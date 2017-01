ATM "lờn thuốc", thống đốc yêu cầu chấn chỉnh ngay

25/01/2017 11:31

Dù trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có các văn bản chỉ đạo các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ chủ động tiếp quỹ đầy đủ, kịp thời, tăng cường theo dõi, có biện pháp đảm bảo hoạt động của hệ thống ATM thông suốt, ổn định và an toàn vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2017.

Tuy nhiên vài ngày qua, vẫn có tình trạng một số ATM không đảm bảo theo yêu cầu, gián đoạn trong hoạt động, khiến người dân xếp hàng dài chờ rút tiền, nhất là ở địa bàn các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Thống đốc yêu cầu chấn chỉnh việc hàng loạt máy ATM hết tiền dịp Tất

Để chấn chỉnh tình trạng này, NHNN yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của thống đốc, đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn hoạt động ATM, phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng.

Đồng thời, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP Hà Nội và TP HCM tăng cường theo dõi, giám sát, chỉ đạo các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ trên địa bàn thực hiện đúng chỉ đạo, tiến hành xử phạt hành chính theo quy định các tổ chức vi phạm đối với hoạt động ATM.

Theo phản ánh của nhiều chủ thẻ, trong những ngày qua đã có tình trạng nhiều máy ATM hết tiền do tiếp quỹ không kịp khiến chủ thẻ phải chạy lòng vòng hoặc đi nhiều máy ATM, xếp hàng chờ đợi mới rút được tiền.

Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh tình trạng người dân Sài Gòn khổ sở với ATM hết tiền dịp Tết, một số bạn đọc cho biết không chỉ TP HCM mà nhiều địa phương khác chủ thẻ cũng gặp cảnh ATM hết tiền. Thậm chí, một số NH còn bảo trì dịch vụ NH điện tử (Internet Banking) trong dịp Tết cũng khiến hoạt động thanh toán trực tuyến của khách hàng gặp khó khăn.

Dù NHNN liên tục chấn chỉnh công tác tiếp quỹ ATM để hoạt động này được đảm bảo, thông suốt nhưng theo các NH thương mại do lượng chủ thẻ giao dịch tăng đột biến trong một số thời điểm nhất định khiến máy ATM hết tiền tạm thời hoặc chưa tiếp quỹ kịp.

Trong khi đó, liên quan đến việc tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử và thanh toán thẻ, Thống đốc NHNN cũng vừa có chỉ thị về vấn đề này.

Chỉ thị nêu rõ, nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn và hạn chế thấp nhất rủi ro trong hoạt động thanh toán, Thống đốc yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử và thanh toán thẻ.

Các đơn vị liên quan phải chủ động theo dõi, cập nhật tình hình an ninh mạng trong nước và quốc tế để cảnh báo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành kịp thời phòng chống, xử lý các rủi ro, lỗ hổng bảo mật công nghệ thông tin. Tăng cường thanh tra, kiểm tra về an toàn, bảo mật trong thanh toán điện tử và thanh toán thẻ để đánh giá, phát hiện, cảnh báo sớm các rủi ro, xử lý các vi phạm pháp luật trong thanh toán điện tử, thanh toán thẻ…

Thái Phương