69% doanh nghiệp hài lòng về dịch vụ cung cấp điện

Tại Lễ Công bố Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2016 được tổ chức mới đây, trong chỉ số về cơ sở hạ tầng, dịch vụ cung cấp điện được đánh giá cao, với 69% doanh nghiệp hài lòng. Báo cáo này dựa trên thông tin phản hồi từ 11.600 doanh nghiệp, trong đó, có trên 10.000 doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động tại 63 tỉnh, TP và gần 1.600 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại 14 tỉnh, TP tại Việt Nam.

Cầu thị nâng cao chất lượng

Chỉ số đánh giá về cơ sở hạ tầng dựa trên kết quả điều tra cảm nhận của doanh nghiệp tại các địa phương về các dịch vụ công. Trong đó, dịch vụ cung cấp điện năng đứng thứ hai, chỉ sau dịch vụ điện thoại được đánh giá tốt nhất với 77% doanh nghiệp hài lòng.

Theo đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), kết quả đánh giá tích cực từ phía doanh nghiệp xuất phát từ những chuyển biến tích cực từ phía tập đoàn. Trong năm 2016, tổng thời gian mất điện bình quân của khách hàng trên cả nước (SAIDI) giảm 28,3% so với năm 2015; số lần mất điện trung bình (SAIFI) giảm 21,25% so với năm 2015...

Ngoài ra, với phương châm “Khách hàng là sự tồn tại của ngành điện”, những năm qua, EVN đã có sự thay đổi mạnh mẽ về nhận thức theo hướng từ đơn vị kinh doanh bán điện sang phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, cuối năm 2015, EVN đã đưa vào hoạt động 5 trung tâm chăm sóc khách hàng thuộc 5 tổng công ty điện lực. Trong năm 2016, các trung tâm này đã tiếp nhận và giải quyết hơn 2,6 triệu lượt yêu cầu, qua đó, cải thiện đáng kể mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện, với điểm số bình quân đạt 7,69/10 điểm, tăng 0,42 điểm so với năm 2015.

Năm 2017, EVN cho hay tập đoàn không chỉ mời tư vấn độc lập đo sự hài lòng của khách hàng sinh hoạt và ngoài sinh hoạt mà còn hợp tác với VCCI “đo” sự hài lòng của doanh nghiệp với ngành điện... Đây là những hành động thiết thực nhất, cho thấy ngành điện rất “cầu thị”, quyết tâm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trên mọi phương diện.

Doanh nghiệp hài lòng hơn

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư kí Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, đánh giá con số 69% doanh nghiệp hài lòng với các dịch vụ điện năng đã phản ánh được những chuyển biến tích cực của ngành điện trong năm qua.

Thực tế, qua theo dõi phản ánh từ các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội, ông Mạc Quốc Anh chia sẻ hiện nay, ở Hà Nội cũng như trên cả nước không còn tình trạng cắt điện luân phiên. Khi tiến hành cắt điện để sửa chữa, xử lý sự cố, các đơn vị điện lực đều thông báo rộng rãi trên bảng tin của các phường/xã; trên website của các đơn vị để khách hàng nắm thông tin. Với các doanh nghiệp, việc cắt điện đều được báo trước để doanh nghiệp có sự bố trí hợp lý việc sản xuất, kinh doanh.

“Riêng TP Hà Nội, nếu trước đây, Tổng công ty Điện lực Hà Nội chỉ có 30 phòng giao dịch khách hàng, thì đến nay con số này đã lên tới 228 phòng/điểm giao dịch khách hàng và phủ sóng xuống tận các phường, xã. Cùng với đó, tổng đài chăm sóc khách hàng hoạt động 24/24, giúp khách hàng có thể phản ánh được những thắc mắc về điện năng mọi lúc, mọi nơi. Đây là những tín hiệu tích cực rất đáng được hoan nghênh” - ông Mạc Quốc Anh cho hay.

Cùng với đó, việc EVN cũng đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cũng được khách hàng hoan nghênh bởi tính tiện dụng. Trong đó, có việc tiếp nhận yêu cầu mua điện của khách hàng qua nhiều kênh như tại phòng giao dịch khách hàng, qua hệ thống website, ứng dụng chăm sóc khách hàng trên thiết bị di động thông minh; xây dựng quy trình tiếp cận điện năng theo cơ chế “một cửa”, “3 dễ” (dễ tiếp cận, dễ tham gia, dễ giám sát)..., giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều chi phí, thời gian...

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ của EVN năm 2017 diễn ra vào ngày 3-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá EVN đã triển khai tốt chủ đề “nâng cao năng lực quản trị trong EVN”; đã bảo đảm cung ứng đủ điện cho nền kinh tế; khắc phục nhanh việc cung cấp điện phục vụ công tác khắc phục hậu quả bão lũ; thực hiện tốt việc tái cơ cấu, tối ưu hóa chi phí sản xuất kinh doanh, bảo đảm cân bằng tài chính và kinh doanh có lợi nhuận… “Tôi có theo dõi tiếng kêu của dân, của doanh nghiệp đã giảm đáng kể, tuy nhiên giảm đáng kể tức là vẫn còn” - Thủ tướng Chính phủ nói tại Hội nghị tổng kết. Theo Thủ tướng, chỉ số tiếp cận điện năng có tăng, nhưng vẫn đứng thứ 96/190 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng thứ 6 trong ASEAN, vì vậy EVN cần nỗ lực hơn để cải thiện chỉ số này.

Bên cạnh sự ghi nhận từ PCI 2016, theo báo cáo Môi trường Kinh doanh 2017 (Doing Business 2017) của Ngân hàng Thế giới, chỉ số tiếp cận điện năng là 1 trong 5 chỉ số có sự cải thiện tốt nhất của Việt Nam trong năm 2016. Cụ thể: số thủ tục giảm từ 6 xuống 5 thủ tục; thời gian thực hiện giảm từ 59 ngày xuống còn 46 ngày so với năm 2015. Trong đó, thời gian các công việc thực hiện của điện lực chỉ 11 ngày (giảm 4 ngày); góp phần đưa chỉ số chung của môi trường kinh doanh Việt Nam lên vị trí 82/190 quốc gia, tăng 9 bậc so năm trước - mức tăng bậc tốt nhất kể từ năm từ 2008.