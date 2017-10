Bộ Công Thương kiến nghị chuyển cơ quan điều tra vụ Khaisilk

30/10/2017 18:09

Nguồn tin của báo Người Lao Động cho biết sau buổi họp kín chiều nay 30-10 liên quan đến kết luận kiểm tra cửa hàng Khaisilk ở Hà Nội của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có các chỉ đạo quan trọng.



Trong đó, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc tại cửa hàng Khaisilk ở 113 Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sang cơ quan điều tra để xem xét mức độ vi phạm.

Khăn lụa mua ở cửa hàng Khaisilk ở 113 Hàng Gai vừa có mác "Khaisilk Made in Vietnam" vừa có mác "Made in China" - Ảnh: FB Dangnhuquynh

Đồng thời, có văn bản trực tiếp gửi cơ quan điều tra đề nghị xem xét, làm rõ sự liên hệ, vai trò của Tập đoàn Khải Đức và Tập đoàn Khaisilk trong việc kinh doanh của cửa hàng 113 Hàng Gai có sử dụng nhãn mác giả. Từ đó, làm rõ mức độ vi phạm trong vụ việc.

Đặc biệt, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, trong đó có văn bản mời cơ quan thuế, hải quan, cơ quan điều tra, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Bảo vệ người tiêu dùng, Hiệp hội Dệt May, Cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý cạnh tranh, Vụ Pháp chế… để điều tra.

Cuối cùng, đề nghị cho giám định sản phẩm thu giữ tại 113 Hàng Gai (Hà Nội).

Vụ bê bối của Khaisilk bị phanh phui khi một doanh nghiệp ở Hà Nội cho biết đã mua sản phẩm khăn lụa tơ tằm Việt Nam của Khaisilk tại cửa hàng trên phố Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm) để làm quà tặng cho đối tác với giá 644.000 đồng/chiếc. Sau khi nhận hàng, khách phát hiện một chiếc khăn trong lô hàng 60 chiếc này có gắn 2 nhãn mác khác nhau: một nhãn với nội dung "Khaisilk Made in Vietnam " còn một nhãn nữa với nội dung "Made in China ". Khách hàng cũng cho biết khi kiểm tra 59 chiếc khăn còn lại, phát hiệu dấu hiệu của việc cắt mác cùng màu với dòng chữ "Made in China ". Tuy nhiên khi trả lời khiếu nại của khách hàng, một đại diện của cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai - nơi bán lô hàng trên, khẳng định chất liệu khăn được làm từ 100% lụa tơ tằm.

Phương Nhung