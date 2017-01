Bí thư Thăng đề nghị dùng robot quản lý chợ Bình Điền

24/01/2017 09:17

Lãnh đạo TP đã đi một vòng chợ hoa xuân, kho lạnh, nhà lồng thủy sản, trái cây, rau củ... để khảo sát hàng hóa về chợ và thăm hỏi bà con tiểu thương ở đây.

Làm việc với đơn vị quản lý chợ, Bí thư Đinh La Thăng cho rằng chợ Bình Điền phát triển lớn mạnh sau 10 năm đã chứng minh chủ trương đúng đắn của TP khi di dời các chợ sỉ ra ngoại thành, đặc biệt là trong vấn đề giảm thiểu ô nhiễm, ùn tắc giao thông trong nội thành.

Theo Bí thư Thăng, chợ Bình Điền là chợ truyền thống nhưng phải văn minh, hiện đại, sạch sẽ nên trước hết đơn vị quản lý tiếp tục phát huy kinh nghiệm sau 10 năm vận hành chợ, cần rà soát lại quy hoạch chợ có còn phù hợp với thực tế phát triển và phù hợp với sự phát triển chung của TP không. Song song đó, đề nghị UBND TP khẩn trương có cơ chế chính sách giải quyết ngay kiến nghị của thương nhân chợ Bình Điền, trong đó có việc di dời các chợ sỉ bán hoa trên địa bàn TP về chợ đầu mối để đảm bảo công bằng.

“Bản thân thành phố kiến tạo thì phải giải quyết các vấn đề còn vướng mắc. Để các chợ sỉ hoạt động trong nội thành là không công bằng. Không thể để người chấp hành nghiêm túc thì chịu thiệt thòi, người không chịu di dời thì lại hưởng lợi” - ông nhấn mạnh.

Về hoạt động của chợ Bình Điền, ông đề nghị đơn vị quản lý quan tâm hơn vấn đề môi trường và kiểm soát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, có các quy chuẩn kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm; phải tăng cường tự động hóa, tính đến chuyện sử dụng robot để quản lý ra vào kho hàng; có chính sách góp phần bình ổn giá chung của TP. Cần quan tâm đảm bảo an ninh trật tự chợ, không để các băng nhóm giang hồ hoạt động trong chợ.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng làm việc với đơn vị quản lý chợ đầu mối Bình Điền

Bí thư Thành ủy TP HCM mong muốn Sở Giao thông vận tải TP HCM tăng cường vận tải đường thủy, tính đến phương án kết hợp với du lịch để đưa chợ Bình Điền thành điểm du lịch trên bến dưới thuyền; đề nghị tính toán cổ phần hóa Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền để tăng tính công khai minh bạch và thuận lợi hơn trong các thủ tục kêu gọi đầu tư.

Thay mặt Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Satra), Tổng Giám đốc Lê Minh Trang tiếp thu tất cả ý kiến chỉ đạo và cố gắng thực hiện. Bà Lê Minh Trang cho hay đơn vị quản lý chợ sẽ sớm đầu tư trang thiết bị công nghệ để kiểm soát hàng hóa vào chợ và thúc đẩy hợp tác để xử lý tốt hơn các vấn đề vệ sinh môi trường.

Thanh Nhân