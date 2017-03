Tâm sự ê chề của kiều nữ "chăn" giai Tây

02/03/2017 12:10

Thậm chí một số người còn lên mạng Internet để… khoe chiến tích, hoặc trao đổi kinh nghiệm. Và hậu quả là thay vì sẽ gặp được "soái ca", không ít người lại gặp phải đúng "sói ca"…

1. Trên một số group kín (chỉ dành những thành viên được xét duyệt mới có thể xem được nội dung) như "Hội chăn…" của mạng xã hội Facebook hiện có khá nhiều những topic bàn luận, chia sẻ kinh nghiệm về việc làm thế nào để chăn được "soái ca" người nước ngoài.

Admin (người quản trị group) Phương Nga chia sẻ câu chuyện của cô ta. Khoảng cuối năm 2015, Nga gặp ông Larsson (quốc tịch Anh, hiện đang công tác tại một tổ chức quốc tế tại Hà Nội) ở một quán bar dành cho người nước ngoài. Hai bên nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Sau một thời gian mặn nồng, ông Larsson bày tỏ muốn Nga đi làm một công việc nào đó "tử tế". Và Larsson đã dùng mối quan hệ của mình để đưa Nga về làm tạp vụ tại tổ chức của ông ta.

Một số Group kín dành cho các kiều nữ muốn “chăn” giai Tây.

Dẫu rằng đã ngoài 30, nhưng Nga lại có đầy đủ chiêu trò để chăn người tình ngoại quốc. Bản thân cô ta tự chăm chút cho nhan sắc khá "dừ" của mình bằng những loại mỹ phẩm hảo hạng cùng những bộ cánh sexy. Lúc nào cô bồ cũng thơm phưng phức, khiến cho ông Larsson như mê đi.

Sau khi đã khiến người tình chết mê chết mệt, Nga mới thỏ thẻ rằng muốn ăn đời ở kiếp với ông ta. Và hy vọng ông Larsson sẽ mua một căn hộ nho nhỏ để cả hai dọn về ở. Chiều lòng người đẹp, ông Larsson đã bỏ hơn 50 ngàn USD để tậu một căn hộ chung cư ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) để hai người có chốn riêng tư. Dĩ nhiên người đứng tên mua nhà là Nga. Sau khi đã có được sổ đỏ của ngôi nhà, Nga lập tức "đá bay" ông Larsson để kiếm tình mới.

Cũng tại group trên, có thể thấy cao tay nhất trong việc “chăn” giai tây là "kiều nữ" có nickname Jessica Lê. Có lẽ cảm thấy phấn khích với số tài sản do chăn được một giai tây nên Jessica Lê hỉ hả khoe chiến tích. Nạn nhân của Jessica Lê là ông Jan Krissler (quốc tịch Đức) - điều phối viên một tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Theo Jessica Lê, quen nhau tại một quán bar trên phố cổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chẳng mất nhiều thời gian mà cô khiến cho Jan Krissler say như điếu đổ. Từng bước một Jessica Lê khiến ông ta mua cho xe máy đắt tiền, rồi mua nhà. Cuối cùng thì cô đá bay ông ta để kiếm một "phi công trẻ".

Thời gian vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự công an TP Hà Nội cũng nhận được một số đơn trình báo của bị hại là nam giới người nước ngoài. Thông qua luật sư, hoặc trực tiếp bị hại đề nghị cơ quan công an có biện pháp vạch trần chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số kiều nữ Hà thành. Tuy nhiên theo cơ quan công an, hầu như những vụ việc đó đều là quan hệ dân sự nên cơ quan điều tra không thụ lý.

Một lần tình cờ chúng tôi được nghe câu chuyện của ông Yang Gwan Gwu mà thương. Yang Gwan Gwu (68 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) vốn là giám đốc chi nhánh của một doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, có mặt tại Hà Nội khoảng hai năm nay. Trong thời gian làm ăn tại Việt Nam ông ta có quan hệ tình cảm với chị Hoàng Thị M. (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội).

Năm nay M. đã hơn ba mươi cái xuân xanh, song vẫn còn giữ được vẻ bề ngoài khá là "tươm". Cô ta có mái tóc dài, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to, cánh mũi cao và dáng dấp cũng ổn. M. lại còn biết chút ngoại ngữ nữa. Có lẽ vì thế mà cô ta đã khiến cho ngài doanh nhân người Hàn Quốc mê mẩn.

Được biết Yang quen M. trong một nhà hàng chuyên dành cho khách nước ngoài trên phố Lê Thị Định (Cầu Giấy, Hà Nội). Chẳng biết M. cho Yang ăn bùa mê thuốc lú gì mà ông ta cúc cung phục vụ cô nàng đủ thứ.

Quen nhau được khoảng một năm, M. thẽ thọt rằng muốn ở với "hoàng tử của đời em" trọn đời. Ông Yang nghe thế thì mừng quýnh, song bảo rằng chưa thể đăng ký kết hôn với M. được, vì còn chưa ly hôn với người vợ bên Hàn Quốc.

Với "kinh nghiệm" nhiều năm trong "nghề chăn dắt" M. thủ thỉ với "hoàng tử" rằng nàng cũng chưa cần đăng ký kết hôn hay lễ cưới rình rang, nàng chỉ cần một căn nhà nho nhỏ để mỗi lần chàng sang Việt Nam sẽ có một chốn riêng tư với nàng. Doanh nhân Yang nghe vậy thì gật đầu ngay tắp lự và bảo M. tùy chọn mua một căn nhà. Chi phí hết bao nhiêu ông ta sẽ lo hết.

