Bắt quả tang cơ sở trộn phẩm màu vào tiêu

07/03/2017 14:50

Theo đó, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 4-3, tổ công tác của Công an huyện Bù Gia Mập phối hợp Công an xã Đa Kia bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính tại hộ kinh doanh thu mua nông sản thuộc thôn 6, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập do bà Dư Thị Toàn (SN 1983) làm chủ.

Qua khám xét phát hiện khu vực phía sau nhà, tổ công tác bắt quả tang ông Lê Đình Lệ (SN 1974) là chủ nhà và bà Nguyễn Thị Cúc, (SN 1971, người làm thuê, trú thôn 5, xã Đa Kia) đang trộn các loại tinh bột màu không rõ xuất xứ, nấu trong hai nồi lớn tạo thành một loại dung dịch đặc sệt.

Ông Lệ và bà Cúc đang trộn hợp chất vừa nấu xong vào đống hạt tiêu lép để trộn đều cho kết dính vào hạt tiêu.

Tại hiện trường, ông Lê Đình Lệ và bà Nguyễn Thị Cúc khai nhận đã dùng tinh bột bắp và tinh bột gạo nếp nấu thành hợp chất dẻo, sau đó bỏ thêm tinh bột màu đỏ sẫm (không rõ xuất xứ và thành phần) để trộn chung với hạt tiêu lép rồi đem phơi nắng nhằm tạo ra sản phẩm mới là hạt tiêu chắc, có trọng lượng nặng hơn và màu sắc đen hơn.

Còn bà Dư Thị Toàn, chủ hộ kinh doanh thu mua nông sản, thừa nhận mỗi ngày bà cho nhân công pha trộn trên 300 kg hạt tiêu lép với tạp chất để tạo ra trên 360 kg hạt tiêu chắc và bán với giá thành cao hơn. Mỗi tạ tiêu lép sau khi “phù phép” sẽ kiếm lời thêm khoảng 900.000 đồng.

Các tạp chất được trộn chung và nấu chín

Bà Toàn cho biết thường đi tìm mua các loại tiêu lép trong dân về “phù phép” lại. Theo bà Toàn, chỉ pha tinh bột bắp với tinh bột gạo, nếp và bỏ thêm một chút tinh bột màu đỏ sẫm mua từ TP HCM. Người bán nói với bà đây là chất phẩm màu thực phẩm thường dùng trong pha chế và không ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

Cũng theo bà Toàn, những sản phẩm hạt tiêu do gia đình bà làm ra chủ yếu bán cho các thương lái đem tiêu thụ ở các chợ trên địa bàn tỉnh để làm thực phẩm cho người tiêu dùng.

Hạt tiêu sau khi được pha trộn

Qua khám xét, tổ công tác đã phát hiện một nhà kho chứa nguyên liệu gồm nhiều bao có chứa chất tinh bột. Ông Lê Đình Lệ thừa nhận số tinh bột này thường dùng cho việc pha trộn với hạt tiêu của hộ gia đình ông.

Lực lượng Công an đã tạm giữ 500kg tinh bột màu vàng, 15kg tinh bột màu trắng và 1 hộp tinh bột màu đỏ sẫm khoảng 3g để giám định thành phần. Đồng thời, tạm giữ 676 kg hạt tiêu đã trộn tạp chất và 446 kg hạt tiêu khô để tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin-ảnh: H.Hải