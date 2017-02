Đổ xô mua vàng vía Thần Tài

06/02/2017 09:12

Sáng 6-2, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 37,7 - 37,75 triệu đồng/lượng (3,77 triệu đồng/chỉ), tăng nhẹ khoảng 100.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước, trong khi đó lại giảm giá mua vào chỉ còn khoảng 37,15 triệu đồng/lượng.

Các loại vàng chỉ nhỏ từ 0,5 chỉ đến 1-2 chỉ có giá bán ra 3,778 triệu đồng/chỉ ngay khi mở cửa giao dịch, sau đó giảm xuống còn 3,773 triệu đồng/chỉ.

Khoảng 9 giờ sáng, giá vàng SJC bán ra bất ngờ hạ 200.000 đồng mỗi lượng so với đầu giờ xuống còn 37,55 triệu đồng/lượng; giá mua vào cũng chỉ còn 36,8 triệu đồng/lượng, tức mất gần 400.000 đồng/lượng so với đầu ngày. Chênh lệch mua bán được nới rộng lên đến 750.000 đồng/lượng đẩy rủi ro lớn về phía người mua.

Một tiệm vàng tại quận Gò Vấp, TP HCM nhộn nhịp người mua ngay từ sáng sớm. Ảnh: Thy Thơ

Các loại vàng nữ trang và vàng may mắn 99,99 của SJC có giá bán 3,53 triệu đồng/chỉ, trong khi mua vào chỉ có 3,485 triệu đồng/chỉ, tuy nhiên người mua vàng còn phải bù thêm 100.000 - 120.000 đồng/chỉ khi mua vàng may mắn trong ngày Thần Tài 10-1 âm lịch.

Ghi nhận của phóng viên báo Người Lao động tại TP HCM, từ sáng sớm nhiều người đã đến các tiệm vàng cũng như công ty vàng bạc đá quý để mua vàng cầu may, chủ yếu là các loại vàng nhẫn và vàng may mắn. Các tiệm vàng nhỏ niêm yết giá vàng nhẫn khá “mềm” so với những trung tâm lớn, dao động trong khoảng 3,45 triệu đồng/chỉ bán ra và 3,41 triệu đồng/chỉ mua vào. Các tiệm vàng cũng cam kết không thay đổi giá bán trong ngày.

Nhiều tiệm vàng ở TP HCM rất đông người đến giao dịch nhưng chủ yếu mua vào các loại vàng nhẫn và vàng may mắn từ 1 - 5 chỉ.

Thy Thơ - V.Vinh