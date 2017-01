Những phát kiến đột phá

28/01/2017 08:31

Các nhà khoa học Anh, Mỹ và một công ty công nghệ sinh học Pháp đã đạt thành công bước đầu chữa trị bệnh ung thư máu bằng liệu pháp gien, mở ra hy vọng chữa các bệnh ung thư hệ miễn dịch không cần hóa trị hay xạ trị.

Layla Richards (bìa trái) chụp chung với chị và cha mẹ. Ảnh: PA

Lớp học HBX Live. Ảnh: Harvard

Câu chuyện bắt đầu từ Layla Richards, một bé gái tuổi thôi nôi ở London (Anh) mắc bệnh bạch cầu, một loại ung thư máu phát triển trong tủy, không thể phẫu thuật mà chỉ có thể hóa trị, xạ trị hoặc ghép tủy. Sau 6 tháng chữa trị theo liệu pháp truyền thống (ghép tủy và hóa trị), sức khỏe của bé suy sụp hẳn. Cha mẹ bé hầu như tuyệt vọng. Các bác sĩ ở Bệnh viện nhi Great Ormand Street - nơi bé đang điều trị - tìm đến Cellectis, một công ty công nghệ sinh học gốc Pháp có trụ sở tại khu Đông Manhattan (New York). Collectis có liệu pháp chữa trị ung thư độc đáo bằng tế bào sống - cụ thể là tế bào miễn dịch T của chính bệnh nhân - được chỉnh sửa bộ gien theo phương pháp TALENs.

Collectis triển khai liệu pháp nói trên từ năm 2011, thử lâm sàng trên chuột nhưng chưa bao giờ thử nghiệm trên người. Có quá nhiều rủi ro khi nhận chữa bệnh cho Layla. Nếu thất bại, uy tín và cổ phiếu Collectis rớt thảm hại. Ngay cả thành công, công ty cũng có thể bị cơ quan chức năng sờ gáy. Và nữa, Layla còn quá nhỏ, cơ thể chưa sản xuất đủ tế bào T để chỉnh sửa gien và biến nó thành khắc tinh của tế bào ung thư máu. Trong trường hợp này buộc phải đưa tế bào T từ người ngoài khỏe mạnh vào cơ thể bé và chỉnh sửa bộ gien sao cho nó có thể phân biệt được tế bào bạch cầu lành và ác tính trong cơ thể bé. Collectis đã giải quyết được vấn đề này và bắt đầu chữa trị bé Layla từ tháng 6-2015. Sức khỏe của bé Layla sau đó đã hồi phục khả quan.

Năm 2016, thêm một cháu bé 16 tháng tuổi (giấu tên) ở Mỹ được chữa trị bệnh bạch cầu bằng liệu pháp gien y như Layla.

Lớp học tương lai với công nghệ VR

Công nghệ thực tế ảo (VR) không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí. Ngành giáo dục cũng có thể dùng công nghệ này để xây dựng lớp học ảo kỳ diệu. Trường Kinh doanh - Đại học Harvard (Mỹ) hiện có một lớp học VR mang tên HBX Live. Bài giảng được thực hiện trong phòng thu truyền hình chuyên nghiệp cách nhà trường 3,2 km.

Đây là một lớp học của tương lai, một studio chất lượng cao được thiết kế với các micro và camera chuyên nghiệp để đưa các bài giảng đi khắp thế giới trong môi trường kỹ thuật số. Sinh viên toàn cầu có thể tương tác trực tiếp với giáo sư từ phòng học thân thuộc của mình tại nhà, không cần đến trường. Sinh viên có thể tham gia những cuộc thảo luận trong lớp và đặt câu hỏi trực tiếp với giáo sư đứng lớp.

Trong lúc hướng dẫn sinh viên học tập, giáo sư có thể bấm nút mở cuộc khảo sát trực tuyến kết quả học tập và nhận được ngay đáp số. Qua đó, ông nắm rõ chất lượng học tập của sinh viên. Với lớp học VR này, sinh viên các nước có thể tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao của các trường đại học tiên tiến nhất.

Harvard không phải là trường đại học duy nhất mở lớp học VR. Theo dòng trào lưu mới này còn có Đại học California mở lớp học VR phỏng theo mô hình trò chơi video, đem đến cho sinh viên những “trải nghiệm thật”.

Tất cả chỉ là bước đi ban đầu bởi vì công nghệ VR phát triển không ngừng.

AirSelfie

Thay vì dùng tay hoặc gậy để “tự sướng”, bạn có thể dùng máy bay không người lái (drone) bỏ túi có tên AirSelfie để tự sướng bằng video clip hoặc chụp ảnh từ trên không. AirSelfie là sản phẩm của nhà doanh nghiệp Ý Edoardo Stroppiana. AirSelfie trang bị 4 động cơ nhỏ, máy ảnh 5 megapixel, quay video Full HD và thẻ nhớ 4 GB, truyền ảnh đến smartphone bằng WiFi, kích cỡ nhỏ hơn điện thoại, chỉ nặng 52 g. Nó có thể bay cao 20 m chụp hoặc quay video đủ thứ chứ không riêng cá nhân người dùng.

Dự kiến AirSelfie sẽ được tung ra thị trường vào tháng 3-2017 với giá 300 USD, theo Live Science.

Nintendo Switch

Tháng 3-2017, các fan của Nintendo sẽ chứng kiến sự ra đời của một hệ máy chơi game mới phát triển trên nền tảng những ưu điểm vượt trội của máy chơi game cầm tay và hệ console cũ. Nintendo đã trình diễn Switch trong một clip video dài 3 phút hồi mùa thu nhưng không tiết lộ các chi tiết quan trọng như giá cả và ngày tung ra thị trường.

Switch có thể sử dụng ở nhà, kết nối với TV như máy home console và có thể cầm mang đi chơi khắp nơi. Ở chế độ cầm tay, Switch có hình dáng máy tính bảng thông thường với màn hình rộng 7 inch. Với hai tay cầm Joy-Con trượt ở hai bên, Switch có độ linh hoạt rất cao.

Ở thời điểm hiện tại, tựa game lớn đầu tiên trên Switch là Legend of Zelda: Breath of the Wind. Trò chơi được Nintendo xác nhận sẽ ra mắt cùng với Switch.

Văn Anh