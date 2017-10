Bộ Công Thương yêu cầu làm rõ thông tin Khaisilk bán khăn “Made in China”

26/10/2017 12:54

Bộ Công Thương ngày 26-10 đã chỉ đạo Cục Quản lý thị trường kiểm tra vụ việc liên quan đến xuất xứ hàng hóa của Tập đoàn Khaisilk.



Cụ thể, theo Bộ Công Thương, trong mấy ngày vừa qua, các phương tiện truyền thông, báo chí đã đưa tin và đề cập đến vụ việc một cửa hàng tại Hà Nội của Tập đoàn Khaisilk bán khăn vừa có mác "KHAISILK – Made in Việt Nam" vừa có mác "Made in China".

Do đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra, xem xét và làm rõ các thông tin trên.

Nếu có dấu hiệu vi phạm liên quan đến xuất xứ hàng hóa, hàng giả, hàng nhái, bảo vệ người tiêu dùng, các đơn vị đề nghị ngay hướng xử lý.

"Đề nghị Cục khẩn trương báo cáo Bộ trưởng trước ngày 28-10" - Bộ trưởng yêu cầu.

Chiếc khăn của Khaisilk lại có 2 mác "made in China" và "made in Vietnam - Ảnh: Facebook Dangnhuquynh.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường nêu quan điểm rằng nhập hàng giả về bán gây mất niềm tin nhân dân, mất hình ảnh đẹp của thương hiệu. "Bao năm ông Khải đã xây dựng hình ảnh Khaisilk như một biểu tượng thương hiệu quốc gia, nói đến tơ tằm là nói đến Khaisilk. Quà tặng bày trong các khách sạn 5 sao, quà tặng các nguyên thủ, lãnh đạo… cũng hầu như dùng đồ của Khaisilk? Như này thì người tiêu dùng biết tin vào những thuong hiệu nào bây giờ? Tôi rất buồn khi thương hiệu Khaisilk đã tự tay mình xoá bỏ sau bao năm gây dựng" - ông Trần Hùng bày tỏ.

Cũng theo Phó Cục trưởng Trần Hùng, tất cả các cơ quan quản lý nhà nước phải khẩn trương vào cuộc làm rõ. Nếu đúng là có sai phạm nghiêm trọng thì phải khởi tố điều tra. "Việc gian lận thương mại, chênh lệch giá lợi nhuận quá lớn thế này mà đã kinh doanh bao năm... Sau này khi chuyển sang các lĩnh vực khác thì liệu có gian dối gì nữa không? " - ông Hùng nhấn mạnh.

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, cơ quan có trách nhiệm đang lên phương án, kế hoạch trực tiếp đi kiểm tra hàng hoá của Tập đoàn Khaisilk trong ngày hôm nay 26-10.

Trước đó, một doanh nghiệp ở Hà Nội cho biết đã mua sản phẩm của Khaisilk tại cửa hàng trên phố Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm) để làm quà tặng cho đối tác. Số khăn tay lụa tơ tằm Việt Nam thương hiệu Khai Silk (kích thước 50 x 50 cm), với đơn giá 644.000 đồng/chiếc.

Sau khi nhận hàng, khách phát hiện một chiếc khăn trong lô hàng 60 chiếc này có gắn 2 nhãn mác khác nhau: một nhãn với nội dung "Khaisilk Made in Vietnam" còn một nhãn nữa với nội dung "Made in China".

Khách hàng cũng cho biết khi kiểm tra 59 chiếc khăn còn lại, phát hiệu dấu hiệu của việc cắt mác cùng màu với dòng chữ "Made in China".

Sau khi nhận được phản ánh của khách hàng, một đại diện của cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai - nơi bán lô hàng trên, khẳng định chất liệu khăn được làm từ 100% lụa tơ tằm.

Về việc có gắn mác với nội dung "Made in China", vị này cho biết nhân viên kho đã nhầm lẫn khi soạn lô khăn tay thuộc mẫu 55 x 55 cm. Theo đó, nhân viên bộ phận kho khi soạn lô 60 khăn cho đơn hàng, do bị thiếu một chiếc đã lấy ngay trên máy may đang sản xuất khăn cho một khách hàng khác mà không kiểm tra kỹ.



Phương Nhung