Thấy gì ở “Thiên đường sung sướng” biển Xuân Thành

22/01/2018 16:47

Gần Tết Nguyên đán, chúng tôi trở lại Xuân Thành để kiểm chứng thông tin, bãi biển này đã vắng bóng những người buôn phấn bán hương - kết quả của chiến dịch công an huyện Nghi Xuân quyết liệt vào cuộc dẹp bỏ tệ nạn, trả lại vẻ đẹp trong lành cho bãi biển.

Biển vắng những “bóng hồng”

Mùa đông, bãi biển vắng lặng, chỉ có những hàng dừa lao xao trong cát trắng và sóng bạc đầu. Biển Xuân Thành đẹp đến nao lòng. Tại vùng trung tâm, quảng trường chính đã xây dựng xong, với biểu tượng biển Xuân Thành hình vòng cung hiên ngang trước sóng gió. Đi dọc 1 vòng con đường nhựa ven biển, các ki ốt, hàng quán vắng tanh. Chỉ hơn 1 năm trước đây thôi, nếu bất kỳ ông/anh/chàng... nào đi bộ, đi xe máy dọc con đường này, lập tức xuất hiện các cô gái trẻ, mắt xanh, môi đỏ, ăn mặc khêu gợi lả lơi mời gọi, thậm chí, vài ba cô ra chặn đường với cử chỉ thân mật, sỗ sàng.

Thấy 1 chủ quán hiếm hoi còn mở cửa, mắt buồn bã nhìn ra biển, chúng tôi ghé vào. Không có cô gái nào đon đả ra mời chào. Tôi hỏi: “Có em út gì không bác?”. Bà chủ, trạc 50, trả lời với vẻ buồn: “Không có gì nữa đâu chú ạ. Dạo này công an họ làm căng, các quán có tiếp viên đều đã giải tán hết rồi. Bên xã Xuân Yên giờ cũng thế”.

Thấy chúng tôi tò mò, bà kể tiếp: Bãi biển này mở ra kinh doanh từ năm 1996, vài năm sau, người ta xây dựng ki ốt làm quán ăn, phía sau có nhiều căn phòng để tiếp “khách” khi có nhu cầu. Lượng tiếp viên về đây ngày một đông, có khi lên đến hàng trăm người; các chủ quán trao đổi “hàng” cho nhau. Nơi đây dần dần nổi tiếng là khu mại dâm giá rẻ, người dân thấy có lợi, đua nhau xây dựng ki ốt, buôn bán, trong đó có nhiều hộ chứa các tiếp viên trẻ, sẵn sàng phục vụ khách.

Trước câu hỏi, tại sao tệ nạn mại dâm hoạt động nhiều năm qua mà không giải quyết được, ông Trịnh Ngọc Hạnh - Trưởng Công an xã Xuân Thành - giải thích: “Người dân Xuân Thành, hầu hết là nông dân, bỏ cày cuốc lên làm du lịch, thấy lợi thì làm, kinh doanh theo kiểu tự phát. Nhận thức của bà con nhiều hạn chế, chúng tôi đã tuyên truyền, giải thích nhưng không hiệu quả”.

Vào thời điểm 2016, theo thống kê, Xuân Thành có 4 khách sạn, 178 nhà hàng. Các “nhà hàng”, ngoài việc phục vụ nhu cầu ăn uống, còn xây thêm nhiều dãy phòng nhỏ, lắp điều hòa và có tiếp viên nữ để phục vụ khách khi có nhu cầu. Mỗi lần “tàu nhanh”, khách phải trả 200 nghìn, tiếp viên được 1/2. Số liệu tiếp viên đăng ký tạm trú tại xã Xuân Thành chỉ có 30 người, còn nữa là các tiếp viên lưu động, có thời điểm lên tới hàng trăm người.

