Học sinh tiểu học thi vẽ tranh "Sải cánh vươn cao"

Từ khi phát động cuộc thi vẽ tranh "Sải cánh vươn cao" lần thứ 4 đến thời điểm hiện tại, các trường tiểu học trong phạm vi thành phố Hà Nội đã nhiệt liệt hưởng ứng tham gia cuộc thi, trong đó rất nhiều trường có nhiều hoạt động mỹ thuật mạnh như Trần Nhật Duật, Vĩnh Tuy, Trần Quốc Toản, Tràng An… Hàng chục bức tranh sắc màu được gửi về từ các trường tham dự, thể hiện những tâm hồn ngây thơ, sáng tạo của các bạn thiếu nhi.







Khi đến khảo sát tiến độ tại các trường, ban tổ chức đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ giáo viên và các em học sinh. Nhiều bạn nhỏ đã chia sẻ về chủ đề bức tranh mình vẽ cũng như mong ước nếu giành được giải. Từ những ước mơ nhỏ như muốn đi thử máy bay một lần, cho đến những ước mong để các bạn nhỏ vùng cao có thể khám phá nhiều danh lam đất nước và trên thế giới, hay ước mơ tổ chức sinh nhật cho bố trên máy bay; các bạn nhỏ đã rất hồn nhiên nói ra những cảm xúc chân thực.

Giáo viên trường Tiểu học Trần Quốc Toản chia sẻ : "Nhà trường đã phát động cuộc thi cho các con, nhất là vào sau những giờ học mình thường hướng dẫn, giúp các con khơi gợi các ý tưởng sáng tạo cho chủ đề Sải cánh vươn cao của Vietnam Airlines. Về mặt bằng chung chất lượng tranh vẽ cao hơn so với năm ngoái, và các con cũng rất háo hức giành được giải".

Cuộc thi vẽ tranh "Sải cánh vươn cao" năm 2017 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đưa vào kế hoạch và phát động tới các trường từ ngày 20-9 đến ngày 20-10-2017. Đây là lần thứ 4 Vietnam Airlines tục phối hợp với Sở để tổ chức cuộc thi, và cũng là một trong những hoạt động cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Vietnam Airlines và UBND Thành phố Hà Nội trong 5 năm (2017-2021). Chủ đề của cuộc thi năm nay là "Chiếc máy bay ước mơ của em", tạo cơ hội cho các em nhỏ thỏa sức sáng tạo hình ảnh chiếc máy bay trong suy nghĩ của mình.

100 bức tranh xuất sắc nhất sẽ được chọn ra trao giải, trong đó cơ cấu giải thưởng sẽ có 05 giải đặc biệt với mỗi giải thưởng là 2 vé máy bay miễn cước hạng phổ thông từ Việt Nam đi hành trình bất kỳ do Vietnam Airlines trực tiếp khai thác; 10 giải A với mỗi giải thưởng là 1 vé máy bay miễn cước hạng phổ thông từ Việt Nam đi hành trình Đông Nam Á hoặc Nội địa do Vietnam Airlines trực tiếp khai thác; 35 giải B và 50 giải C với những phần quà giá trị đến từ Vietnam Airlines.

