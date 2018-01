Bộ VH-TT-DL làm khó doanh nghiệp (!?)

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông và tiếp thị Công ty Du lịch Fiditour:

Hãy tập trung vào giá cả và vệ sinh

Vài năm gần đây, hệ thống hạ tầng, dịch vụ phục vụ cho du lịch đã cải thiện nhiều và ngày càng phát triển, hiện đã đáp ứng tương đối nhu cầu của du khách nội địa, quốc tế ở các thành phố du lịch lớn. Việc yêu cầu phải có thanh toán bằng thẻ tín dụng và ít nhất 50 chỗ ngồi, theo tôi, là những điều kiện cần để góp phần nâng cấp chất lượng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Các công ty lữ hành hay gặp phải tình huống có nhà hàng nổi tiếng với món ăn ngon, đặc trưng nhưng số chỗ quá ít, không gian chật nên thường xuyên không đáp ứng được nhu cầu của các đoàn khách (dù có thể trước đó khách đã nghe tiếng và muốn thưởng thức). Chưa kể không gian chật chội sẽ ảnh hưởng đến môi trường vệ sinh, tạo tâm lý kém thoải mái cho khách hàng để tận hưởng bữa ăn.

Dù vậy, còn một số điểm đến mới phát triển chưa được đầu tư để phục vụ tốt nhu cầu của du khách như đảo Nam Du, một số tuyến khu vực Đông - Tây Bắc… Do đó, với quy định về số chỗ ngồi cho các cơ sở kinh doanh ăn uống đạt chuẩn có thể linh động theo điều kiện địa lý, hạ tầng tại các điểm đến khác nhau. Với những điểm đến còn heo hút, điều kiện này chưa hoàn toàn phù hợp. Quan trọng hơn, tiêu chí cần được quan tâm hàng đầu là an toàn vệ sinh thực phẩm và bán đúng giá. Cần chế tài chặt hơn về vệ sinh an toàn thực phẩm, khung giá bán hợp lý cho du khách nội địa và quốc tế… góp phần cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phát triển chuyên nghiệp hơn, đủ năng lực phục vụ du lịch.

Ông Phan Xuân Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Du ngoạn Việt:

Tiêu chí gây tranh cãi, không cần thiết

Quy định với những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải có ít nhất 50 chỗ ngồi mới đạt chuẩn cấp biển hiệu phục vụ du khách có vẻ như đang can thiệp quá sâu, quá chi tiết vào hoạt động của doanh nghiệp trong ngành du lịch, gây tranh cãi không cần thiết. Bởi tiêu chí chỗ ngồi chỉ là một phần, trong khi còn nhiều tiêu chí quan trọng hơn từ chất lượng thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, nhà vệ sinh… Có nhà hàng sang trọng, nhiều chỗ ngồi nhưng chỉ có một nhà vệ sinh khiến du khách phải xếp hàng chờ đợi. Ngay cả quy định sử dụng thẻ tín dụng, trong khi khách châu Âu chủ yếu dùng thẻ tín dụng thì khách châu Á lại không phổ biến. Rất nhiều nhà hàng có lắp đặt máy POS nhưng du khách ít sử dụng nên thường xuyên hư hỏng, không hoạt động tốt. Do đó, không nên đưa ra tiêu chí bắt buộc như trên để được cấp biển hiệu cơ sở du lịch đạt chuẩn.

Ông Trần Thế Dũng, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ:

Nên khuyến khích để nâng chất lượng dịch vụ

Là doanh nghiệp làm du lịch, bao giờ chúng tôi cũng đưa khách đến nhà hàng, cơ sở ăn uống rộng rãi để tạo cho du khách cảm giác thoải mái. Và thường nhà hàng, quán ăn như vậy sẽ có nhiều hơn 50 chỗ ngồi, nên dùng tiêu chí để xét cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt chuẩn có thể phù hợp. Nhưng thực tế, nhiều điểm đến du lịch ở Sa Pa, nơi chúng tôi thường đưa khách tới, rất nhiều nhà hàng chỉ khoảng 30-40 chỗ ngồi và không có nhiều sự lựa chọn. Do đó, các tiêu chí này có thể đưa vào để khuyến khích các cơ sở, doanh nghiệp nâng chất lượng dịch vụ, phục vụ du khách tốt hơn.

Linh Anh ghi