu (Nghệ An), ngay sau khi có người đàn ông lạ đến xưng là ông nội của một cháu bé đang học tại đây nhưng không nhớ tên cháu, đến chiều cùng ngày ông nội “thật” mới đến đón thì nhà trường đã thông báo lên bảng tin cảnh báo phụ huynh và giáo viên về hiện tượng bắt cóc trẻ em trên địa bàn với nội dung: "Hiện nay, trên địa bàn huyện Diễn Châu có một số đối tượng giả danh là người đi mua bán tóc, đồ vặt, ông nội, bà ngoại để bắt cóc trẻ em. Vì vậy nhà trường xin thông báo cho các bậc phụ huynh và các cô giáo".

Cảnh giác, phòng ngừa và khuyến cáo tội phạm này là việc làm rất bức thiết, cần sự chung tay của toàn xã hội. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo cũng không vì thế mà quá đa nghi, dẫn đến hiện tượng bắt nhầm như trường hợp vừa xảy ra tại huyện Diễn Châu (Nghệ An), có thể dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc khác.

Theo Thiên Thành (CSTC)