Xuân Yên - địa phương tiếp giáp - cũng phát sinh tệ nạn mại dâm tương tự mô hình Xuân Thành. Đến năm 2017, Xuân Yên có 1 nhà nghỉ, 42 “nhà hàng”, trong đó nhiều cơ sở có hoạt động mại dâm. Gái mại dâm chủ yếu đến từ các huyện miền núi ở Nghệ An, trình độ học vấn thấp, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Người này đi, sau về rủ bạn bè, người thân xuống gia nhập các “công ty cave”.

Biển Xuân Thành đẹp, nhiều tiềm năng phát triển du lịch

Mật phục diệt tệ nạn

Cùng với mức độ nổi tiếng trên “bản đồ mại dâm” cả nước, không kém Quất Lâm hay Đồ Sơn, tình hình an ninh trật tự tại đây càng phức tạp, xuất hiện những con nghiện, các đối tượng phạm tội tụ tập về đây ăn chơi, hút xách. Con đường xuống biển Xuân Thành, một thời là điểm đen do tai nạn giao thông xảy ra liên tục.

“Không chỉ có hệ lụy về an ninh trật tự, về mặt văn hóa, xã hội cũng rất ảnh hưởng. Nhiều người nhắc đến Xuân Thành gắn liền với tệ nạn mại dâm, rất tai tiếng cho người dân địa phương”, đại úy Trần Thanh Thái - Đội phó phụ trách đội hình sự, Công an huyện Nghi Xuân - cho hay. Mặc dù biển Xuân Thành rất đẹp, hải sản ngon, đường sá thuận tiện, cách TP.Vinh chỉ hơn 10km, nhưng nhiều người ngại xuống, vì sợ hiểu nhầm có dính líu với tệ nạn.

Trước thực trạng nhức nhối, lãnh đạo huyện, Công an huyện Nghi Xuân hạ quyết tâm phải xóa bỏ bằng được tệ nạn tại Xuân Thành, Xuân Yên. Ngày 3.4.2016, công an huyện Nghi Xuân thành lập tổ công tác, gồm 14 người, do đại úy Trần Thanh Thái là tổ trưởng, với nhiệm vụ phải xóa bỏ tận gốc tệ nạn. Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện - trực tiếp chỉ huy, giao nhiệm vụ cho anh em phải thường trực 24/24 tại Xuân Thành, đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đại úy Trần Thanh Thái nhớ lại: Ban đầu, chúng tôi tiếp cận, nghiên cứu, nắm bắt tình hình. Phát hiện những cơ sở có hoạt động mại dâm, cán bộ đến trực tiếp giải thích, tuyên truyền, đề nghị họ chấm dứt hoạt động. Tiếp đó, triệu tập tất cả các hộ kinh doanh, tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết không hoạt động mại dâm.

Sau đợt tuyên truyền, có 10 nhà hàng tự đập bỏ các phòng nghỉ, chuyển đổi sang loại hình kinh doanh ăn uống thuần túy; nhưng vẫn có nhiều hộ lén lút hoạt động. Lúc này, cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. “Họ tổ chức theo dõi ngược hoạt động của tổ công tác, tìm thời điểm tổ nghỉ để hoạt động mại dâm. Chúng tôi phải thường xuyên tuần tra, hoạt động, thay đổi các phương thức kiểm tra, mặc thường phục, hoặc dùng cách “nghi binh”, xe để một đường, người đi một nẻo”, đại úy Thái kể.

Một số chủ hộ kinh doanh lại giở bài xin xỏ, mua chuộc, xin gặp để đưa quà…nhưng đều bị từ chối. Họ lại tìm cách tung tin, nhắn tin, kiện cáo để gây nghi ngờ, mất niềm tin trong đội ngũ… Thấy không ăn thua, họ lại chờ đợi khi tổ công tác rút đi, sẽ hoạt động tiếp. “Chúng tôi được lệnh phải bám trụ đến cùng, chứ không rút về. Phát hiện cơ sở có tệ nạn, chúng tôi kiên trì thuyết phục, nếu họ không tự giác chấp hành thì mật phục để bắt bằng được. Anh em mặt mũi phờ phạc vì thức đêm”, thượng úy Nguyễn Lê Thành- thành viên tổ công tác- nhớ lại.

