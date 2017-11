Chùm sáng bí ẩn bị nghi là UFO trên bầu trời Mỹ

18/11/2017 09:20

Một luồng sáng bí ẩn đã lướt qua bầu trời thành phố Phoenix (bang Arizona - Mỹ) vào khuya 14-11 (giờ địa phương). Sau vài ngày, giới khoa học vẫn chưa tìm được câu trả lời xác đáng cho hiện tượng lạ đó.



Ban đầu, chùm sáng trong như một quả cầu nhỏ nổi bật giữa bầu trời đêm, sau đó bất ngờ phình to và chiếu sáng rực rỡ lên các đám mây. Camera an ninh của nhiều công ty tại Phoenix đã ghi lại được chùm sáng khổng lồ này. Nhiều người dân ở các bang lân cận như California, Nevada, Utah và New Mexico cũng xác nhận đã nhìn thấy chùm sáng bí ẩn.





Chùm sáng bí ẩn được camera từ một cao ốc ghi nhận lại - ảnh: Twitter

Ở một số góc độ, người ta thấy chùm sáng di chuyển từ phía Tây Bắc sang Đông Nam.

Một số nhà khoa học cho rằng đó có thể là thiên thạch rơi xuống và bốc cháy trên bầu khí quyển. Tuy nhiên, câu trả lời này có vẻ chưa làm vừa lòng công chúng. Nhiều người cho rằng để có được chùm sáng đủ lớn như vậy, thiên thạch hẳn khá lớn và khó lòng bốc cháy hoàn toàn trong bầu khí quyển.

Trên mạng xã hội Twitter, nhiều người dùng bàn tán về hiện tượng lạ và cho rằng nó là một vật thể bay không xác định UFO, có nguồn gốc từ một nền văn minh ngoài hành tinh.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Thiên thạch Mỹ, tuần này đã có tới 4 khối thiên thạch đi vào bầu khí quyển được ghi nhận ở Pháp, Đức và Mỹ. Không lạ gì nếu có thêm một khối nữa.

Một số người cho rằng hiện tượng này là một phần của mưa sao băng, vốn có thể tạo ra những quả cầu lửa. "Đối tượng tình nghi" hàng đầu là mưa sao băng Leonid, vốn hoạt động từ đầu tháng và có thể bắt đầu được trông thấy vào cuối tuần này.

A. Thư (Theo Daily Mail)