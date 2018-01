Đào tạo chuyên sâu về an ninh mạng tại Nha Trang

04/01/2018 15:32

Thạc sỹ Nguyễn Hoàng Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh mạng iSpace và Đại tá Bùi Sơn Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Thông tin liên lạc (hàng đầu) trao đổi biên bản hợp tác

Theo đó, trên nền tảng Thao trường mạng (Cyber Range), hai bên phối hợp thiết kế chương trình và tổ chức đào tạo chuyên sâu các kỹ năng về an ninh mạng cho giảng viên của Trường ĐH Thông tin liên lạc. Phối hợp tổ chức đào tạo các chuyên đề về An ninh mạng, thực tập chuyên ngành và thực tập tốt nghiệp hàng năm cho sinh viên ngành CNTT của Trường ĐH Thông tin liên lạc. Phối hợp tổ chức tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn về An ninh thông tin cho các đối tượng là sinh viên, nhân viên doanh nghiệp… trên địa bàn thành phố Nha Trang và vùng lân cận, thực hành chuyên sâu trên Cyber Range của Trường CĐ An ninh mạng iSpace tại TP HCM.

Trường CĐ An ninh mạng iSpace đóng góp ý kiến, hỗ trợ Trường ĐH Thông tin liên lạc xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo một số chuyên đề, module, môn học chuyên sâu về an ninh mạng trong chương trình đào tạo của nhà trường.

Thạc sỹ Nguyễn Hoàng Anh, Hiệu trưởng Trường CĐ An ninh mạng iSpace, cho biết thời gian tới đây sẽ tiếp tục triển khai hoạt động trải nghiệm miễn phí trên hệ thống Thao trường mạng (iSpace Cyber Range) để hỗ trợ các bạn sinh viên đam mê lĩnh vực an ninh mạng – bảo mật trên cả nước. Đồng thời, việc hợp tác với các trường CĐ, ĐH, các doanh nghiệp để đào tạo chuyên sâu về an ninh mạng cho sinh viên, nhân viên cũng được mở rộng để góp phần gia tăng cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

H. Lân