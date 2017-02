Đã tìm được 3 người trúng Jackpot gần 127 tỉ đồng

08/02/2017 11:52

Theo yêu cầu của người trúng thưởng, Vietlott phải bảo mật thông tin trả thưởng và chỉ được phép công bố tên viết tắt, nơi cư trú và hình ảnh che mặt của người trúng Jackpot.

Điểm đặc biệt là cả 3 người trúng thưởng đều đến trụ sở của Vietlott ở TP HCM yêu cầu tiến hành các thủ tục trả thưởng đúng vào ngày Thần tài (ngày 6-2- mùng 10 tháng Giêng).

Ông T.C.D đền từ Long An trúng 22,2 tỉ đồng

Tại kỳ quay số mở thưởng ngày 3-2, Vietlott xác định ông T.C.D đến từ tỉnh Long An chủ nhân 1 vé có dãy số ‎08-17-31-32-33-39 trúng giải Jackpot hơn 22,2 tỉ đồng.

Tại buổi lễ trao giải, ông T.C D cho biết: “Gần như ngày nào tôi cũng mua vé Vietlott. Riêng tờ vé số may mắn trúng Jackpot tôi mua vào sáng 2-2 tại điểm bán hàng số D13/41, đường Đinh Đức Thiện, huyện Bình Chánh (thuộc đại lý cấp 1 Cỏ Bốn Lá). Dù đã trúng thưởng nhưng tôi sẽ tiếp tục mua vé số điện toán trong thời gian tới”.

Ông T.Đ.H mua vé Vietlott trúng vé 30.000 đồng, sau đó mua thêm 3 vé trong đó có 1 vé trúng 75,8 tỉ đồng

Trong khi đó, ông T.Đ.H, người trúng 75,6 tỉ đồng ngày mùng 2 Tết, cho biết trong tuần cuối cùng của tháng 1, ông có mua hai vé Vietlott, trong đó có 1 vé trúng 3 số với số tiền 30.000 đồng. Đến ngày 29-1 (mùng 2 Tết), ông đến điểm bán hàng số 879 Nguyễn Trãi, Phường 14, quận 5, thuộc đại lý Fortuna để đổi thưởng và mua thêm 3 vé nữa, trong đó có 1 vé có dãy số 05-13-21-27-29-45 trúng độc đắc 75,8 tỉ đồng.

Còn ông L.T.H đến từ tỉnh Long An tiết lộ chỉ mới 4 lần mua vé Vietlott. “Ngày 11-1, tôi mua tờ vé số ‎có dãy số 02-08-21-29-37-45 theo các thức người mua chọn số từ điểm bán hàng số 356 C đường Minh Phụng, phường 9, quận 11 (thuộc đại lý Alphawing) chỉ trước khi quay số mở thưởng vài giờ. Đến 19 giờ cùng ngày, Vietlott công bố kế quả trúng thưởng, tờ vé số của tôi đã may mắn trúng Jackpot 28,7 tỉ đồng".

Ông L.T.H trúng 28,7 tỉ đồng

Vietlott cho biết trong dịp Tết Đinh Dậu, doanh thu bán vé các sản phẩm xổ số tự chọn Vietlott (cả Mega 6/45 và Max 4D- loại vé bốn số) tăng mạnh, riêng kỳ quay số mở thưởng ngày 29-1, vé số Mega 6/45 đạt doanh thu hơn 42 tỉ đồng, tức hơn 4,2 triệu vé đã được bán ra

Tin- ảnh: Thy Thơ