Cuối năm 2016, M. bảo rằng đã tìm được một căn rất xinh xắn, đẹp đẽ, giá cả cũng khá mềm mại và bảo người yêu chuyển tiền. Ông Yang đã chuyển hơn 5 tỷ đồng để M. mua một căn hộ tại khu đô thị Royal City (Thanh Xuân, Hà Nội). Mấy tuần sau, M. cũng thỏ thẻ thêm rằng cần thêm chút tiền để sắm đồ đạc trang trí cho căn nhà, nên ông Yang lại gửi thêm hơn 500 triệu đồng nữa.

Nhưng có ai ngờ…

Một ngày cuối tuần ông Yang từ công ty mẹ ở Hàn Quốc bay sang Việt Nam rồi đến thẳng nhà để thăm cô "công chúa bé bỏng". Khi mở cửa vào nhà, ông tưởng mình hoa mắt khi thấy M. đang ở cùng một gã… phi công trẻ. Điếng người, ông ta căn vặn M. thì cô ta thản nhiên bảo: "Nhà đương vắng vẻ quá nên rủ một người bạn sang cho vui thôi". Cay đắng hơn, ít lâu sau thì Yang thấy cái bụng của M. lùm lùm.

Dĩ nhiên cô ta bảo đấy là con của ông Yang, song doanh nhân này vốn đã chẳng còn khả năng sinh sản từ lâu rồi. Ông Yang cực chẳng đã phải thuê luật sư thảo đơn kiện M. để đòi lại tài sản.

2. Những ví dụ về chuyện có thể cặp kè, kiếm chác của "soái ca" Tây có vẻ khá dễ dàng, nên không ít những chị em đua đòi học theo. Trong số ấy đã có khá nhiều người phải nhận cái kết đắng. Trường hợp hai kiều nữ Bùi Thị Thắng (31 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Trần Thị Nhàn (33 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) là một ví dụ.

Một cao thủ chuyên “chăn” giai Tây.

Được biết, khoảng 3 năm nay Nhàn hành nghề cắt tóc gội đầu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Vốn xinh xắn, ưa nhìn nên Nhàn khá đông khách. Một trong số những khách quen của Nhàn là anh Micheal H. (45 tuổi, quốc tịch Pháp). Trong thời gian làm quen, Nhàn đã giở đủ mọi chiêu trò đã học được ở các đàn chị để khiến cho anh H. mê mẩn.

Nhàn cũng thường xuyên đến căn hộ, phòng làm việc của anh H. chơi. Cứ ngỡ rằng "soái ca" là người hào sảng, giàu có nên khoảng tháng 1-2017, Nhàn rủ bạn mình là Bùi Thị Thắng đến văn phòng của anh H. chơi. Mục đích của cả hai là… xin tiền anh H. để tiêu tết.

Khoảng 10 giờ sáng, hai kiều nữ có mặt tại văn phòng của anh H. Sau ít câu chào hỏi đùa giỡn, Nhàn đặt thẳng vấn đề xin tiền, nhưng anh H. nói hiện không có, mai sẽ cho. Thấy vậy Thắng giả vờ đi vệ sinh, còn Nhàn thì xông vào ôm ấp, hôn hít… khiến anh H. mất cảnh giác. Thừa cơ Thắng lục lọi phòng và lấy trộm một phong bì đựng tiền của anh H. rồi lẩn xuống cầu thang.

Lát sau, hai kiều nữ kiêm đạo chích đưa nhau ra quán cà phê và vui vẻ chia nhau số tiền trộm được là hơn 50 triệu đồng. Chẳng ngờ anh H. phát hiện ra việc bị mất trộm và viết đơn trình báo lên cơ quan công an. Tiến hành điều tra, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng phát hiện, bắt giữ hai "kiều nữ" trên. Chắc chắn Nhàn và Thắng sẽ phải trả giá đắt cho hành vi trộm cắp tài sản.

Hoàng Thị P. (24 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) làm quen với một đối tượng người Hàn Quốc (tên K.) qua mạng Internet. Khi hắn sang Việt Nam, K. nhiều lần rủ P. đi chơi, đi bar… K. nổ rằng hắn là giám đốc một doanh nghiệp nước ngoài có chi nhánh tại Hà Nội, tuy nhiên K. thuê trọ tại một khách sạn rẻ tiền. Khi cần đi đâu, K. thường mượn xe máy của P..

Cặp với K. một thời gian, P. thấy chán đành chủ động dứt áo ra đi. Nhưng hỡi ôi, hắn đâu có buông tha cho cô dễ dàng như thế. Một ngày nọ P. nhận được mấy bức ảnh mà cô từng mặn nồng với hắn trong khách sạn, và lời yêu cầu cho xin 1 triệu để tiêu tạm. K. không xin nhiều, nhưng cứ thỉnh thoảng lại yêu cầu P. chuyển khoản, nếu không hắn sẽ tung những bức hình nhạy cảm của hai người lên mạng Internet.

Còn Minh A. (bạn của P.) thì quen một thanh niên gốc Phi tên O. Lúc đầu O. cũng tỏ ra chịu chi, khi thường xuyên mời Minh A. lên bar. Nhưng trong một đêm say bí tỷ, Minh A. đã bị gã cùng đồng bọn làm nhục tại một nhà nghỉ. Sáng ra cả lũ đã biến hết, bỏ mặc cô gái nằm một mình trong nỗi tủi hờn.

Theo Hoa Sơn (An Ninh Thế Giới)