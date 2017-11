Chặn nâng giá, khuyến mãi ảo tại Online Friday 2017

28/11/2017 09:25





Chiều 27-11, tại buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về Ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday 2017, bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, cho biết đây là sự kiện kích cầu thương mại điện tử lớn nhất do Bộ Công Thương tổ chức.



Mục đích của sự kiện là tạo ra bản sắc riêng của thương mại điện tử Việt Nam, kích cầu thương mại điện tử và mang đến cho doanh nghiệp (DN), người tiêu dùng trải nghiệm về những chương trình khuyến mãi.



Dự kiến, Ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday sẽ diễn ra trong 24 giờ ngày thứ sáu, 1-12. Hưởng ứng cùng ngày hội, sẽ có sự kiện BigOFF - Trải nghiệm mua sắm và thương mại điện tử được tổ chức tại TP HCM từ ngày 1 đến 3-12.

Nhiều doanh nghiệp hưởng ứng ngày giảm giá Online Friday 2017



Về công tác chuẩn bị cho 24 giờ mua sắm trực tuyến, bà Lại Việt Anh cho biết đến thời điểm hiện tại, đã có trên 1.300 website, trên 3.000 DN đăng ký tham gia chương trình. Trong đó, có nhiều thương hiệu bán lẻ lớn như Thế giới di động, FPTShop, ViettelStore, Lazada, Sendo, Adayroi, Tiki, Lotte, Aeon, Robins, Pico, Mediamart…; các thương hiệu sản xuất và nhập khẩu uy tín gồm: Oppo, Samsung, Anbico, Nagakawa, Sunhouse, Uma, TheFaceShop, FAHASA…

Mục tiêu dự kiến của ban tổ chức là đạt doanh số 1.500 tỉ đồng, 1 triệu đơn hàng thành công với trên 3 triệu lượt truy cập và 20 triệu lượt tương tác, tìm kiếm thông tin, sản phẩm của người tiêu dùng trong sự kiện trực tuyến.

Đáng lưu ý, năm 2017, để bảo đảm chất lượng khuyến mãi, ban tổ chức đã phối hợp với các đối tác so sánh giá, như Websosanh, Topgia… triển khai quét giá sản phẩm tham gia sự kiện, nhằm hạn chế hiện tượng khuyến mãi ảo, nâng giá bán để giảm giá. Theo đó, Websosanh sẽ phối hợp với ban tổ chức Online Friday có công cụ so sánh các sản phẩm đăng ký khuyến mãi sẽ kiểm tra giá bán sản phẩm DN đề xuất với giá trung bình sản phẩm đó trên thị trường. Nếu lệch so với 10% giá trung bình thì sẽ đưa cảnh báo và không cho sản phẩm đó tham gia website Onlinefriday.

Năm nay, ban tổ chức sẽ hiển thị thông tin sản phẩm với 3 mức giá, bao gồm: giá niêm yết của hãng, giá đang bán và giá khuyến mãi trong ngày Online Friday để giúp khách hàng có thông tin rõ ràng hơn khi mua sắm.

Với sự kiện BigOFF mua sắm, khách hàng trải nghiệm mua sắm bằng mã QR và thanh toán tại chỗ qua thiết bị chấp nhận thẻ (POS).



Th.Dương