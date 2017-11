Những phút giây sinh tử trong 2 lần truy bắt các "ông trùm"

12/11/2017 18:12

Sồng A Chồng và khẩu súng đối tượng thường mang theo người

Đã gần 10 năm, song với những CBCS CAQ Long Biên, Hà Nội, giây phút sinh tử khi tham gia 2 trận truy bắt "ông trùm" ma túy ở Lóng Luông (Mộc Châu, Sơn La) như vừa mới hôm qua. Các anh từng phải đối đầu với những kẻ biết sẽ lĩnh án tử, nếu bị bắt.



Xin "tha" bằng 50 triệu đồng

Tảng sáng một ngày cuối tháng 10-2008, tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ), CATP Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, phát hiện nghi vấn về 2 thanh niên đi xe mô tô nhãn hiệu Win, BKS: 38 F2-2538, ôm chiếc ba lô lớn. Bị chặn giữ, một trong hai đối tượng lập tức nhảy xuống xe, rút trong ba lô ra thanh kiếm dài nhào vào tấn công vào lực lượng chức năng.

Không bất ngờ trước phản ứng manh động của những kẻ đi đêm bất minh, các chiến sĩ CSCĐ đã gọn ghẽ tước kiếm, yêu cầu 2 đối tượng chấp hành lệnh kiểm tra. Đúng như nhận định, bên trong chiếc ba lô có một quả lựu đạn mỏ vịt, một bình xịt hơi cay, một thanh kiếm và số lượng lớn ngoại tệ.

Chống đối bất thành, bỏ chạy không thoát, 2 đối tượng giở "bài" khác: "Các anh thông cảm bỏ qua cho chúng em. Ở đây có 50 triệu đồng...". Thế nhưng, ý đồ hối lộ đã bị tổ công tác CSCĐ kiên quyết lập biên bản, rồi bàn giao đến CQĐT - CAQ Long Biên. Việc phát hiện, thu giữ kịp thời số vũ khí các đối tượng mang theo đã chặn được mầm họa cho xã hội. Song điều quan trọng hơn là từ đây, manh mối đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh đã phát lộ...

Sồng A Đùa (25 tuổi, trú tại bản Co Tang, Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La) và Tạ Xuân Tiến (46 tuổi, quê quán xã Đồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên; tạm trú tại bản Xa Lính, Pà Cò, Mai Châu, Hòa Bình) - là danh tính 2 đối tượng được CQĐT CAQ Long Biên tiếp nhận bàn giao để tổ chức điều tra. Và với những điều tra viên ma túy dày dạn kinh nghiệm, nơi cư trú của các đối tượng đã gợi mở ra nhiều vấn đề.

Không dễ để Đùa và Tiến khai nhận ngay nguồn gốc số ngoại tệ. Sau hơn 1 ngày đêm đấu trí, CAQ Long Biên đã buộc Đùa và Tiến phải khai nhận số ngoại tệ 120.000 USD mà chúng mang theo là tiền "hàng" vừa giao dịch từ Bắc Giang về. Trước đó 1 ngày, Sồng A Chồng (24 tuổi, trú tại bản Co Tang, Lóng Luông, em trai Đùa), cùng Mùa A Lánh (30 tuổi, trú tại bản Cò Chàm, Lóng Luông), đi xe máy đến nhà Đùa.

Tại đây, Chồng thỏa thuận giao cho Đùa mang 20 bánh heroin đi Bắc Giang tiêu thụ rồi mang tiền về, sẽ có thưởng. Khoảng 23h30 ngày 29-10, Đùa và Tiến về đến khu vực đầu cầu Thanh Trì (Hà Nội). Tại đây, Đùa gọi điện thoại cho Dương Ngô Thăng (trú tại xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, Bắc Giang) đến đón. Khoảng 20 phút sau, Thăng cùng hai đối tượng khác đi hai xe máy đến. Đùa giao ba lô đựng 20 bánh heroin cho Thăng, sau đó cả bọn đến nhà một trong hai đối tượng đi cùng để kiểm tra hàng và giao nhận tiền.

Mưa đạn AK từ lưng chừng núi

Lời khai của Đùa và Tiến đã hé lộ nhân vật đứng sau trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này - Sồng A Chồng. Trao đổi với công an cơ sở, CAQ Long Biên nắm được, ở địa phương, tuy chưa có tiền án, tiền sự, còn trẻ tuổi, nhưng Sồng A Chồng có kinh tế rất khá. Đối tượng này từng có lần rút súng quân dụng để thị uy người làng.

Cùng với việc làm sáng tỏ hành vi phạm tội của đối tượng Chồng, Ban chuyên án do đồng chí Đinh Văn Toản, Trưởng CAQ Long Biên (hiện là Thiếu tướng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội) làm Trưởng ban, đã xác định phải bắt giữ bằng được các đồng phạm là Dương Ngô Thăng, Mùa A Lánh.

Ngày 31-10-2008, tổ công tác gồm 15 CBCS CAQ Long Biên nhận lệnh lên đường. Sau khi trao đổi tình hình và được sự giúp đỡ của Công an tỉnh Sơn La, tổng cộng gần 50 CBCS Công an tỉnh Sơn La và CAQ Long Biên lặng lẽ tiến vào địa bàn nơi Sồng A Chồng cư trú. Bản Co Tang cách đường quốc lộ chỉ chừng 400-500m, nhưng độc đạo, hết sức khó đi.

