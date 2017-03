3 năm mà làm không xong, sẽ chịu kỷ luật

Sáng 11-3, TP HCM đã tổ chức lễ công bố Quyết định thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Đến dự có Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong.

Tại buổi công bố quyết định, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP, đã có những chia sẻ xung quanh hoạt động của ban và vấn đề vệ sinh thực phẩm hiện nay trên địa bàn TP.

Phóng viên Báo Người Lao Động: Đầu tiên, xin chúc mừng bà được lãnh đạo TP tin tưởng giao cho nhiệm vụ mới. Hôm 6-3, khi nhận quyết định được bổ nhiệm Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP – một đơn vị thí điểm đầu tiên trên cả nước, bà có chia sẻ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay rất nóng bỏng. Vậy bà có lo lắng và áp lực khi nhận nhiệm vụ này?

Bà Phạm Khánh Phong Lan: Chắc chắn là áp lực, còn lo lắng thì cùng lắm cũng như đang phát biểu với phóng viên thôi (cười). Thật ra, mình phải lường trước được rồi. Lo thì không chỉ mình tôi lo mà toàn bộ lãnh đạo TP và các cấp các ngành đều hết sức lo lắng, đặc biệt là người dân không an tâm trước vệ sinh thực phẩm.

Tôi chỉ là một người đại diện, được lựa chọn để có đầu mối, đương nhiên không phải một mình tôi làm việc. Chúng tôi sẽ tổ chức bộ máy, tiến hành hoạt động trong thời gian nhanh nhất, không đợi bộ máy hoàn thiện rồi mới làm. Cái gì đang làm thì vẫn tiếp tục và nghiên cứu, cuốn chiếu, thay đổi cũng như làm sao để tăng cường hiệu quả.

Còn lo lắng tất nhiên rất là lo lắng. Đặc điểm nghề nghiệp của chúng tôi cũng như tất cả mọi người trong xã hội, không phải cứ nói lên là chứng tỏ mình mà hãy thể hiện bằng công việc.

Phóng viên báo Người Lao Động: Nhân sự hiện nay của ban thế nào, thưa bà?

Bà Phạm Khánh Phong Lan: Hiện chúng tôi đang tiến hành thủ tục bàn giao cho nên chưa thể nói chính xác được. Tuy nhiên, ban nhận được nhân sự từ 3 sở gồm: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương. Con số tổng cộng lại tôi nghĩ khoảng 500 người và sẽ được phân bổ vào các phòng ban chức năng, đặc biệt là hệ thống thanh tra và trung tâm kiểm nghiệm.

Phóng viên Website Thành ủy TP: Trong phát biểu của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong có nói TP là thí điểm, mở đường sẽ có những khó khăn. Theo bà, khó khăn lớn nhất đối với ban hiện nay là gì?

Bà Phạm Khánh Phong Lan: Tôi nghĩ cái khó lớn nhất vẫn là cái chồng chéo của các văn bản pháp lý, có những cái trùng lắp và rất khó thực hiện. Cái khó nữa là mức độ xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe cũng như thủ tục xử lý vi phạm rườm rà. Tôi có cảm giác những người vi phạm thì có trăm phương ngàn kế, rất nhanh rất linh động trong khi bộ máy chúng ta lúc nào cũng sợ phạm luật, sợ bị kiện. Đáng lý chúng ta phải làm sao cho luật thông thoáng.

Trong lĩnh vực cấp phép cũng vậy, càng mù mờ càng là mảnh đất màu mỡ cho "cò" phát triển. Do đó, tôi thấy khó nhất vẫn là vấn đề pháp lý chứ người dân cũng ý thức hơn nhiều rồi. Nghe thực phẩm bẩn là ai cũng sợ. Bản thân tôi không sợ người dân không ủng hộ, tôi cũng không sợ lãnh đạo không ủng hộ. Người dân và lãnh đạo rất tin và ủng hộ. Nhưng cái tôi sợ tới lúc pháp lý "đá" nhau trong khi lực lượng mình không nhiều, không tập trung vào chuyện chính mà cứ suốt ngày dính vào mấy chuyện như vậy sẽ rất là mệt. Ví dụ như thanh tra, đâu dễ dàng mà ai cũng đi thanh tra được. Cuối cùng thành tích sẽ có người nhận nhưng tới hồi trách nhiệm cứ đẩy cứ đá nhau.

