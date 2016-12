Đóng cửa 4 tháng cơ sở rửa lòng bò bằng hóa chất

25/12/2016 12:09

Sáng 25-12, ông Phạm Thành Long-Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, cho biết vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh của ông Nguyễn Thành Hưng (SN 1975, ngụ ấp 1, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa) về hành vi vi phạm lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Theo đó, mức phạt là 36 triệu đồng, do sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, hoạt động không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Ngoài phạt tiền, hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động 4 tháng do vi phạm lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm

Ngày 23-12, đoàn liên ngành chuyên về lĩnh vực an toàn thực phẩm huyện Thủ Thừa kiểm tra cơ sở hoạt động ngành nghề kinh doanh thực phẩm lòng bò, thịt bò chưa chế biến của ông Hưng, tọa lạc tại ấp 1, xã Mỹ Phú.

Đoàn đã phát hiện 400 kg lòng bò đã qua xử lý bằng hóa chất, 18 kg thịt bò không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 7,5 kg Natri metabisunfit dùng để tẩy trắng và khử mùi hôi của lòng bò, 3 bình oxi già (35 kg/bình) có nồng độ 50ND, cơ sở đã sử dụng hết 2 bình.

Toàn bộ hóa chất không rõ nguồn gốc, nhưng được ông Hưng dùng để tẩy trắng lòng bò để đưa ra tiêu thụ ngoài thị trường. Sau khi kiểm tra, đoàn liên ngành tổ chức tiêu hủy số hàng hóa độc hại nàyi.

Theo quyết định, ông Hưng phải chấp hành đóng phạt trong thời gian 10 ngày.

Tin-ảnh: H.Minh