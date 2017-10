6 nữ sinh đánh hội đồng, lột áo bạn giữa lớp

22/10/2017 16:46

Nữ sinh Trường THCS Trường Yên đánh hội đồng, lột áo bạn ngay trên lớp

Liên quan đến vụ việc 6 nữ sinh Trường THCS Trường Yên (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) đánh hội đồng, lột áo bạn cùng trường, chiều 22-10, ông Nguyễn Văn Vững, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Chương Mỹ, cho biết Hội đồng kỷ luật trường THCS Trường Yên đã quyết định kỷ luật đình chỉ học đối với nhóm 6 nữ sinh này. Cụ thể, 2 em bị đình chỉ học 1 tuần và 4 em bị đình chỉ học 5 ngày và 1 học sinh bị phê bình trước hội đồng kỷ luật của trường.

Ông Vững cho biết thêm sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tổ chức họp hội đồng kỷ luật với sự tham gia của tất các các phụ huynh của các học sinh liên quan. Nhà trường xác định lỗi của từng học sinh trong đó và yêu cầu phải làm nghiêm túc để có tính răn đe.

Theo ông Vững, em H.T.T. (học sinh lớp 7D Trường THCS Trường Yên) bị một nhóm học sinh đánh tại phòng học lớp 7A vào lúc 11 giờ 45 phút sau giờ sinh hoạt lớp ngày 7-10. Ngoài ra, em N.T.T., học sinh lớp 8C, cũng liên quan khi dùng điện thoại quay clip về vụ việc này rồi đưa lên mạng xã hội facebook sau đó.

Ông Vững cho hay nguyên nhân được cơ quan công an xác định là do mâu thuẫn cá nhân khởi nguồn từ việc do em H.T.T. đã lấy tài khoản facebook của một em trong nhóm bạn đó đăng thông tin lên mạng và dẫn đến mâu thuẫn.

Yến Anh