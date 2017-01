Bất động sản Long An trước cơ hội lớn

11/01/2017 22:08

Báo cáo tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào Long An năm 2016, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết Long An thu hút nguồn vốn FDI khá lớn, số dự án nước ngoài đăng ký hoạt động trên địa bàn hiện chiếm đến 60% dự án đầu tư vào cả ĐBSCL, đứng thứ 12 cả nước về thu hút đầu tư.

Điểm đến của nhà đầu tư

Long An hiện đứng đầu ở ĐBSCL về thu hút đầu tư nước ngoài với 772 dự án của 37 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng vốn đăng ký trên 5,1 tỉ USD.

Long An có khoảng 5.000 ha đất sạch, có thể tiếp nhận dự án đầu tư đến năm 2020. Toàn tỉnh có gần 7.900 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 189.000 tỉ đồng, 1.300 dự án đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn gần 140.000 tỉ đồng, 16 KCN với tỉ lệ lấp đầy trên 60%, 14 cụm công nghiệp đã lấp đầy hơn 88%.

Khách hàng đến tìm hiểu dự án Five Star Eco City

Theo nhận định của giới chuyên môn, nhờ nắm giữ các yếu tố “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”, Long An đang có tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là nông nghiệp, công nghiệp, bất động sản.

Thời gian qua, tại Long An đã có một cuộc “đổ bộ” quy mô lớn vào thị trường BĐS của nhiều nhà đầu tư tên tuổi, đặc biệt là ở các khu vực giáp ranh

TP HCM, như Cần Giuộc, Bến Lức, Đức Hòa... với nhiều dự án có vốn đầu tư lên tới hàng chục triệu USD.

Điển hình như dự án Thành phố sinh thái Năm Sao - Five Star Eco City - tại huyện Cần Giuộc do Tập đoàn Quốc tế Năm Sao làm chủ đầu tư. Được bao bọc bởi dòng sông Vàm Cỏ tạo nên cảnh quan thoáng đãng, không khí trong lành, Thành phố sinh thái Năm Sao có tổng diện tích hơn 450 ha, chia làm 5 khu vực với đầy đủ các tiện ích sống như trường học, bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế, vườn cây ven sông, nhà hàng, hồ bơi, sân golf… Đến nay, Five Star Eco City đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng như khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy nước sạch (công nghệ lọc theo tiêu chuẩn Singapore) phục vụ cho cư dân, hệ thống đường giao thông, trung tâm chăm sóc khách hàng, cảnh quan các khu chức năng, nhà hàng, tổ hợp thể thao, sân tennis, công viên sinh thái, hồ cảnh quan, nhà mẫu khu biệt thự song lập, nhà mẫu khu biệt thự liền kề... Trong đợt mở bán đầu tiên, chủ đầu tư dành nhiều ưu đãi cho những khách hàng đặt mua với giá bán trung bình từ 9,9 triệu đồng/m2 (đã bao gồm thuế GTGT).

Ngoài ra, tại Long An còn có các dự án: Làng Sen Việt Nam do Phuc Khang Corporation làm chủ đầu tư, khu đô thị sinh thái Cát Tường Phú Sinh do Công ty Địa ốc Cát Tường Đức Hòa làm chủ đầu tư và hàng loạt khu dân cư như Nam Long, Long Hậu, Tân Đô... Sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư lớn, theo các chuyên gia, là tín hiệu khả quan cho thị trường bất động sản Long An trong thời gian tới.

Bùng nổ theo quy hoạch vùng

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Bất động sản Danh Khôi (DKR), cho rằng căn cứ vào tình hình thị trường cũng như những định hướng phát triển trong tương lai, đặc biệt là trên cơ sở đồ án quy hoạch vùng 2020-2050, có thể nhận định từ năm 2017, thị trường bất động sản ở Long An sẽ bước vào giai đoạn bùng nổ. Theo đồ án này, vùng TP HCM sẽ gồm 8 tỉnh, thành phố trọng điểm phía Nam: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang với TP HCM là hạt nhân.

Với quy hoạch đó, những hạng mục hạ tầng giao thông quan trọng như hàng loạt tuyến vành đai và đường xuyên tâm kết nối từ trung tâm thành phố tới các quốc lộ, cũng như những tuyến kết nối giữa các tỉnh, thành sẽ dần được hình thành.

Theo đó, cuối năm 2014, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, một trong số những dự án trọng điểm quốc gia và là đường bộ cao tốc lớn nhất miền Nam đi qua địa bàn TP HCM và 2 tỉnh Long An, Đồng Nai, đã được khởi công. Tuyến cao tốc này sẽ giúp giao thông liên vùng miền Tây và Đông Nam Bộ thuận lợi hơn, đồng thời kết nối trực tiếp với mạng lưới cao tốc - quốc lộ, hệ thống cảng biển trong khu vực và với sân bay quốc tế Long Thành, rút ngắn thời gian đi từ tỉnh Long An đến TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Ông Nguyễn Ngọc Anh nhận định: “Long An là 1 trong 7 thành phố vệ tinh của vùng TP HCM. Đồng thời, theo đồ án quy hoạch vùng, các huyện Cần Giuộc, Bến Lức sẽ trở thành đô thị loại 3, nằm trong tổ hợp của vùng TP HCM. Hiện nhiều tuyến đường lớn kết nối Long An với các tỉnh, thành khác đã được phê duyệt, hoàn tất. Đây là cơ hội lớn để Long An mà đặc biệt là 2 huyện Bến Lức và Cần Giuộc có cơ hội phát triển kinh tế - xã hội”.

Bài và ảnh: Hoàng Lâm