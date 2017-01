Hạt hướng dương Trung Quốc tràn vào Việt Nam

05/01/2017 00:05

Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 3-1, trong lúc đang tuần tra Công an phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phát hiện xe tải BKS: 37C – 018.50, do Lê Văn Trí (SN 1975, trú tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua khám xét, công an phát hiện trên xe chở 10 bao tải hạt hướng dương (1 bao 30 kg) bên ngoài bao bì có in chữ Trung Quốc cùng nhiều loại hàng hóa khác, tất cả đều không có giấy tờ hợp lệ.

Công an Kỳ Anh đang kiểm tra những bao hạt hướng dương có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng không có giấy tờ hợp lệ.

Qua đấu tranh, đối tượng Trí khai nhận, số hàng trên có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, được vận chuyển từ Nghệ An vào Kỳ Anh để tuồn vào các cửa hàng tạp hóa tiêu thụ.

Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra số lượng hạt hướng dương Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam

Trước đó, thông tin từ Phòng CSGT tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Vào lúc 10 giờ ngày 1-1, trên tuyến QL8A , CSGT phát hiện xe tải BKS: 37C - 124.80 do tài xế Nguyễn Duy Tưởng (SN 1983, trú tại thị trấn Xuân An,huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chở 200 kg hạt hướng dương Trung Quốc, không có giấy tờ hợp lệ nên tiến hành bắt giữ và bàn giao lại cho Đội Quản lý thị trường để xử lý.

Tin - ảnh: Bảo Anh