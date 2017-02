Chi 3.000 tỉ đồng mua cổ phiếu Vinamilk

03/02/2017 09:31

F&N Dairy Investments PTE. LTD thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE).

Theo đó, F&N Dairy Investments, thuộc tập đoàn đồ uống Singapore F&N của tỉ phú Thái Lan vừa đăng ký tiếp tục mua thêm 21,77 triệu cổ phiếu VNM từ ngày 7/2 đến 7/3 thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, F&N Dairy Investments sẽ nâng sở hữu lên gần 236,5 triệu cổ phiếu, tương đương 16,29% vốn điều lệ của Vinamilk.

Trước đó, từ 30/12/2016 đến 27/1/2017, F&N Dairy Investments đã đăng ký mua vào 21,77 triệu cổ phiếu VNM, tuy nhiên tổ chức này chỉ mua thành công 16,5 triệu cổ phiếu do điều kiện thị trường không phù hợp.

Trước đó, VNM cho biết trong quý 4/2016, doanh thu thuần đạt 11.807,6 tỉ đồng tăng 14,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.828,3 tỉ đồng giảm 3,8% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2016, doanh thu thuần tăng 16,7% so với cùng kỳ và đạt 46.794,3 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 9.363,8 tỉ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ.

Theo Hà Anh (VnEconomy)