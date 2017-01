Cảnh báo trộm cắp ở sân bay Tân Sơn Nhất

24/01/2017 16:01

Theo đó, những ngày qua, nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, kiều bào từ khắp nơi trên thế giớivề Việt Nam đón Tết cổ truyền qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Hằng ngày, tại khu vực nhà ga luôn chật kín người. Một số kẻ xấu đã lợi dụng trà trộn để lấy cắp tư trang, hành lý của hành khách, người đón tiễn.

Lực lượng an ninh sân bay đã phát hiện và bắt được nhiều vụ việc trộm cắp tài sản và bàn giao cho các lực lượng chức năng xử lý.

Hiện Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã tăng cường đảm bảo an ninh trật tự ở mức cao nhất, phối hợp chặt chẽ với công an TP HCM, công an phường, quận và cảnh sát hình sự nhằm kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.

Sân bay Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách bảo quả tư trang, hành lý những ngày cận Tết. Ảnh L.Phong

Do đó, để bảo đảm trật tự an toàn, sân bay Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách cần cảnh giác, quản lý giữ gìn hành lý tư trang, tránh để quên đồ vật dụng cá nhân. Cảnh giác với các đối tượng xấu chen lấn xô đẩy lợi dụng đám đông để trộm cắp. Trường hợp hành khách phát hiện đối tượng xấu cần thông báo ngay cho nhân viên an ninh để được hỗ trợ, tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra.

Liên quan đến tình trạng quá tải tại sân bay Tân Sơn Nhất, đại diện sân bay cho biết do lượng phương tiện cá nhân di chuyển ra vào sân bay nhiều, dẫn đến ùn tắc, gây ảnh hưởng đến chất lượng, hình ảnh của sân bay. Sân bay khuyến nghị hành khách nên hạn chế đi đón, tiễn; khuyến khích di chuyển bằng phương tiện công cộng đi, đến sân bay.

Có 5 tuyến xe buýt đến sân bay Tân Sơn Nhất Hiện tại, có 5 tuyến xe bus phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách với lộ trình được xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đi các nơi trọng điểm trong thành phố và ngược lại. Vị trí đón xe bus với bảng chỉ dẫn rất thuận tiện cho hành khách tại khu vực riêng gồm xe buýt 152: Khu dân cư Trung Sơn - chợ Bến Thành - sân bay Tân Sơn Nhất; tuyến số 109: Công viên 23/9 - sân bay Tân Sơn Nhất; tuyến 119: Bến xe Miền Tây - sân bay Tân Sơn Nhất; tuyến 159: Bến xe Miền Đông - sân bay Tân Sơn Nhất - Bến xe An Sương và tuyến 49: Sân bay Tân Sơn Nhất đến các khách sạn và địa điểm trung tâm thành phố.

