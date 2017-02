Rực rỡ điểm tham quan, chụp hình từ hoa tết...ế

14/02/2017 09:54

Chụp ảnh cưới giá vào vườn sẽ cao hơn

Cuối năm 2016, nhiều nhà vườn tại phường 11, xã Tà Nung, TP Đà Lạt và xã Hiệp An, Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), gieo trồng hàng nghìn mét vuông hoa hướng dương để phục vụ thị trường Tết. Tuy nhiên, do hoa nở muộn hơn so với dự kiến nên nhiều nhà vườn đã không thể bán. Hơn nữa, do năm nay diện tích hoa hướng dương tại TP Đà Lạt và huyện Đức Trọng tăng mạnh so với những năm trước đã khiến cho giá loại hoa này những ngày cận Tết xuống rất thấp, chỉ khoảng 1.000 - 2.000 đồng/cành.

Với giá bán như hồi cận Tết nhà vườn trồng hoa hướng dương sẽ thua lỗ nặng. Những gia đình có vườn hoa hướng dương gần Quốc lộ 20, thuộc địa bàn các xã Hiệp An, Hiệp Thạnh của huyện Đức Trọng; phường 11 và xã Tà Nung, TP Đà Lạt đã khá linh động. Thay vì phải bán rẻ hoặc nhổ bỏ hoa hướng dương, chấp nhận thua lỗ đã chuyển sang mở cửa cho khách vào tham quan, chụp hình lưu niệm, có thu tiền.

Giá vé dành cho mỗi du khách vào vườn hoa hướng dương tham quan, chụp hình dao động từ 10.000 - 15.000 đồng/người. Nếu chụp hình đám cưới giá vé có thể lên tới vài chục ngàn đồng.

Một nhà vườn trồng khoảng 500 m2 hoa hướng dương ở Trại Mát, TP Đà Lạt cho biết, từ Tết 2017 đến nay, vườn hoa hướng dương của gia đình anh mỗi ngày đón hàng trăm lượt khách tới tham quan, chụp hình. Mỗi người vào vườn gia đình anh thu 10.000 đồng. Ông chủ vườn tiết lộ, từ Tết đến nay trung bình mỗi ngày thu về 2 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Hương, ngụ thôn K’Long, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng cho biết, trước Tết gia đình chị trồng hơn 1.000 m2 hoa hướng dương để bán vào dịp Tết. Do hoa nở chậm, giá cả lại xuống rất thấp nên gia đình chị quyết định không thu hoạch mà để cho hoa nở tự nhiên. Để có nguồn thu tái tạo đầu tư chị Hương đã treo bảng thu 15.000 đồng/người vào tham quan, chụp hình. Thời điểm đông khách, mỗi ngày vườn hoa hướng dương của chị Hương thu hút vài trăm lượt người ghé tham quan. Gia chủ không tiết lộ cụ thể số tiền thu được mỗi ngày nhưng cho biết, so với cắt bán hoa cành, mở cửa cho khách vào tham quan và thu vé có lợi hơn nhiều, lại có “tiền tươi, thóc thật”, không sợ bị thương lái ép giá như cắt hoa bán.

Hoa hướng dương bung nở kéo dài tới gần một tháng, nhưng đẹp nhất trong khoảng 20 ngày. Hoa có bông to, nở vàng rực, tất cả quay về hướng mặt trời mọc nên dễ dàng để khách tham quan, chụp hình. Một số nhà vườn trồng hướng dương tại Đà Lạt và huyện Đức Trọng, có vườn gần các tuyến đường chính cho biết hết lứa hoa này họ sẽ phá bỏ và tiếp tục trồng lứa hướng dương mới để phục vụ du lịch vào mùa hè.

Theo VĂN BÁU - KHẮC LỊCH (Lâm Đồng Online)