Những hành động quyết liệt, kiên trì của công an đã đem lại kết quả. Đêm 27.12.2016, bắt quả tang 1 đôi nam nữ hoạt động mại dâm tại nhà hàng Công Bằng tại Xuân Thành. Chủ nhà hàng Trịnh Văn Bằng - người địa phương - bị khởi tố về tội “Chứa mại dâm”. Ngày 5.1.2017, Phạm Thị Hòa - chủ nhà hàng Bé Nghĩa - cũng bị khởi tố về hành vi tương tự. Ngày 28.10.2017, khởi tố Phạm Thị Thủy Vân - chủ nhà nghỉ Thông Vân - về hành vi chứa mại dâm. Có 10 người bị xử phạt hành chính về hành vi mua bán dâm; 2 trường hợp bị phạt hành chính về hành vi “Thiếu trách nhiệm để xảy ra hoạt động mại dâm” tại cơ sở kinh doanh do họ làm chủ.

Ngoài ra, qua kiểm tra, phát hiện và phạt hành chính 41 trường hợp vi phạm Luật Cư trú (không đăng ký tạm trú theo quy định). Tình hình yên dần. “Họ thấy chờ đợi mãi mà tổ công tác không rút, các tiếp viên phải tự động giải tán. Đến nay, chúng tôi vẫn thường trực tại Xuân Thành, tuy nhiên, có thể khẳng định, tại đây không còn tệ nạn”, đại úy Thái nói chắc nịch. Nhớ lại những ngày căng thẳng, anh Thái nói: “Có lúc mệt quá, tôi chỉ mong… ốm để được nghỉ vài ngày. Đối phó với tệ nạn không hề đơn giản. Tuy nhiên, điều đáng mừng là người vi phạm bị công an xử lý, họ không oán trách, mà tâm phục khẩu phục”.

Quyết liệt triệt phá tụ điểm mại dâm Tại Hà Tĩnh có 2 tụ điểm mại dâm lớn, phức tạp, đã tồn tại nhiều năm, nổi tiếng cả nước là Xuân Thành và Voi (Kỳ Anh). Vào tháng 2.2017, cùng với Nghi Xuân, công an huyện Kỳ Anh đã thành lập tổ công tác, vào cuộc quyết liệt và triệt phá thành công tụ điểm mại dâm tại Voi. Nhiều đối tượng đã bị bắt, bị khởi tố về hành vi "Chứa mại dâm" và "Môi giới mại dâm", nhiều người bị xử phạt hành chính về hành vi mua bán dâm. Xuân Thành và Voi nay đã vắng bóng tệ nạn. "Đây là tiền đề để chúng tôi tập trung kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch biển Xuân Thành tương xứng với tiềm năng vốn có" - một lãnh đạo huyện Nghi Xuân trao đổi. Chuyển đổi nghề nghiệp cho dân Ngày 12.1.2018, trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thành - ông Trần Hoàng Điệp - cho biết: Sau đợt truy quét mại dâm, khách xuống Xuân Thành giảm, một số hộ kinh doanh khó khăn, chuyển nghề. Địa phương đã phối hợp quy hoạch lại các ki ốt ngoài bãi biển, mời gọi các doanh nghiệp vào đầu tư. Xuân Thành có thế mạnh về bãi biển sạch, hải sản tươi ngon, phong cảnh hữu tình, đầy tiềm năng phát triển du lịch. Một số hộ dân có hỗ trợ từ nguồn khắc phục sự cố môi trường biển (mỗi lao động bị ảnh hưởng được 17,2 triệu), được vay vốn ưu đãi theo Quyết định 12, được hướng dẫn đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp. Tại Xuân Thành có doanh nghiệp Toàn Cầu, có chi nhánh ở Đức, tạo điều kiện đưa người dân sang Đức lao động, năm 2017 đã đưa được 13 người sang Đức.

Theo Hải Đăng (Báo Lao Động)