Phóng viên Báo Pháp luật TP HCM: Trong thời gian thí điểm 3 năm, không dài và cũng không ngắn, ban đưa ra quá nhiều chương trình hành động, liệu ban có làm xuể hay không?

Bà Phạm Khánh Phong Lan: Thật ra ở đây mình không có lựa chọn nào khác. Bởi vậy làm phải thôi vì vấn đề nào cũng quan trọng. Ví dụ như thực phẩm ô nhiễm từ nguồn rất là ảnh hưởng và tai hại hơn nhiều so với thực phẩm bị ô nhiễm trong quá trình sản xuất hoặc chế biến nhưng cái nào cũng quan trọng cho nên không thể bỏ bớt cái nào. Chúng tôi không bắt đầu từ con số không mà bắt đầu từ những thành quả của 3 sở đã tiến hành làm việc cật lực trong thời gian vừa qua. Có điều trong quá trình làm việc đã phát sinh những chồng chéo trong áp dụng pháp luật, mức xử phạt chưa đủ tính răn đe, thủ tục xử phạt còn nhiêu khê. Cơ quan này khi đụng chuyện bắt đầu hỏi cơ quan kia, hội ý rất mất thời gian. Cho nên khi thành lập ban ít ra ta cũng bớt được chuyện đó.

Hơn nữa, một trong những cái yếu trong hệ thống chúng ta là đôi khi pháp luật rất khó xử lý kẻ gian nhưng dễ làm khó người ngay nên chúng tôi phải cải cách thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp đỡ phiền hà nhưng vẫn phải nghiêm túc trong thực thi pháp luật. Hay như việc trong 5 năm vừa qua, mức xử phạt nếu tính trung bình một đơn vị vi phạm chưa tới 200.000 đồng, không có ý nghĩa gì cả.

Tất cả những vấn đề đó khi thống nhất thành một ban thì chúng tôi sẽ đề xuất, tham mưu và đấu tranh để cải tiến. Chúng tôi sẽ kèm danh sách nhưng đơn vị vi phạm lên trang web ban cũng như chia sẻ thông tin cho báo chí để người dân tẩy chay đơn vị đó. Tôi nghĩ đây cũng là một hình phạt rất sức là nghiêm khắc.

Đúng là chúng tôi cũng hơi tham lam khi đặt ra nhiều mục tiêu nhưng tất cả các mục tiêu đều đi vào chi tiết và với sự phân công, lượng giá, định lượng cụ thể hoàn thành nhiệm vụ hay không. Nếu 3 năm chúng tôi không hoàn thành, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, chịu kỷ luật trước UBND TP.

Tin tưởng người dân sẽ ủng hộ

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong gửi lời chúc mừng đến các cá nhân được tin tưởng giao nhiệm vụ mới tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.

“Đây là niềm tin gửi gắm, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn đối với các đồng chí trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn TP” – ông Phong nói.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao quyết định thành lập ban cho bà Phạm Khánh Phong Lan (Ảnh: Phan Anh)

Theo ông Phong, công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn TP vẫn còn một số bất cập, từng đơn vị, sở ngành nếu chỉ trong thẩm quyền chuyên môn phụ trách sẽ không thể giải quyết triệt để. Do đó đòi hỏi phải có cơ quan chuyên môn đủ thẩm quyền, thống nhất một đầu mối quản lý chặt chẽ vấn đề an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, nuôi trồng đến chế biến và đưa vào thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng người dân.

Được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ ngành trung ương, việc triển khai thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết cơ bản vấn đề bất cập trên.

Ông Phong chia sẻ: “Với nhận thức, thí điểm là mở đường, là đi tiên phong, lẽ dĩ nhiên bước đầu sẽ có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tôi tin với mục tiêu tốt đẹp mà chúng ta hướng tới, chúng ta sẽ nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân TP khi triển khai thực hiện”.

