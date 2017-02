Nghi phạm mắc bệnh "trộm nội y phụ nữ"

21/02/2017 10:29

Vụ án giết người rồi hiếp dâm bé gái 10 tuổi, dìm xác nạn nhân xuống nước xảy ở xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đang gây xôn xao dư luận. Điều không ai ngờ là nghi phạm- Phạm Văn Lên (xã Trà Côn, huyện Trà Ôn), mới 18 tuổi, học sinh lớp 12 nhưng ra tay giết người một cách độc ác.

Mẹ của nghi phạm cho biết, Lên mắc phải bệnh lạ là“trộm nội y phụ nữ” ở xóm và gia đình đã từng đưa Lên đi thầy thuốc điều trị.

Nghi phạm Phạm Văn Lên

Xác bé gái chết dưới mương nước

Tối 17-2-2017, người dân ở ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn) hốt hoảng khi phát hiện một xác chết dưới mương nước trong một vườn măng cụt. Người dân xác định thi thể là cháu Phạm Thị Yến Ngọc (10 tuổi, ngụ xã Trà Côn) và trên người cháu Ngọc có nhiều dấu hiệu của tội phạm, nên nhanh chóng báo công an.

Sau đó, cơ quan điều tra công an đã nhanh chóng có mặt khám hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm, nạn nhân bị xâm hại ở vùng kín, tử vong trước khi bị dìm xuống nước và ở vùng cổ nạn nhân có nhiều vết bầm.

Bà Nguyễn Thị Hồng Luyến (40 tuổi, mẹ Lên) ngẹn ngào kể lại: Lên có bệnh lạ, thường “trộm nội y phụ nữ” của hàng xóm mang về nhà. Sự việc được gia đình phát hiện, la rầy và đưa Lên đến thầy thuốc chữa trị. Gia đình không thể ngờ đến chuyện con trai mình gây ra tội ác tày trời. Chiều hôm đó, Lên về nhà ăn cơm bình thường và không có biểu hiện bất thường nào cho đến khi lực lượng công an đến nhà bắt giữ.

Hiện trường cách nhà nạn nhân khoảng 1 km, thuộc khu vực giáp ranh giữa 2 xã Vĩnh Xuân và Trà Côn. Công an xác định đây là vụ án giết người rồi hiếp dâm và phi tang chứng cứ.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên ngay trong đêm, các trinh sát khẩn trương truy bắt thủ phạm.

Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, trước khi phát hiện thi thể nạn nhân, có một thanh niên xuất hiện tại khu vực này với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Bà Hồ Thị Hằng (60 tuổi)-chủ quán nước gần hiện trường-cho biết, buổi chiều trước khi phát hiện thi thể nạn nhân, Lên ghé quán nước rồi sau đó ra con đường nhỏ cạnh quán ngồi đợi ai đó. “Đến gần 17 giờ chiều, tôi thấy bé Ngọc đi học về ngang chỗ thằng Lên ngồi. Một lúc sau, Lên quay lại quán nhưng ở trần, áo quần ướt sũng. Lên xin tôi cho ra phía sau giặt áo, với ánh mắt có vẻ sợ sệt. Còn chiếc áo Lên cầm trên tay dính đầy bùn đất.

Khoảng 19 giờ cùng ngày hôm đó, nhiều người hô hoán khi phát hiện thi thể bé Ngọc bị sát hại, dìm dưới mương nước.

Cách hiện trường không xa, đôi dép, khăn quàng học sinh của nạn nhân cũng được tìm thấy. Hay tin, tôi liên tưởng đến hình ảnh lấm lem bùn đất của Lên vào buổi chiều nên trình báo công an…”- bà Hằng cho biết.

Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, gia đình của bé Ngọc cho biết: “Hôm đó, đến chiều tối mà vẫn chưa thấy bé Ngọc về nhà nên ai cũng lo lắng và nghĩ bé ham chơi nên đi nhà bạn chơi. Cả nhà đi tìm kiếm, hỏi giáo viên, bạn bè ở trường ai cũng cho biết bé về từ chiều.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân.

Khi hay tin có bé gái chết dưới mương nước, ai cũng hốt hoảng, nghi ngờ là bé Ngọc. Tới chừng phát hiện xác bé, không ai kiềm được đau xót, tinh thần hoảng loạn. Ngọc là con gái út trong nhà, rất ngoan, thông minh và được cô giáo khen có học lực khá giỏi…”.

Rợn người lời khai của kẻ thủ ác

Qua lời khai của các nhân chứng và qua điều tra, công an bắt khẩn cấp nghi phạm Phạm Văn Lên để điều tra làm rõ. Bước đầu, đối tượng Lên cũng quanh co chối tội. Tuy nhiên, từ những vật chứng, nhân chứng và bằng biện pháp nghiệp vụ sắc bén của lực lượng công an, tên Lên cúi đầu nhận tội.

Lời khai nhận hành vi phạm tội của Lên khiến ai nghe qua không khỏi rợn mình và lên án tội ác man rợ của hắn. Lên tuổi còn trẻ, đang đi học nhưng ra tay hết sức độc ác, giết hại một bé gái mới 10 tuổi, hiếp dâm rồi dìm xác nạn nhân.

Lên khai: Chiều 17-2-2017, hắn có ý định ngồi chờ nạn nhân. Khi nhìn thấy nạn nhân đi qua, Lên chặn lại rồi kéo vào khu vườn măng cụt gần đó.

Nạn nhân chống cự quyết liệt nhưng một bé gái 10 tuổi đâu đủ sức chống trả một thanh niên mới lớn. Lên dùng tay bóp cổ nạn nhân bất tỉnh rồi thỏa mãn dục vọng. Biết nạn nhân đã chết, Lên kéo xác dìm xuống nước phi tang.

Sau khi Lên bị bắt, không ai ngờhắn phạm tội tày trời bởi gương mặt của Lên còn non choẹt. Và cũng bởi từ trước đến ngày phạm tội, Lên chưa có biểu hiện lạ hay trộm cắp, cướp giật tài sản của ai.

Ông Nguyễn Tùng Phú- Trưởng ấp Bang Chang (xã Trà Côn) cho biết: Lên tính tình hiền lành, thường phụ giúp gia đình. Lúc rảnh rỗi ngoài giờ học, Lên còn đi hái rau, bắt ốc bán kiếm tiền phụ giúp gia đình. Vụ án gây chấn động khiến gia đình bị sốc; hàng xóm, bạn bè cũng bàng hoàng…

Cơ quan điều tra nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Do dục vọng thấp hèn mà nghi phạm Lên giết bé gái một cách dã man, khiến xã hội lên án. Cái chết của bé Ngọc quá oan uổng và không gì bù đắp được. Kẻ thủ ác sẽ trả giá đắt cho hành vi phạm tội của mình.

Những vụ án giết người, hiếp dâm trẻ em đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội và cũng là hồi chuông báo động cho mọi người, hãy quan tâm hơn đến con em mình.

Đại tá Phạm Văn Ngân- Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Chiều 18/2/2017, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long thưởng nóng tập thể Công an xã Vĩnh Xuânvà tặng giấy khen 10 cá nhân là cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Trà Ôn, công an viên xã Vĩnh Xuân, người dâncó thành tích xuất sắc phát hiện, điều tra và cung cấp thông tin bắt giữ thủ phạm trong vụ án giết người, hiếp dâm trẻ em xảy ra tại ấp Vĩnh Lợi (Vĩnh Xuân- Trà Ôn).Vụ án được khám phá nhanh,góp phần tạo niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Theo Ngọc Thuận (Vĩnh Long Online)