Khó tin với người đàn ông 10 lần bị tai nạn giao thông

Sau 10 lần bị tai nạn giao thông, gia đình ông Tám đã kiệt quệ. ẢNH: KHÔI NGUYÊN

Đó là trường hợp hy hữu của ông Nguyễn Văn Tám (Tám Cụt, 48 tuổi), quê ở ấp Đạo Thạnh, xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, tỉnh Long An.



Tai nạn liên tiếp

Chúng tôi đến thăm vợ chồng ông Tám trong căn chòi trống trước hở sau, không đồ đạc giá trị nằm giữa ruộng lúa xanh tốt thuộc ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, H.Thủ Thừa, Long An. Ông Tám khá cởi mở khi nói về nỗi cơ cực của gia đình cũng như "thành tích độc nhất vô nhị" 10 lần bị xe đụng của mình. "Tôi từng bị cắt bỏ cánh tay, gãy xương bàn chân, xương bả vai, dập xương sườn, tổn thương phổi... vì bị xe tông. Tôi không nhậu cũng chẳng hút thuốc, ra đường chạy xe cẩn thận nhưng không hiểu sao tai họa cứ ập tới liên tục. Gia đình lo tiền thuốc men điều trị quanh năm gần như kiệt quệ", ông Tám nói.

Ông Tám kể giữa năm 2014, trong một lần chạy xe máy lên huyện biên giới Vĩnh Hưng nuôi vịt chạy đồng thì bị xe khác tông vào. Tai nạn làm ông bị gãy 2 xương bả vai, 4 tép xương sườn và dập lách. Vết thương lành, cuộc sống khó khăn, ông được người em trai cho mượn 3 công đất để làm ăn. Do mảnh đất nằm lọt thỏm giữa đồng nên ban đầu vợ chồng ông phải bỏ nhiều công sức cải tạo để trồng chanh, chăn nuôi heo, bò và cá. Nhờ cần cù chịu khó, vợ chồng ông có nguồn thu nhập ổn định, trả được phần nào số nợ nuôi ông nằm viện.

Tưởng mọi việc đã yên ổn nhưng chẳng bao lâu sau, ông phải chịu 2 vụ tai nạn liên tiếp. Tháng 8.2015, trên đường đi giao chanh, khi về gần tới chòi thì từ phía sau một thanh niên chạy quá tốc độ tông thẳng vào ông. Cú tông mạnh làm ông Tám văng xa gần 10 m, gãy xương đùi, 4 đốt xương ngón chân và nứt xương đầu gối, phải nằm trong phòng cấp cứu 2 tháng. Cuối tháng 11.2005, khi ông đang chạy xe ở khu vực vòng xoay nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An thì bị xe khách 50 chỗ "lù lù" vượt lên. Dù cố gắng lách vào lề nhưng không kịp, chiếc xe tông mạnh làm ông văng xuống lộ lọt luôn vào gầm xe khách. Do cánh tay còn nằm phía ngoài, bánh sau cán qua làm đứt lìa gần tới nách. Lúc xe dừng lại, mọi người nhanh chóng chở ông đi cấp cứu. Do không thể hồi phục được nên bệnh viện đã cắt bỏ toàn bộ cánh tay. Ngoài ra, ông còn phải điều trị hàng loạt vết thương như gãy 4 xương sườn, dập lách, chấn thương đầu. Nằm viện suốt 3 tháng ông mới được trở về nhà nhưng đã thành người… tàn phế.

Vết thương chưa lành hẳn thì vào tháng 2.2016, lúc chạy xe gần lên dốc cầu, do tránh xe đi ngược chiều, xe ông bị lật ngang, đè lên chân trái, bàn chân kẹt vào pô phỏng nặng. Khi mọi người kéo ông ra khỏi xe, đưa đến bệnh viện thì bác sĩ xác định thêm là... chân bị gãy.

Không đầu hàng số phận

Mặc dù thương tích đầy mình nhưng ông Tám quyết tâm không đầu hàng số phận. Ngoài mảnh đất đã canh tác trước đó, vợ chồng ông còn phát quang thêm 2 ha đất bỏ hoang để trồng lúa. Những vụ thu hoạch đầu, vợ chồng ông bỏ công làm lời. Đến vụ này lúa lên xanh tốt, có khả năng cho mùa bội thu. Bên cạnh đó, ông tiếp tục nuôi thêm bò, dê và trồng rau. "Nhà chưa có, nợ nần còn nhiều nên dù thế nào vợ chồng tôi cũng phải cố gắng làm để trả hết nợ rồi mới tính tới chuyện mua đất cất nhà", vợ ông Tám chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Sang, Trưởng ban Dân vận TP.Tân An, nguyên Chủ tịch UBND xã Hường Thọ Phú, cho biết: "Gia đình ông Tám thuộc diện hộ nghèo nhưng chí thú làm ăn. Điều ngạc nhiên là không biết tại sao, một người không uống rượu, không hút thuốc như ông lại bị người ta gây tai nạn hoài. Sắp tới xã sẽ lập danh sách đưa ông đi khám, điều trị theo diện khó khăn".

Theo ông Tám, tai nạn là chuyện rủi ro nhưng hầu hết do người có hơi men gây ra. Vì thế, ông luôn khuyên anh em, con cháu nói không với rượu. "Những vụ tai nạn của tôi là lời cảnh báo cho ai đã nhậu say mà vẫn chạy xe trên đường, hậu quả đáng tiếc sẽ không tránh bất kỳ ai", ông Tám chia sẻ.





