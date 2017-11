Thiếu niên 17 tuổi lừa cô gái trẻ vào nhà nghỉ rồi hãm hiếp

22/11/2017 10:39

Chiều 21/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Tú (SN 2000), trú tại xóm 13, xã Nghi Trung, Nghi Lộc về hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Tú. Ảnh: Hoàng Nhật

Trước đó, sáng 15/11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc nhận được trình báo của em Nguyễn Thị Th. (SN 2000), trú tại xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc với nội dung: Vào khoảng 03 giờ 30’ ngày 15/11/2017, Th. được một người bạn ở thị trấn Quán Hành nhờ một nam thanh niên không biết tên, địa chỉ chở từ nhà người bạn về nhà mình.





Trên đường đi, nam thanh niên không biết tên đã chở em Th. đi lòng vòng nhiều nơi rồi đến nhà nghỉ ở khu vực Chợ Sơn, xã Nghi Thạch. Tại đây, nam thanh niên đã đánh đập và hãm hiếp Th.

Sau khi tiếp nhận tin báo, xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tính chất rất nghiêm trọng nên Cơ quan CSĐT- Công an huyện Nghi Lộc đã cử nhiều tổ công tác tham gia điều tra xác minh.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định Nguyễn Hoàng Tú, trú tại xóm 13, xã Nghi Trung, làm bảo vệ cho một quán karaoke tại thị trấn Quán Hành là đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm em Th. Địa điểm xảy ra hành vi phạm tội là tại nhà nghỉ H.H. thuộc xóm 2, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc.

Cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Tú nhưng đối tượng này đã lẩn trốn. Đến 11 giờ 30’ ngày 15/11 khi Tú xuất hiện tại khu vực khối 4, thị trấn Quán Hành, cơ quan chức năng bố trí bố trí lực lượng bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Tú đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ 40 phút ngày 15/11, Tú được người bạn tên là Đặng Huy C. trú tại thị trấn Quán Hành đang say rượu, nhờ đến nhà mình chở em Th. về nhà.

Được bạn nhờ nhưng Tú đã không làm theo yêu cầu của Đặng Huy C mà chở Th. từ thị trấn Quán Hành qua các xã Nghi Diên, Nghi Hoa, Nghi Thuận rồi vòng ra khu vực Nam Cấm, đi xuống thị xã Cửa Lò rồi đến khu vực Chợ Sơn, xã Nghi Thạch. Lấy lý do áo bị mưa ướt, Tú chở Th. vào nhà nghỉ H.H. và nói là để thay áo rồi về nhà.

Tại đây, Tú vào thuê phòng trọ và gọi em Th. vào soi đèn để đối tượng bật đèn trong phòng. Th. không vào thì Nguyễn Hoàng Tú cầm tay kéo em vào phòng.

Th. chống cự và kêu cứu nhưng chủ nhà nghỉ H.H. lại nghĩ là hai người yêu nhau nên không có phản ứng gì. Khi vào trong phòng, Nguyễn Hoàng Tú khóa cửa rồi dùng vũ lực thực hiện hành vi hiếp dâm Th.





Theo Hoàng Nhật (Nghệ An Online)