Đang kiểm tra thuế đối với Khaisilk

Chiều 27-10, ông Nguyễn Đại Trí, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cho biết bước đầu đã giao cơ quan thuế trên địa bàn Hà Nội có hoạt động tiếp theo trong phạm vi trách nhiệm thuế của doanh nghiệp Khaisilk, cụ thể là về thực tế bán hàng với nội dung báo chí phản ánh.

"Ngành thuế thực hiện chức trách của mình trong việc đánh giá về việc chấp hành nghĩa vụ thuế, bán hàng, kê khai của Khaisilk như thế nào. Chúng tôi được biết Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ đạo, cán bộ quản lý thị trường kiểm tra trực tiếp tại địa điểm kinh doanh, trực tiếp lập biên bản. Câu chuyện tiếp theo tất nhiên sẽ có phần tham gia của cơ quan thuế"- ông Nguyễn Đại Trí nói.



Lực lượng liên ngành kiểm tra tại cửa hàng Khaisilk ở 113 phố Hàng Gai (Hà Nội) chiều ngày 26-10 - Ảnh: Hoài Dương

Vụ bê bối của Khaisilk bị phanh phui khi một doanh nghiệp ở Hà Nội cho biết đã mua sản phẩm khăn lụa tơ tằm Việt Nam của Khaisilk tại cửa hàng trên phố Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm) để làm quà tặng cho đối tác với giá 644.000 đồng/chiếc. Sau khi nhận hàng, khách phát hiện một chiếc khăn trong lô hàng 60 chiếc này có gắn 2 nhãn mác khác nhau: một nhãn với nội dung "Khaisilk Made in Vietnam" còn một nhãn nữa với nội dung "Made in China". Khách hàng cũng cho biết khi kiểm tra 59 chiếc khăn còn lại, phát hiệu dấu hiệu của việc cắt mác cùng màu với dòng chữ "Made in China". Tuy nhiên khi trả lời khiếu nai của khách hàng, một đại diện của cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai - nơi bán lô hàng trên, khẳng định chất liệu khăn được làm từ 100% lụa tơ tằm.

Cơ quan quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã vào cuộc và xác định doanh nghiệp có dấu hiện vi phạm pháp luật về xuất xứ hàng hoá. Đáng lưu ý, người sáng lập Khaisilk là ông Hoàng Khải lại là một người từng có uy tín với phong trào Startup Việt, bản thân ông Hoàng Khải cũng xây dựng được một hình tượng doanh nhân Việt gắn với các sản phẩm rất Việt, từ lụa tơ tằm, phở đến kinh doanh nghỉ dưỡng, bất động sản.

