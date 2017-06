Học sinh tăng mạnh, rầm rộ tuyển giáo viên

250 tỉ đồng mỗi năm để giữ chân GV mầm non

Sở GD-ĐT TP HCM vừa có tờ trình UBND TP HCM đề xuất chính sách thu hút và giữ chân GV mầm non tại TP HCM. Theo tờ trình này, mỗi năm TP HCM thiếu khoảng 500 GV mầm non; trung bình mỗi năm chỉ tuyển được khoảng 1.466 người/nhu cầu trung bình là 1.965 người. Chính vì nhu cầu quá lớn, ngoài các giải pháp như TP cho vay ưu đãi không trả lãi cho sinh viên vào học ngành sư phạm mầm non (cho vay để trả học phí và cả sinh hoạt phí), sinh viên vay sẽ cam kết ra trường công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở TP và hoàn trả khoản vay trong 3-5 năm đầu công tác; tuyển dụng không yêu cầu hộ khẩu TP, Sở GD-ĐT TP HCM đề xuất kinh phí dự kiến để giữ chân GV mầm non là hơn 251 tỉ đồng/năm. Trong đó bao gồm điều chỉnh thu nhập và chế độ đãi ngộ cho GV mầm non, hỗ trợ để khuyến khích GV mầm non có trình độ chuyên môn đến công tác tại các cơ sở…