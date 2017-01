Gà linh vật Trung Quốc tràn ngập thị trường Hà Nội

15/01/2017 14:22

Năm mới là năm Đinh Dậu. Theo quan niệm truyền thống, bày gà trong nhà vào những ngày năm mới sẽ nhận được sự may mắn, tốt lành.

Đáp ứng nhu cầu của người dân, các mặt hàng gà linh vật được bày bán rất nhiều dọc các tuyến phố tại Hà Nội. Người tiêu dùng có thể tìm thấy dễ dàng tại cửa hàng bán đá phong thủy, đồ thờ cúng, hàng gốm sứ, đồ cổ…

Khảo sát của Zing.vn tại cửa hàng bán đá phong thủy lớn trên phố Xã Đàn, các nhân viên tại đây cho biết cửa hàng đã bán các loại linh vật bằng đá từ vài tháng trước Tết.

Các mặt hàng linh vật gà phong phú về mẫu mã, màu sắc, kích thước, chất liệu và giá bán để người mua thoải mái lựa chọn.

Gà linh vật phong thủy được chế tác từ hai loại nguyên liệu là đá nguyên khối và bột đá. Gà làm bằng đá nguyên khối thường có kích thước không quá to, giá cao nhưng màu sắc rất đẹp và tinh xảo. Gà làm bằng bột đá thì to hơn. Mẫu mã, màu sắc cũng đa dạng hơn do không bị giới hạn về khối đá nguyên liệu. Vì thế giá bán cũng rẻ hơn và mềm hơn.

Gà linh vật phong thủy bằng đá rất đa dạng, phong phú về chủng loại - Ảnh: Hiếu Công.

Trung bình giá gà linh vật dao động trong khoảng 3-6 triệu đồng mỗi con. Cũng có loại nhỏ, giá rẻ nhất là 700.000 đồng/con. Những gà linh vật tinh xảo hơn hoặc to hơn có giá 8-15 triệu đồng/con.

Cũng theo các nhân viên tại cửa hàng, mặt hàng gà linh vật bằng đá phong thủy được nhập khẩu trực tiếp từ Hong Kong về Việt Nam. Tuy nhiên, theo một số người chơi đá phong thủy lâu năm thì gà linh vật bằng đá chủ yếu nhập khẩu từ nội địa Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch.

Hàng đá Trung Quốc mẫu mã đẹp, đa dạng lại có giá cả phải chăng nên là sự lựa chọn của nhiều cửa hàng dịp giáp Tết. Càng gần Tết, gà càng bán chạy. Người mua chủ yếu để biếu xén, bày tại nơi làm việc và gia đình.

Chị Đỗ Thị Bình, một khách hàng mua linh vật gà bằng đá tự nhiên màu vàng, cho biết chị mua 3 con để làm quà biếu nội ngoại hai bên và một cái đặt tại gia đình. Chị rất hài lòng vì mẫu mã gà làm rất đẹp nên muốn mua về chưng mong gặp nhiều may mắn.

Khi được hỏi về nguồn gốc xuất xứ của các loại gà linh vật, chị Bình cho biết không quá quan trọng chuyện này. Chị chỉ quan tâm đến mẫu mã và giá bán.

Theo ghi nhận của Zing.vn tại các cửa hàng khác dọc những con đường bán nhiều đồ thờ cúng như Hoàng Hoa Thám, Đê La Thành, Lê Duẩn, Hàng Nón, Hàng Quạt… mặt hàng gà linh vật bán khá tốt. Càng gần Tết, gà càng bán được nhiều.

Tại các cửa hàng này, gà linh vật có nhiều loại đa dạng hơn. Có loại làm bằng gốm sứ mạ kim loại màu vàng, có loại làm bằng đồng, có loại làm giả đồng… Điểm chung của các loại gà linh vật này là rất đa dạng mẫu mã và giá cả phải chăng.

Gà linh vật bằng kim loại giả cổ cũng hấp dẫn rất nhiều người mua - Ảnh: Hiếu Công.

Theo chủ một cửa hàng kinh doanh đồ cổ tại đầu phố Hàng Mã, gia đình bắt đầu nhập gà linh vật bằng kim loại giả đồng về đổ buôn từ đầu tháng Chạp. Các loại linh vật giả đồng bình thường gia chủ nhập từ Trung Quốc với giá chỉ khoảng 400.000-500.000 đồng/con rồi đổ buôn với giá 700.000-800.000 đồng/con. Các đại lý bán lẻ có thể bán cao hơn với giá cả triệu đồng.

Chủ cửa hàng cũng đã tham khảo các loại gà linh vật giả đồng tại Việt Nam nhưng giá cao hơn rất nhiều. Theo vị này, trung bình giá gà linh vật chào hàng tại Việt Nam cao gấp đôi so với hàng nhập từ Trung Quốc về.

Anh Dương Đình Thanh, một chủ cửa hàng bán đồ thờ cúng tại Hải Dương, cho biết anh thường xuyên nhập gà linh vật ở Hà Nội về bán. Đồ linh vật giả đồng rất hấp dẫn khách vì được làm giả cổ, sang trọng và đẹp nên nhiều người lựa chọn. Do hàng nhập từ Trung Quốc nên anh có lãi khá cao.

Mẫu gà linh vật được bày bán phổ biến tại các cửa hàng bán đồ thờ cúng - Ảnh: Hiếu Công.

Các loại gà linh vật bằng gốm sứ trên phố Lê Duẩn, Hoàng Hoa Thám cũng trong tình trạng tương tự về nguồn gốc. Các tiểu thương đều cho rất thích nhập hàng Trung Quốc vì sẵn có, giá cả phải chăng.

Anh Lê Văn Hùng, một khách hàng mua đồ thờ cúng tại Hoàng Hoa Thám cho biết, anh cũng muốn mua hàng linh vật gà của Việt Nam nhưng tìm tại Hà Nội rất khó. Anh thấy mẫu mã của hàng Trung Quốc khá đẹp và rẻ nên chọn mua về làm quà biếu.

Theo Hiếu Công (Zing)