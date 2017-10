Bên trong ngôi trường học sinh phải đội mũ bảo hiểm ngồi học

29/10/2017 09:01

Học sinh trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) những ngày gần đây đang phải học tập, sinh hoạt trong cảnh sẵn sàng đón nhận những mảng vữa bê tông trên trần nhà rơi xuống. Hai phòng học do vữa rơi quá nhiều không đảm bảo an toàn nên đã bị niêm phong, bên cạnh đó còn rất nhiều phòng học khác đang trong tình trạng không an toàn.



Trường THPT Trần Nhân Tông nằm ở khu vực trung tâm Hà Nội

Theo ông Phan Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông, trường được đầu tư xây dựng cách đây 56 năm. Khuôn viên trường không lớn, do thời gian xây dựng đã lâu nên xảy ra hiện tượng xuống cấp.

Năm 2013, nhà trường cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng kế hoạch tu bổ trình UBND TP Hà Nội với nguồn vốn từ ngân sách thành phố. Tuy nhiên, đến nay, nhà trường vẫn chờ được xây dựng lại hệ thống phòng học. Hiện trường có hơn 1.500 học sinh, 39 lớp học chia làm 2 ca học vào sáng và chiều.

"Hàng ngày, lúc vắng học sinh, các thầy cô tranh thủ làm cho nhiều mảng vữa rơi xuống để phần nào đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Hai phòng được niêm phong thì nhà trường chuyển các em đến phòng hội đồng và phòng thí nghiệm của trường để học tạm"- ông Hoàng Phú Đức, giáo viên Thể dục kiêm giám thị trường cho hay.

Nhiều mảng vữa trên trần, tường lớp học đã bị bong tróc

Các mảng vữa rơi lả tả ở hành lang...

... cũng như trong các phòng học

Hai phòng học không đảm bảo an toàn nhất đã được niêm phong

Học sinh bất đắc dĩ phải học ở phòng hội đồng...

... và phòng thí nghiệm

Khuôn viên trường nhỏ nên một phần được tận dụng làm nơi để xe cho các em học sinh

Tranh thủ lúc vắng học sinh, các thầy cô làm sạch các mảng vữa sắp rơi nhằm đảm bảo an toàn

Một số hình ảnh cơ sở vật chất xuống cấp trong trường





Huy Thanh