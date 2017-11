TTC chung tay xây dựng nền giáo dục tiên tiến

27/11/2017 15:23

Tâm huyết với giáo dục

Vào tháng 9 vừa qua, sau khi đánh giá 16 chỉ số về chính sách giáo dục, môi trường giảng dạy, môi trường kinh tế - xã hội của 35 nước, Tổ chức nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU) đã xếp hạng Việt Nam đứng thứ 28 với 42 điểm. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát triển giáo dục, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách mở, tạo điều kiện xã hội hóa giáo dục nhằm kêu gọi các đơn vị uy tín cùng theo đuổi sứ mệnh nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nền giáo dục tiên tiến, đào tạo những thế hệ công dân toàn cầu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Ý thức sâu sắc về trách nhiệm bền vững với xã hội, không ít doanh nghiệp đã tâm huyết đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, mong muốn góp phần tạo nên sự đổi mới tích cực cho ngành giáo dục Việt Nam. Nhiều thương hiệu giáo dục tư nhân từ bậc học mầm non đến đại học mang đến những hy vọng tươi sáng về những phương pháp giáo dục hiện đại, tiệm cận với các nền giáo dục phát triển của thế giới.

Nâng bước thành công, thắp sáng ước mơ

Bên cạnh các hoạt động kiện toàn chất lượng giáo dục toàn hệ thống từ Mầm non tới Phổ thông, Cao đẳng - Đại học của ngành Giáo dục TTC với gần 15.000 học sinh sinh viên hiện nay, Tập đoàn TTC vẫn tiếp tục các chương trình thiện nguyện gắn liền với hoạt động giáo dục, tiêu biểu như đồng hành, hỗ trợ các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre, vun đắp niềm tin và tiếp thêm động lực để các em vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập cũng như cuộc sống, vốn đã được tổ chức bền bỉ suốt 32 năm qua.

Ngày 27-11, tại trường THPT Quản Trọng Hoàng (ấp An Lộc Giồng, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam) đã diễn ra lễ trao học bổng khuyến học "TTC - Nâng bước thành công 2017". Đây là chương trình thường niên được Tập đoàn TTC tổ chức, hướng tới trách nhiệm đối với thế hệ tương lai của đất nước, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp trồng người và an sinh xã hội. Với phương châm "Vì cộng đồng, phát triển địa phương", Tập đoàn TTC cũng như các công ty thành viên/liên kết luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác xã hội cũng như các hoạt động thiện nguyện.

Theo đó, năm nay, TTC tiếp tục trao tặng 10 suất học bổng khuyến học, khuyến tài với tổng trị giá 250 triệu đồng cho các học sinh Phổ thông bước vào Đại học, 30 suất học bổng gồm xe đạp và tiền mặt để tiếp bước các em học sinh tới trường và 500 phần quà cùng tiền mặt trị giá gần 400 triệu đồng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường Tiểu học An Thạnh 1; Tiểu học An Thạnh; Tiểu học An Thới; Tiểu học Thành Thới B; THCS Tạ Thị Kiều; THCS An Thới; THCS Thành Thới B; THPT Quản Trọng Hoàng. Ngoài ra, Tập đoàn TTC còn quan tâm đến việc trau dồi nguồn tư liệu tri thức cho các em học sinh thông qua các tủ sách đặt tại thư viện của 08 trường nêu trên. Những tủ sách này sẽ mang đến cho các em thêm nguồn thông tin truy cứu bổ ích, giúp mở mang trí tuệ và tâm hồn.

Có thể nói, sự đồng hành của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội của những đơn vị uy tín, ý thức sâu sắc về sứ mệnh "Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người" nhằm hướng tới sự phát triển bền vững cho đất nước.





Minh Tân