EVNHCMC cung cấp điện ổn định, liên tục dịp Tết

Ngay từ đầu tháng 12-2017, Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập và thực hiện kế hoạch cung cấp điện cuối năm.



Không thi công, cắt điện ngày lễ, Tết

Theo chỉ đạo của EVNHCMC, các công ty thành viên đã tổ chức kiểm tra toàn bộ lưới điện, đặc biệt là kiểm tra kỹ các địa điểm diễn ra lễ hội; xử lý toàn bộ các tồn tại trên lưới điện trước Tết dương lịch và Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, không để xảy ra sự cố chủ quan. Tăng cường kiểm tra lưới điện để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục; xử lý ngay nếu phát hiện thiếu sót, nguy cơ gây sự cố cháy nổ...

Song song đó, thực hiện thay đổi kết cấu lưới cao và trung thế, các điểm dừng để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, phù hợp với tình hình phụ tải trong các ngày nghỉ Tết dương lịch và Tết nguyên đán.

Ngành điện TP HCM bảo đảm xử lý toàn bộ các tồn tại trên lưới điện trước Tết dương lịch và Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018

Trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch (từ 30-12-2017 đến 1-1-2018) và tuần lễ Tết nguyên đán (từ ngày 14 đến 20-2-2018), EVNHCMC không cắt điện thi công, trừ trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác. Trong thời gian này, các đơn vị bố trí bộ phận trực vận hành sửa chữa điện 24/24 giờ, sẵn sàng có mặt khắc phục sự cố điện cho khách hàng. Nếu xảy ra sự cố điện, người dân cần nhanh chóng thông báo cho ngành điện qua số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng: 1900.545454 để được xử lý, khắc phục kịp thời.

Giám sát an toàn điện, an toàn cháy nổ

Không chỉ chú trọng cung cấp điện ổn định và liên tục, công tác giám sát an toàn điện, an toàn cháy nổ do điện gây ra cũng được triển khai chặt chẽ đến từng đơn vị thành viên.

Theo ông Phạm Quốc Bảo, Phó Tổng Giám đốc - người phát ngôn EVNHCMC, tổng công ty đã yêu cầu các công ty điện lực, công ty lưới điện cao thế phải thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp giám sát, bảo đảm an toàn điện, an toàn cháy nổ do điện tại các khu vực lễ hội. Chủ động phối hợp với chính quyền quận - huyện, các sở - ban - ngành liên quan, các đơn vị tổ chức lễ hội, đơn vị thực hiện trang trí đèn trên các tuyến đường để kiểm tra, xử lý kịp thời hiện tượng bất thường trên hệ thống điện sau điện kế. Khi phát hiện các hiện tượng bất thường của hệ thống điện sau điện kế, yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện xử lý ngay. Trường hợp đơn vị tổ chức sự kiện không phối hợp xử lý, các công ty điện lực phối họp với UBND các quận - huyện lập biên bản, báo cáo Sở Công Thương đề nghị ngừng cung cấp điện để bảo đảm an toàn điện và an toàn cháy nổ do bất cẩn trong sử dụng điện.

Đối với các hệ thống điện cung cấp cho chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố, đơn vị sử dụng điện kiểm tra thường xuyên và xử lý kịp thời các hiện tượng bất thường nhằm bảo đảm an toàn điện, an toàn cháy nổ do điện. Các công ty điện lực tăng cường kiểm tra tải, kiểm tra nhiệt độ của máy cắt (CB) chống rò điện sau điện kế và phối hợp với đơn vị sử dụng điện xử lý khi có bất thường xảy ra.

Bên cạnh đó, tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ dân về ý thức sử dụng điện an toàn, hiệu quả. Vận động người dân khu vực có đường dây điện đi ngang qua không thực hiện các hành vi bắn pháo có dây kim tuyến, thả diều, bóng bay, đèn trời để bảo đảm hành lang an toàn lưới điện cao áp và an toàn cháy nổ do sử dụng điện.

Ứng dụng công nghệ mới Thời gian qua, EVNHCMC đã triển khai ứng dụng nhiều công nghệ mới, như: xây dựng trung tâm điều khiển từ xa, tự động hóa lưới phân phối, đo đếm công tơ điện tử từ xa, ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin … để nâng cao năng lực quản lý vận hành, góp phần vào việc bảo đảm cung ứng điện mùa lễ, Tết cuối năm.