Trung tá Vương Quốc Huy, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, CAQ Long Biên - người tham gia trận đánh năm ấy nhớ lại một chi tiết mà anh cho rằng nó đã trở thành bản năng của nhiều người dân lương thiện ở vùng "đất dữ". Đó là khi vừa trông thấy 2 chiếc ô tô mang BKS tỉnh ngoài đi vào bản, một cô giáo trẻ đang trông coi đám con nít hốt hoảng xua gọi tất cả vào lớp, đóng kín cửa. Phản xạ ấy đã không hề thừa...

Biết Tiến và Đùa đã bị bắt, Sồng A Chồng vô cùng cảnh giác. Cú đột kích bất ngờ vào nhà Chồng hôm ấy của lực lượng công an đã bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhưng "ông trùm" đã kịp vọt ngay lên núi, do đang đi rừng. Từ lưng chừng núi, nấp sau những hàng cây cổ thụ, Chồng nã một mạch hết trọn băng đạn của khẩu AK, hòng giải thoát cho đồng bọn.

Trước phản kháng manh động, liều lĩnh của đối tượng, các chiến sỹ công an vừa bắn trả, vừa rút ra ngoài để bảo đảm an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân. Thế nhưng khi hai xe ô tô gần ra khỏi khu vực Co Tang, Sồng A Chồng từ đâu xuất hiện. Hóa ra, gã đã chạy về nhà, lấy toàn bộ số đạn dự trữ rồi đi đường tắt đuổi theo xe ô tô. Toàn bộ số đạn bị Chồng bắn nốt, rồi vọt lên núi, và mất tích khỏi địa phương sau đó nhiều tháng. Xe ô tô của công an bị bắn vỡ kính và thủng lỗ chỗ, nhưng may mắn không ai nguy hiểm đến tính mạng. Mục tiêu số 1 chưa bị bắt, nhưng Ban chuyên án đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm, cho kế hoạch giăng lưới tiếp theo.

Dương Ngô Thăng - bị cáo bị tuyên mức án tử hình

Những vị khách du lịch bản Co Tang



Tuần đầu tiên của tháng 11- 2008, Ban chuyên án quyết định khởi động việc truy bắt nhân vật số 2 trong đường dây phạm tội này - Mùa A Lánh. Rút kinh nghiệm từ trận đánh sinh tử lần trước, đồng chí Đinh Văn Toản thống nhất với Thượng tá Vũ Văn Hùng, Phó trưởng CAQ Long Biên (hiện đồng chí Vũ Văn Hùng là Trưởng CAQ Long Biên), sẽ thay đổi phương án đánh bắt, theo tinh thần: tinh gọn, bất ngờ, đánh nhanh rút nhanh.

Hai tổ công tác CAQ Long Biên rời Hà Nội, một di chuyển bằng xe đặc chủng chuyên chở phạm nhân, một bằng xe địa hình đeo biển trắng, chở 5 vị khách trong vai những người lên Sơn La du lịch. Tới Mộc Châu, những người trên chiếc xe đặc chủng "bắn tiếng" quay về Hà Nội, vì biết "sẽ rất khó để bắt được Mùa A Lánh". Thế nhưng "5 vị khách du lịch" lại âm thầm áp sát Co Tang.

3 ngày đầu, các anh giữ tuyệt đối bí mật hành trình, để rà được tung tích của Mùa A Lánh. Ngày thứ tư, nguồn tin cho biết, Lánh vừa sử dụng ma túy, mò về nhà. Một cán bộ cơ sở thạo đường lập tức được trưng dụng, dùng xe máy chở đồng chí Phạm Quỳnh (hiện là Thượng tá, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, CATP Hà Nội) vào Co Tang. Bám sát sau là chiếc ô tô địa hình, do trực tiếp đồng chí Vũ Văn Hùng cầm lái.

Lúc ấy quãng 3h chiều. Vòng vây quanh nhà Lánh được lặng lẽ khép chặt. Không biết bị bao vây, Lánh đang ung dung dùng búa bổ củi. Một cú đá gọn ghẽ tung búa, thêm cú khóa tay và Mùa A Lánh bị đồng chí Quỳnh, cùng đồng chí Phạm Hồng Sơn (hiện là Trung tá, Đội trưởng Đội CSGT-TT-CĐ CAQ Long Biên), "bốc" thẳng lên xe máy. "Mày vừa nhảy con Win ở bến xe đúng không, có người tố cáo, nếu không phải về huyện thanh minh". Sự nhanh trí của trinh sát khiến tên Lánh cứ đinh ninh mình bị ai đó vu oan, và những người đang khống chế anh ta chỉ là công an huyện.

Từ Co Tang, chiếc xe máy cứ thế phi một mạch hai chục cây số về trụ sở CAH Mộc Châu, trong sự áp tải kín đáo của chiếc xe địa hình. Thông tin bắt Mùa A Lánh cùng lúc được báo cho tổ công tác đi xe đặc chủng đang ém ở Hòa Bình, lên ngay Mộc Châu hỗ trợ áp tải đối tượng về Hà Nội. Rạng sáng 6-11-2008, hai tổ công tác đặc biệt về đến trụ sở CAQ Long Biên.

Theo Hoàng Quân (An ninh Thủ đô)