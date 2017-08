Hà Nội phát động "Bữa ăn an toàn"

20/08/2017 22:18





Phó Thủ tướng hoan nghênh sáng kiến, biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện, cổ vũ cho việc kinh doanh và sản xuất thực phẩm sạch, an toàn của TP Hà Nội. "Chúng ta không chỉ nói không với thực phẩm bẩn mà cần lên án, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, không an toàn. Vì lợi ích của mình mà tổn hại đến sức khỏe của người khác, lợi ích của người khác. Mỗi người, mỗi đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và cả nước cần có những hành động thiết thực, cụ thể để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ phát động chương trình "Bữa ăn an toàn" của TP Hà Nội Ảnh: ĐÌNH NAM

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn TP Hà Nội cùng cả nước sẽ tiếp tục có những hành động tương tự vì sức khỏe cộng đồng, vì một nền sản xuất bền vững và có đạo đức.

Hiện có hơn 200 cơ sở sản xuất, sơ chế, giết mổ, chế biến, kinh doanh sản phẩm thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn TP Hà Nội tham gia "Bữa ăn an toàn". Đây là những cơ sở, doanh nghiệp tiêu biểu áp dụng khoa học kỹ thuật cao trong trồng trọt, chăn nuôi; áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến trong sơ chế, chế biến, giết mổ...

Chương trình "Bữa ăn an toàn" của TP Hà Nội được triển khai thí điểm từ năm 2017 đến 2020 và chia thành 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, chương trình được triển khai tại 5 khu chung cư, đến giai đoạn 4 sẽ nhân rộng ra 30 khu chung cư với việc xây dựng các gian hàng cung cấp thực phẩm sạch cố định tại những nơi này.

T.Dũng